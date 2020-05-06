 医生和病毒学家警告“虚假信息流行病” | 科技环境 | DW | 08.05.2020

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科技环境

医生和病毒学家警告“虚假信息流行病”

在社交媒体上，无论真假新闻都可以以极快的速度迅速传播。科学家警告，假消息的危害不比新冠病毒小。

Symbolbild Verifizierung (Imago Images/Panthermedia/O. Le Moal)

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疫情就像是阴谋论的温床。随着疫情持续的时间越来越长，人们心中的不安全感也在不断加重，而阴谋论的制造者们就像是看到了机会。研究学者们警告说，右翼分子们会借机煽动蛊惑民众把怨气撒在政治人物和民主体制上。 (02.05.2020)

虽然就新冠病毒起源的问题中美两国官方高层曾一度大打激烈的口水战，但两国的科学团队却在携手合作，共同研究追踪新冠病毒的起源。 (27.04.2020)

法国参议员在听证会上要求法国外交部长回答，为什么一篇用来抹黑他们的非事实文章还挂在中国驻法大使馆的网站上。其中指控他们联署声明支持的台湾当局用「黑鬼」一词更是引起中国官方背书假新闻的争议。 (16.04.2020)

德国联邦卫生部郑重倡议，今年的愚人节，不要拿当前的疫情危机开玩笑，以免假新闻传播造成严重后果。连专注于炮制反讽搞笑的假新闻的网络媒体，都积极响应了德国政府的这项倡议。 (01.04.2020)

美国调查新闻网站ProPublica最新的调查报导发现，中国近期逐渐将大外宣的平台转移至推特。 他们透过盗用账号及其他手法来制造假账号，并在推特上大量发送有利于中国政府立场的讯息。 不过专家的分析发现，中国在推特上的讯息战目前为止成效有限。 (27.03.2020)

欧盟的俄罗斯媒体观察者认为，俄罗斯正在利用新冠病毒疫情传播假新闻和误导信息，扰乱西方社会。 (23.03.2020)

有关新冠病毒的各种假消息之多，其内容从滑稽可笑一直到令人恐怖的阴谋论。在互联网上，针对虚假新闻的警告和官方的相关报道几乎占据了同样多的空间。 (15.03.2020)

（德国之声中文网）来自世界各地的医生和病毒学家在一封公开信中呼吁脸书和推特等公司加强对虚假信息的管控。在公开信上签名的包括柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）和他在不伦瑞克的同事布林克曼（Melanie Brinkmann）。公开信指出，目前人们不仅面临着Covid 19病毒的大流行，而且还面临着全球性的"虚假信息大流行"问题。这些虚假信息威胁着人类生命。其中有些错误信息的传播速度甚至比病毒本身的传播速度还要快。

例如，网上流传着可卡因具有医疗功效，或者Covid-19病毒是中国或美国研制的武器等假消息。不过即便是抛开新冠疫情不谈，医生们也强调虚假信息十分危险。 有人曾在脸书（Facebook）上发帖说，调味品姜的抗癌作用是化疗的一万倍，该帖文获得近3万次的点击、分享和评论。

科学家要求脸书和推特等技术公司公开对错误的卫生保健信息进行更正。此外，各平台必须对其选贴程序进行"解毒"。这些程序对互联网内容的显示选择标准主要关注的是使用户保持在线状态，而不是保护用户的健康。

直到前不久，Facebook才宣布对疑似假新闻使用警告标签。但批评者认为这还不够。周五（5月8日），《纽约时报》刊登了非政府组织Avaaz发表的这封公开信。

凝炼/达扬/(德广联等)

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