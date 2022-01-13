医院被停业 西安卫健委“一刀切”处罚方式受质疑

（德国之声中文网）西安高新医院和西安国际医学中心医院因延误治疗被处罚的消息继续发酵，要求医院停业整改的处罚办法引起了不少质疑声音。这其中也包括从医人员。

西安国际医学中心整形科主任郭树忠13日在微博上发文表示，因为自己所在医院被处停业，他也被禁刀了。但是他的病人当中，有117位小耳畸形患者（其中绝大多数是孩子），目前急需手术，在这种情况下他感到十分焦虑。这条微博引发了不少讨论，得到了数万转发和数千条评论。

1月初，一名怀孕8个月的孕妇因为核酸检测阴性报告的有效期超出了几个小时而被西安高新医院拒之门外，因为等待时间过长而流产。还有一位网友发文称自己的父亲因心绞痛前往西安国际医学中心医院就医，但是因为没有核酸检测报告而被拒诊，后来因延误治疗而死亡。这两起事件在社交平台上引起巨大的舆论风波。

西安多地已经进行了多轮全民核酸检测

西安市卫健委13日通报，在该市爆发本轮新冠疫情之后，西安高新医院和西安国际医学中心医院因延误治疗造成恶劣社会影响，被处以停业整顿等惩罚。此处罚决定引发了一定争议，包括前《环球时报》主编胡锡进也发文表示，第一感觉是处罚"重了"。他提出疑问，在疫情的背景下，医疗资源紧张，这两家医院停业整顿，周围居民看病是否会受到影响？还有医院里医护人员和其他雇员的生计怎么办？

在医生郭树忠的微博引发社会关注之后，西安市卫健委和西安国际医学中心医院沟通决定，特批他为急需治疗的小耳畸形患儿进行手术。他也在14日发表博文表示："作为这些患儿的主治医生，我由衷的为他们和他们的父母高兴，也感谢上级领导能够体谅到孩子们的疾苦！ ​​​"

"搜狐新闻"官方微博发表署名"杜虎"的评论文章指出，西安市卫健委制定了《高新区两所医院停诊期间保障群众正常就医工作方案》，旨在对相关社区民众的就医进行分流安置。但是分流方案在执行过程中仍然存在问题。比如重症患者出现转院困难，还有离开原本熟悉病情的医生，换到陌生医院会给病人造成不安等。

该评论指出，对于郭树忠医生给予特批手术，固然是一种特事特办的好方法，但是不是可以将工作做在前面？"医疗机构不是街边随便的一家小餐馆、小卖部，这家停业了还有另外一家，医疗机构停业整顿实际关系了周边千千万万的患者利益，一刀切地全部关停还是值得商榷的。"评论最后呼吁，无论如何，处罚医院也不能影响病人看病，要更好地做到"人民至上，生命至上"。

在郭树忠医生的微博下，也有不少网友评论指责西安市卫健委的处罚办法不合理。比如"Bushytailedfox"写道："为这117名孩子庆幸。但什么时候也能重视其他病人？没有人愿意生病，没有人愿意去医院，病人都是被逼无路才会在这种时间求医问诊，相关部门能不能做点人事支持前线医生们的工作，而不是把病人的生路堵死！"网友"Uuulyssess"则指出，应该对西安卫健委追责，"一群不以人为本的管理者，有什么资格瞎管理"。

（综合报道）

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