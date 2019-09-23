 “十一”阅兵 导弹、无人机会是亮点 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.09.2019

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时政风云

“十一”阅兵 导弹、无人机会是亮点

中国建国70周年庆典上将出现该国迄今最大规模阅兵式。国际军事专家预期，北京将展示一系列先进导弹和无人机武器系统。中国军队的现代化进程触动周边国家神经。北京强调，必须为战斗“做好准备”。

China Mittelstreckenraketen in Peking (picture-alliance/newscom/S. Shaver)

中国的东风系列导弹（图为摄于2017年4月的东风2号）已经构成军事对抗美国的基础

（德国之声中文网）下周，中华人民共和国70周年庆典北京阅兵式上，中国武装力量将展示一系列新型武器装备。习近平主席将亲自检阅，强调其雄心勃勃的军事现代化计划。

中国的先进导弹将成为"十一"阅兵式上的最大亮点。它们中间很多被设计来用于攻击美加强其在地区军事存在的航空母舰及军事基地。

这些导弹中包括俗称的"航母杀手"--东风21D。该型导弹在2015年的那次阅兵式上首次亮相。中方称，该导弹可打击1500公里范围内的军舰。而东风26型中程弹道导弹有"关岛杀手"之称，剑指设于该岛的美军太平洋基地。

中国官媒将关注焦点放在东风41洲际弹道导弹上。据称， 该型导弹可携带多枚核弹头，攻击美国本土，构成中国核打击力量的基础。

在高超音速导弹的研发上，中国也进展迅速。东风17是其中之一。理论上，该型导弹可以数倍于音速的速度作规避动作，进一步加强了人民解放军的打击力量。

悉尼洛伊研究所国际安全项目主任罗杰文（Sam Roggeveen）指出，目前还没有抵御高超音速导弹的实用手段，除非直接攻击其发射基地，但那便会意味着攻击中国本土，含有导致对方作出核反应的风险。这位军事问题专家指出，"反介入和区域阻绝防御战略"难以应付的导弹、尤其是中程导弹和中远程导弹，是中国人民解放军应对亚洲地区美国空海力量战略的核心。

 

China Peking Wing Loong (picture-alliance/dpa/A. Wong)

相对于2015年阅兵式上展示的翼龙系列无人机 中国这几年在这一领域的进步为外界所关注

隐形无人机

分析家们对阅兵式上可能展示的两种隐形无人机十分感兴趣。

中国历来在阅兵式上只展示已投入使用的武器系统。因此，若在阅兵式上出现，则专家们可以猜测，这两种无人机很可能已经装备现役。

对迄今爆光的照片和样机的分析使专家们相信，其中一种取名"利剑"的无人机拥有弹仓。该型无人机类似于美国的舰载X-47系列隐形无人机。中国官媒报道说，该型无人机于2013年首次试飞。

在阅兵彩排中，军事观察家们发现了名为DR-8的另一种高超音速无人侦察机。专家们认为，该无人机类似于上世纪六十年代巡航速度超过3马赫的美制无人侦察机D-21。

专家们表示，目前还很难确知，这些无人机功效如何、人民解放军能在多大程度上将它们融入其它武器平台网络。新加坡拉惹勒南国际研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）军事转型项目资深访问学者毕胜戈（Richard Bitzinger）表示，"不必过度看重中国人此次可能展示的某些装备。其中一些可能还处于试验阶段，或只是样品。"

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    习近平乘坐红旗轿车检阅

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    武器亮相

    此次阅兵中国军队参与正式受阅的为1.2万人，共编成50个方(梯)队。据报道，中国阅兵队伍展示的武器装备均为国产主战装备，其中84%是首次亮相。

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    预警机梯队出场

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    德国前政要出席阅兵式引争议

    此前，德国"被压迫民族协会"严厉批评前总理施罗德出席北京阅兵式的计划。该协会的中国问题专家德里尤斯（Ulrich Delius）表示，施罗德的出席"令人汗颜、缺乏政治嗅觉"，因为北京通过阅兵式展现军力的行为将加剧东亚的紧张局势。"他还在接受德国之声采访时说：“施罗德本人作为一名律师，却无视北京当局近来对于维权律师的大规模压制行动，令人尤为气愤。”

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    “对大屠杀受害者的奚落”

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    抗战老兵参加阅兵式

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    直升机方队拼出数字“70”的图案

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    北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式

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    作者: 洪沙


"陈旧观念"

中国通报说，此次受阅人员将有1.5万、160多架战机，规模大于上一次在2015年第二次世界大战结束70周年庆典上举行的阅兵式。

当局称，下周二的阅兵不是"秀肌肉"。

不过， 中国正面临一种棘手的战略局面，受制于美国盟友何位于中国沿海附近的军事基地，其中包括美国武装的台湾；它对有争议的南中国海的主权声索一再受到挑战。

本周四， 中国国防部发言人任国强称，世界不安全，人民解放军必须随时做好战斗准备。

许多西方军界人士和军事问题专家表示，中国花费巨资举办这样的给人以视觉震撼的阅兵式，对实战而言几乎没有价值。

专家们指出，如此炫耀武力也对北京有意使中国不断增强的军事力量显得不那么咄咄逼人的努力背道而驰。一位不言透露姓名的驻华西方外交官表示，"它显示了中国军队内的某些陈旧观念。"

 

凝炼/任琛（路透社）

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北京举行庆祝抗战胜利70周年阅兵式

9月3日，北京举行规模盛大的纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式。除了习近平、李克强等中共政治局7名常委出席阅兵式以外，包括江泽民、李鹏、曾庆红等在内的中共大批前领导人纷纷出现在天安门城楼。 (03.09.2015)  

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