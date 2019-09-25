十一将至 北京新机场准时投入运营

（德国之声中文网）经过仅四年的施工，北京新国际机场投入运营。中国国家主席习近平亲自出席投运仪式。位于大兴的这座机场距离北京内城约50公里。其运营能力在2022年前将为年均4500万人次，之后将增加到1亿人次。

因其外观的六角星形状，这座机场也被称为"海星"造型。乘客将无须走太远的路，--最多是600米。机场的设计者是2016年去世的伊拉克女建筑师哈迪德及其中国伙伴，大量采用自然光照明。一辆轻轨可在20分钟内将乘客送往北京内城。

位于北京北部的旧机场如今的旅客吞吐量已经超过1亿人次。其中，T3航站楼是在2008年奥运会前不久启用的，如今已超负荷运作。

海星型机场

中国国家媒体称新机场是中国能力与增长的标志。该工程准时在中华人民共和国成立70周年之际完工。

中国媒体也指出，与北京机场迅速完工相比，德国柏林新机场已经施工了13年 ，如今定于2020年10月投入运营。

北京新机场项目负责人向中国官方新华社表示，投运之初，将启用四条跑道，未来将增加到七条。最先在该机场起降是南方航空和中国联航。据介绍，之后东航、达美航空、大韩航空和法航荷航将逐渐跟进。

德国汉莎则将继续使用北京旧机场T3航站楼，其星空联盟伙伴中国国航大部分航班也将继续在T3起降。

苗子/洪沙（德新社）