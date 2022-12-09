十一月份中国零售业再度滑坡

（德国之声中文网）最新发布的官方数据显示，持续三年的严苛防疫措施已经严重削弱了经济增长，并动摇了供应链的顺畅运行。虽然不久前疫情管制已经被放宽，但要重振经济，政府今后的任务仍非常艰巨。

依据中国国家统计局发布的数据，今年十一月零售业同比下降了5.9%，这已是该领域连续第二次出现滑坡。官方数据也比彭博社此前预计的减少4%要糟糕得多。

数据还显示，上个月工业生产同比增长了2.2%，比十月份的增幅减少了一半还多，与此同时，失业率也增长了0.1%，达到5.6%。

世界各大经济体中，只有中国曾长期坚持清零战略，并频繁实施停摆、封控以及群体检测等措施。鉴于经济增长明显减缓以及民众不满情绪与日俱增，中国当局终于在上周放宽了疫情管制。

今年十一月，中国的感染人数连创新高，专家们估计，截至十一月底，中国总人口的大约四分之一曾处于某种形式的封控状态。

中国国家统计局专家表示："今年十一月，新冠疫情蔓延至大多数省份，居民出行活动锐减，消费也受到了限制。"他说："非必需的消费品及囤积类物品的销售跌幅非常明显。"

凯投宏观（ Capital Economics）的经济学家艾文-普理查德（ Julian Evans-Pritchard）和黄子春（音）也在周四发表的一个文章中称："放弃'清零政策'为日后的经济复苏奠定了基础，但过渡阶段仍会有非常多的波动。"

经济学家们预计，今年十二月的经济发展仍不容乐观，因为很多家庭为了躲避解封带来的感染潮，会尽量减少户外活动和消费。

保银投资（ Pinpoint Asset Management）首席经济学家张智威在一份通过电邮发表的评论中称："解禁来得很快，超出了市场两个月前的预期，因此解禁后的过渡期可能也比预期的要短。

中国政府制定的本年度经济增长目标为5.5%, 但尽管今年第三季度经济增长超过预期，达到3.9%，大多数专家仍认为，中国今年将很难实现其预定的经济增长目标。

除了防疫政策的影响之外，严重的房地产危机也对中国经济总体造成了负面影响。2020年，中国政府大幅收紧了贷款发放限制，导致一些地产开放商在借贷和融资方面遇到了严重困难。

（法新社）

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