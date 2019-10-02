十一枪击引多区抗议　港警促特首颁宵禁令

(德国之声中文网) 综合《香港01》、《明报》、《香港苹果日报》等多家港媒报导，香港警察队员佐级协会敦促政府颁布宵禁，或根据殖民时代严格的《紧急法》采取措施，以赋予港警更大的权力，以应对不断升级的社会动荡。

「反送中」在香港發酵四个月后，激进的反政府示威者在香港继续以暴力表达不满。《南华早报》提到，在中国庆祝十一国庆隔天，警方表示一天之内发射了约1400发催泪弹、900枚橡胶子弹、190枚布袋弹和230枚海绵弹。

這個數字對比到6月9日衝突爆發到9月20日之間4个多月，總共發射了3100枚催泪弹，590枚橡皮子弹，80枚豆沙袋弹和290枚海绵弹。

香港警察队员佐级协会（JPOA）抱怨，香港特首林郑月娥至今尚无提出任何具体解决方案，港警疲于应对各区衝突。

示威者要求解散警队

多家港媒也报导，许多示威者在2日喊出「解散警队」诉求，对警方实弹射击示威青年感到强烈不满。在事件发生的荃湾，数以千计的示威者周三（10月2日）晚间参与「和你行荃湾」集会，在荃湾沙咀道球场合唱《愿荣光归香港》，呼吁港人关注枪击事件，并谴责警方近距离枪击示威者。

不过和平示威再次转为暴力抗争，有示威者用杂物设置路障，堵塞交通，有人投掷汽油弹。警方则发射催泪弹和橡胶子弹，驱散人群。

同一天，在黄大仙、屯门、将军澳、铜锣湾和沙田各地都有数百甚至数千群众聚集抗议。

「中级武器」警棍变「低杀伤力武器」

在香港警民关系日益紧张之际，港媒报导警务处修订《程序手册》内容。 其中，警棍、橡胶和布袋弹及水炮车接列为「低杀伤力武器」，可用来应对暴力攻击。

在旧版的手册中载明，「中级武器」警棍可用来应对暴力攻击，现在则是罗列多种「低杀伤力武器」。《明报》引用警权团体意见，认为「将各武器置于同一层级是太笼统，警员使用过度武力时变得难以追究，令警员误解武器的武力」。

此外《手册》中提到面对「致命武力攻击」时可使用枪械。新版本中，致命武力攻击的定义为「以殴打行动引致或相当可能引致他人死亡或身体严重受伤」，与旧指引的「以殴打行动意图引致他人死亡或身体严重受伤」不同。

《明报》引用监警会前委员郑承隆意见，他认为新版《手册》下，警员开枪弹性较大，但也强调警员用武时，必须根据《警察通例》使用最低程度武力，并于达到目的后立即停止使用的原则。

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夏立民/罗法 (综合报导)