医务人员抗新冠：最美逆行者？最惨逆行者？

（德国之声中文网）"今早00:30，起床，洗漱。到医院后，有老师带领穿防护服。一层层、一件件、一副副、一双双⋯⋯当全副武装时，只感觉呼吸困难，视线模糊。进入病区短短的一段路程，我们都走得很艰难。"来自吉林北华大学附属医院重症监护病房的护士赵文佳，自己在微信朋友圈的日记中这样描述进入武汉同济医院中法新城院区重症监护病房的第一天。

截至北京时间2000年2月17日24时，新型冠状病毒已经导致72528人确诊、产生6242个疑似病例，并已经有1870人死亡。奋斗在与病毒作斗争第一线的医护人员，被中国网民形容为"最美丽的逆行者"。然而他们的处境，其实十分堪忧。

"移动的大蒸笼"

用赵文佳的话说，一线医务人员所面临的最直接的挑战是：完成一层层保护措施的他们就像是自己变成了"一个移动的大蒸笼，热气腾腾"。新上一线的他和同事们感觉到了胸闷和"让人害怕的窒息感"。脱下一层层防护后，发现整身衣服已经湿透。当然，有防护服，其实还属于处境不错的医务工作者。梳理中国网络上各种医疗机构发出的求救信息，会发现除了口罩，防护服也是如今抗疫一线紧缺的物资。同样奔赴武汉的北华大学附属医院呼吸科的医生程静在微博朋友圈的日记中写道，她被吉林支援湖北医疗队的一位小护士感动。因为后者身材很瘦小。第一天穿防护服上班，防护服的闷热让她工作一个小时后就感到体力不支，有些站立不稳，还胸闷、恶心。程静劝她去清洁区休息，那位小护士坚持不去，理由是出去再进病区，就要浪费一套防护服。

中国官方最新公布的一份报告从一方面也暴露了新冠病毒肆虐之下中国医务人员的艰难处境。根据中国疾病防御控制中心新型冠状病毒肺炎应急响应机制流行病学组在《中国流行病学》杂志发表的题为《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》的论文，截至2月11日，共有3019名医务人员感染了新型冠状病毒。

中国中央电视台新闻客户端报道，此前中国卫健委的发布会表示医务人员感染人数是1716名。对此，卫健委医政医管局副局长焦雅辉向中新社解释道，疾控公布的医务人员感染的数据来源于传染病直报系统，3000多名是指有医务人员身份的感染者。有一些是在医院工作岗位上感染了新冠肺炎，还有一些在家庭、社区感染了新冠肺炎。所以不能说这些感染的医务人员都是在岗位上或者由于防护不到位，造成感染。

中国疾病防御控制中心是对截至2020年2月11日中国内地报告的超过7万病例的流行病学特征进行描述和分析后得出以上结论的。

医护人员病死率低于其他病例

报告称，在为新冠肺炎患者提供诊治服务的422家医疗机构中虽然有一千七百多人确诊，但大多数病例为轻症患者（85.4%），病死率低于其他病例。其主要原因与年龄有关，医务人员都是在职人员，一般都在60岁以下，而死亡主要发生在60岁以上的患者。

报告提到，截至目前，还没有证据表明，在任何一家为新型冠状病毒肺炎患者提供服务的医疗机构中发生了"超级传播者"事件。但同时也指出，武汉和湖北的一些地区发生了严重的医务人员感染。并强调迄今为止，医务人员感染以及防护失败的具体原因仍有待深入调查。

德国之声尝试联系了多个武汉以及北京等地的医护人员，但他们均以单位有要求不能接受外媒采访为由拒绝表态。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记(一): 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。



剃光头引起的争议

中国民众如今对坚持在抗疫一线医护人员的关注，还体现在一些地方援助湖北医疗队的女性医护人员集体剃光头的视频，在互联网上引发了不小争议。月日，每日甘肃网发布了一则名为《剪去秀发，她们整装出征》的消息。但两天后，该消息所配发的视频引发了网络上的激烈讨论。其中显示，甘肃省妇幼保健院派出的15名护理人员中14人被理成光头。理发时，部分女士落泪。有声音质疑，让护理人员理光头是形式主义，"平头就行，为什么非让女生理成难看的光头。"也有网民提出问题：理光头是否出于护理人员的本意？

虽然随后有声称是知情者的网络社交媒体用户公开表态称，上述女性护理人员是出于"自愿"，让人把自己理成光头。但这还是平复不了坊间的质疑声音，指出这些女性是"被迫自愿"。

无论是自愿还是政治任务，中国国家卫健委2月17日表示，全中国目前29个省（自治区、直辖市）包括新疆生产建设兵团和军队系统已经派出3万余名医务人员来支持湖北武汉。同时有1.1万重症专业医务人员在武汉负责重症的救治工作，已经接近全国重症医务人员资源的10%。

被遗忘的"逆行者"

同时中国退役军人事务部、中央军委政治工作部联合发布通知，要求各地各部门妥善做好因疫情防控牺牲人员烈士褒扬工作，符合烈士评定（批准）条件的人员，应评定（批准）为烈士。

通知指出，在新冠肺炎疫情防控工作中，直接接触待排查病例或确诊病例，承担诊断、治疗、护理、医院感染控制、病例标本采集、病原检测以及执行转运新冠肺炎患者任务等的医务人员和防疫工作者，因履行防控工作职责感染新冠肺炎以身殉职，或者其他牺牲人员，符合烈士评定（批准）条件的，应评定（批准）为烈士。

烈士也好，被评为"因公感染"的医护人员也罢，摄影师张立洁拍摄的系列照片《SARS背影--非典后遗症人群纪实》已经给当前一线的医务人员敲响了警钟。当年2003病毒袭击中国各地，一线医务人员同样曾被形容为"最可爱的人"，民众和官方都声称"永远不会忘记他们"。而如今SARS过去17年后，张立洁镜头下的这些非典后遗症患者逐渐被忘却。他们有人失去了工作的能力，长期接受治疗，有些人失去了爱情或婚姻，最严重的家庭，9口人全部感染非典，14天内去世了4个。这些"非典幸存者们"，转瞬沦为残疾、偏见、失业、贫穷的受害者。

张立洁在微信公众号"视觉小先生"的一篇采访报道中说："当未知病毒侵袭人类的时候，我们采取了不讲条件的'全民动员'的方式将风险分摊于社会成员。当危机过后，那些曾经恪尽职守，在最危急的关头做出牺牲的人们，有没有得到精神上的抚慰？那些被无辜感染的普通人，有没有得到全社会的理解和实实在在的物质帮助？非典过后，我们做得并不好，但这一次，我希望能够有所改变。"