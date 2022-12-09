 十一月份中国零售业再度滑坡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

十一月份中国零售业再度滑坡

疫情限制及房地产危机，对世界第二大经济体造成了严重的冲击。官方周四发布的数据显示，今年十一月中国零售业大幅下跌。

持续三年的清零政策，沉重打击了中国经济的发展。

持续三年的清零政策，沉重打击了中国经济的发展。

（德国之声中文网）最新发布的官方数据显示，持续三年的严苛防疫措施已经严重削弱了经济增长，并动摇了供应链的顺畅运行。虽然不久前疫情管制已经被放宽，但要重振经济，政府今后的任务仍非常艰巨。

依据中国国家统计局发布的数据，今年十一月零售业同比下降了5.9%，这已是该领域连续第二次出现滑坡。官方数据也比彭博社此前预计的减少4%要糟糕得多。

数据还显示，上个月工业生产同比增长了2.2%，比十月份的增幅减少了一半还多，与此同时，失业率也增长了0.1%，达到5.6%。

世界各大经济体中，只有中国曾长期坚持清零战略，并频繁实施停摆、封控以及群体检测等措施。鉴于经济增长明显减缓以及民众不满情绪与日俱增，中国当局终于在上周放宽了疫情管制。

今年十一月，中国的感染人数连创新高，专家们估计，截至十一月底，中国总人口的大约四分之一曾处于某种形式的封控状态。

中国国家统计局专家表示："今年十一月，新冠疫情蔓延至大多数省份，居民出行活动锐减，消费也受到了限制。"他说："非必需的消费品及囤积类物品的销售跌幅非常明显。"

凯投宏观（ Capital Economics）的经济学家艾文-普理查德（ Julian Evans-Pritchard）和黄子春（音）也在周四发表的一个文章中称："放弃'清零政策'为日后的经济复苏奠定了基础，但过渡阶段仍会有非常多的波动。"

波及全国的房地产危机，也是造成中国经济疲软的原因之一。

波及全国的房地产危机，也是造成中国经济疲软的原因之一。

 经济学家们预计，今年十二月的经济发展仍不容乐观，因为很多家庭为了躲避解封带来的感染潮，会尽量减少户外活动和消费。

保银投资（ Pinpoint Asset Management）首席经济学家张智威在一份通过电邮发表的评论中称："解禁来得很快，超出了市场两个月前的预期，因此解禁后的过渡期可能也比预期的要短。

中国政府制定的本年度经济增长目标为5.5%, 但尽管今年第三季度经济增长超过预期，达到3.9%，大多数专家仍认为，中国今年将很难实现其预定的经济增长目标。

除了防疫政策的影响之外，严重的房地产危机也对中国经济总体造成了负面影响。2020年，中国政府大幅收紧了贷款发放限制，导致一些地产开放商在借贷和融资方面遇到了严重困难。

（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

 

相关内容

Archiv 04.11.2020+++ A pedestrian walks past the Shanghai Stock Exchange in Shanghai on November 4, 2020. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

德语媒体：放弃清零 稳定经济 09.12.2022

多项经济指标的明显恶化，想必也是中国政府终于放弃"清零战略"的原因之一。但经历了近三年的疫情管控之后，中国经济能否在短期内恢复活力，目前还是个未知数。

v.l. Flagge Deutschland, Flagge China. Germany, China, People's Republic

中国经济遭重创 在华德企商业信心探底 15.12.2022

中国新冠疫情动态清零防控策略不久前刚刚松动，但是其对经济造成的破坏是长远的。据德国商会12月15日发布的最新调研报告，在华德企的商业信心以及中国市场的吸引力在2022年达到历史新低，越来越多德企正在推动产业链多样化。

Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), poses for a photo after an interview with The Associated Press in Berlin, Germany, Tuesday, Nov. 29, 2022. In the background is Berlin's famous landmark 'Brandenburg Gate'. (AP Photo/Michael Sohn)

国际财经组织领导人欢迎中国告别“清零” 09.12.2022

国际货币基金组织、世贸组织等全球经济机构领导人对中国放弃“清零”防疫政策表示欢迎，认为这将有助于中国和全球经济复苏。