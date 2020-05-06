医生和病毒学家警告“虚假信息流行病”

（德国之声中文网）来自世界各地的医生和病毒学家在一封公开信中呼吁脸书和推特等公司加强对虚假信息的管控。在公开信上签名的包括柏林病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）和他在不伦瑞克的同事布林克曼（Melanie Brinkmann）。公开信指出，目前人们不仅面临着Covid 19病毒的大流行，而且还面临着全球性的"虚假信息大流行"问题。这些虚假信息威胁着人类生命。其中有些错误信息的传播速度甚至比病毒本身的传播速度还要快。

例如，网上流传着可卡因具有医疗功效，或者Covid-19病毒是中国或美国研制的武器等假消息。不过即便是抛开新冠疫情不谈，医生们也强调虚假信息十分危险。 有人曾在脸书（Facebook）上发帖说，调味品姜的抗癌作用是化疗的一万倍，该帖文获得近3万次的点击、分享和评论。

科学家要求脸书和推特等技术公司公开对错误的卫生保健信息进行更正。此外，各平台必须对其选贴程序进行"解毒"。这些程序对互联网内容的显示选择标准主要关注的是使用户保持在线状态，而不是保护用户的健康。

直到前不久，Facebook才宣布对疑似假新闻使用警告标签。但批评者认为这还不够。周五（5月8日），《纽约时报》刊登了非政府组织Avaaz发表的这封公开信。

凝炼/达扬/(德广联等)