医院倒闭怎么办？德国偏乡陷医疗困境

德语媒体：失控的病毒

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。