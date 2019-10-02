 十一枪击引多区抗议　港警促特首颁宵禁令 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.10.2019

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时政风云

十一枪击引多区抗议　港警促特首颁宵禁令

香港已经紧绷的警民关系，在港警称发射实弹射击18岁中学生乃是「自卫」后再次恶化。同一时间，港警也要求特首提出对策，不要让警员「孤军奋战」。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/N. Asfouri)

港警10月1日进行了6次实弹射击，并逮捕了269人，年龄在12至71岁之间。他们被指控暴动等各种犯罪。其中有93名学生。当天共有117人被送往医院，还有30名警察受伤。

(德国之声中文网) 综合《香港01》、《明报》、《香港苹果日报》等多家港媒报导，香港警察队员佐级协会敦促政府颁布宵禁，或根据殖民时代严格的《紧急法》采取措施，以赋予港警更大的权力，以应对不断升级的社会动荡。

「反送中」在香港發酵四个月后，激进的反政府示威者在香港继续以暴力表达不满。《南华早报》提到，在中国庆祝十一国庆隔天，警方表示一天之内发射了约1400发催泪弹、900枚橡胶子弹、190枚布袋弹和230枚海绵弹。

這個數字對比到6月9日衝突爆發到9月20日之間4个多月，總共發射了3100枚催泪弹，590枚橡皮子弹，80枚豆沙袋弹和290枚海绵弹。

香港警察队员佐级协会（JPOA）抱怨，香港特首林郑月娥至今尚无提出任何具体解决方案，港警疲于应对各区衝突。

DW.COM

香港一名中学生10月1日被警方实弹射中受重伤后，香港许多中学周三举行了罢课抗议活动。香港警方称，10月1日共逮捕269人，发射1400发催泪弹，有30名警员受伤。香港旅游局数据显示，8月来港游客减少39%。 (02.10.2019)

德国多家媒体都对10月1日北京的阅兵式和香港警察发射实弹打伤一名示威青年的事件同时进行了报道。在接受《世界报》采访中，香港荣休主教陈日君指出，香港现在的示威活动有可能面临和占中运动一样的结局。 (02.10.2019)

示威者要求解散警队

多家港媒也报导，许多示威者在2日喊出「解散警队」诉求，对警方实弹射击示威青年感到强烈不满。在事件发生的荃湾，数以千计的示威者周三（10月2日）晚间参与「和你行荃湾」集会，在荃湾沙咀道球场合唱《愿荣光归香港》，呼吁港人关注枪击事件，并谴责警方近距离枪击示威者。

不过和平示威再次转为暴力抗争，有示威者用杂物设置路障，堵塞交通，有人投掷汽油弹。警方则发射催泪弹和橡胶子弹，驱散人群。

同一天，在黄大仙、屯门、将军澳、铜锣湾和沙田各地都有数百甚至数千群众聚集抗议。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Reuters/S. Vera)

香港各地民众以快闪方式抗议警方对18岁示威少年发射实弹。

「中级武器」警棍变「低杀伤力武器」

在香港警民关系日益紧张之际，港媒报导警务处修订《程序手册》内容。 其中，警棍、橡胶和布袋弹及水炮车接列为「低杀伤力武器」，可用来应对暴力攻击。

在旧版的手册中载明，「中级武器」警棍可用来应对暴力攻击，现在则是罗列多种「低杀伤力武器」。《明报》引用警权团体意见，认为「将各武器置于同一层级是太笼统，警员使用过度武力时变得难以追究，令警员误解武器的武力」。

此外《手册》中提到面对「致命武力攻击」时可使用枪械。新版本中，致命武力攻击的定义为「以殴打行动引致或相当可能引致他人死亡或身体严重受伤」，与旧指引的「以殴打行动意图引致他人死亡或身体严重受伤」不同。

《明报》引用监警会前委员郑承隆意见，他认为新版《手册》下，警员开枪弹性较大，但也强调警员用武时，必须根据《警察通例》使用最低程度武力，并于达到目的后立即停止使用的原则。

观看视频 01:45

香港示威流血第一槍﹕是誰的錯？

夏立民/罗法 (综合报导)

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