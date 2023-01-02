 医院倒闭怎么办？德国偏乡陷医疗困境 | 非常德国 | DW | 03.01.2023

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医院倒闭怎么办？德国偏乡陷医疗困境

德国平均每月有一家医院倒闭。在偏乡病患不足、医疗人力短缺、运营成本高昂等多重因素影响下，运营方别无选择只能关闭医院。偏远地区居民对于就医困难感到担忧。

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意大利老先生布鲁诺花了半世纪打造了这座游乐园。运营不受电价暴涨影响，因为所有设施都不需要电力。入园完全免费。布鲁诺的哲学是，无论贫富，人人都有权开心玩耍。

意大利的超省电游乐园 02.01.2023

比利时布鲁塞尔推出了一个治疗抑郁症的试验项目，由医生开立处方笺让病患去逛博物馆。这个试验的目的是让抑郁症患者走出家门，接触更多新事物。

抗抑郁症新妙方：博物馆处方笺 01.01.2023

意大利北部城市贝加莫在新冠疫情爆发初期遭遇重创。当时医护人员不得不在病患的生死之间抉择。时隔三年，这个城市开始走出创伤，逐渐找回过去的生活节奏。

走出疫情创伤 浴火重生的意大利贝加莫 27.12.2022

俄罗斯在乌克兰发动战争，导致全球许多产品短缺，小麦供应尤其不足。但危机有时也是转机。津巴布韦等国正计划实现小麦自给自足。在机械化和政府新政策的帮助下，津巴布韦今年的小麦收成预计将创新高。

危机变转机：多国走向小麦自给自足 26.12.2022

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15.10.2022, China, Peking: Xi Jinping, Präsident von China, leitet eine Vorbereitungssitzung für den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) in der Großen Halle des Volkes. Von dem bevorstehenden Kongress der Kommunistischen Partei Chinas ist keine Lockerung der Null-Covid-Strategie des Landes zu erwarten. Vor Beginn der einwöchigen Sitzung der knapp 2 300 Delegierten in der Großen Halle des Volkes verteidigte der Parteitagssprecher Yeli die strikten Maßnahmen. Foto: Ju Peng/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：失控的病毒 13.12.2022

上周，中国政府终于为其极其严苛的防疫措施大幅松绑，此后被严防死守了近三年之久的“新冠病毒”开始大行其道，各地医院诊所人满为患，药店里的感冒药物被抢购一空。世界多数国家逐渐告别新冠之际，中国却有可能会面临迄今为止最为严峻的疫情。

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客座评论：抗疫、批评与决策 ——再谈“民主与科学” 02.01.2023

新冠病毒海啸般席卷中国大地。短短十数天内，几亿人感染病毒。医院人满为患，火葬场无法按时火化逝者。然而三年来，政府除了强制实行清零政策，又做过什么相关预案，以减少人们在大流行的情况下的各种损失？这些难道不是中国政府该给中国人乃至全世界的一个解释的吗？

16.10.2022 Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), spricht bei der Eröffnungsfeier zum 14. World Health Summit. Der internationale Gesundheitsgipfel der WHO findet seit 2009 jährlich in Berlin statt. +++ dpa-Bildfunk +++

谭德赛希望明年结束新冠紧急状态 16.12.2022

世卫组织总干事谭德赛12月14日在日内瓦表示，他希望在2023年的某个时候能够宣布CoViD-19不再构成全球公共卫生紧急事件。同时，他也再次呼吁中国方面公开数据，以便更好地进行病毒溯源研究。此外，中国的新冠死亡人数存在着很大的不确定性。

Commuters ride a subway train during the morning rush hour amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Beijing, China December 26, 2022. REUTERS/Josh Arslan

中国疫情：大城市首高峰已过 春运推波助澜 02.01.2023

有研究显示，中国自去年12月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等大城市已越过高峰。但今年全国范围还可能经历几波疫情，农村地区将在一月迎来高峰。