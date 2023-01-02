医院倒闭怎么办？德国偏乡陷医疗困境

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德国平均每月有一家医院倒闭。在偏乡病患不足、医疗人力短缺、运营成本高昂等多重因素影响下，运营方别无选择只能关闭医院。偏远地区居民对于就医困难感到担忧。
上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。
新冠病毒海啸般席卷中国大地。短短十数天内，几亿人感染病毒。医院人满为患，火葬场无法按时火化逝者。然而三年来，政府除了强制实行清零政策，又做过什么相关预案，以减少人们在大流行的情况下的各种损失？这些难道不是中国政府该给中国人乃至全世界的一个解释的吗？
世卫组织总干事谭德赛12月14日在日内瓦表示，他希望在2023年的某个时候能够宣布CoViD-19不再构成全球公共卫生紧急事件。同时，他也再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究。此外，中国的新冠死亡人数存在着很大的不确定性。
有研究显示，中国自去年12月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等大城市已越过高峰。但今年全国范围还可能经历几波疫情，农村地区将在一月迎来高峰。
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