 “十一”黄金周：新冠疫情下的旅游高峰 | 经济纵横 | DW | 01.10.2020

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经济纵横

“十一”黄金周：新冠疫情下的旅游高峰

“十一”是中国的国庆节，也是“黄金周”旅游高峰的开始。中国官媒《人民日报》称，预计会有5.5亿人踏上旅程。而受到新冠疫情这只“黑天鹅”影响，今年的出游热潮也出现新变化。

Asien Mondfest, Mondlaterne mit Mund-Nase-Schutz (Vincent Thian/AP Photo/picture alliance)

今年在中国，10月1日也是中秋节，总共放假调休8天

（德国之声中文网）与往年的不同的是，受疫情影响，大多数国际航班仍处于停飞状态。因此今年的黄金周出游人群，主要集中在中国境内。

香港理工大学旅游与酒店管理学院的布莱恩·金（Brian King）教授对澳大利亚广播公司（ABC）表示，官方的近六亿只是较为保守的估计。"我认为航空旅客量其实还会比2019年高，因为中国各大航空公司已经把国际航线的运力转向了国内航线，并且提供非常优惠的票价"。而根据数据分析公司ForwardKeys的数据，中国机场的国内到达量已恢复到2019年的86%，预定量也恢复至去年98%的水平。

瑞士SRF电台驻上海记者也发回报道称，同往年将香港、澳门和日本作为首选出行目的地不同，今年中国人出行主要集中在国内的景点。报道称，上海的酒吧、餐厅再次呈现出人满为患的繁荣景象。记者 Martin Aldrovandi表示:"人们显然已经对新冠病毒有些厌倦了，他们太想放松一下了。"

Coronavirus Alltag in der Pandemie China Konzert (Reuters/T. Peter)

在中国很多城市，酒吧、餐厅再次呈现人满为患的繁荣景象

不过，疫情的影响仍随处可见。在上海，中小学校要求学生假期期间尽量不要出行，否则返回上海后需要接受隔离。中国文化和旅游部也为今年的"十一"长假也出台了一些严格的管理办法，包括要求景区接待游客量不超过最大承载量的75%，并且要尽可能采取网上预约的方式游览。进入景区前，游客还需要接受体温检测。

与此同时，政府也希望"十一黄金周"能为受到疫情严重冲击的国民经济注入活力。今年九月，中国商务部启动"全国促进消费月"活动，将于9月9日至10月8日期间在中国179个城市举办2800场活动，以此来"释放消费潜力，共同促进消费增长，更好满足人民日益增长的美好生活需要"。当然，对于那些因新冠疫情失去工作的人来说，"消费"并不是目前的最迫切的需求。

每年的"五一"、"十一"和春节，都是中国的旅游高峰期。春节是注重家庭团聚的传统节日，而"五一"和"十一"黄金周则是举家出行的假期。根据中国官方统计，去年十一期间有近八亿人出门旅游。

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