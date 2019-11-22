区议员盼警方撤离理大 林郑吁留守者离开

(德国之声中文网) 现在估计还有不到30人留守在理大内。 根据消息，目前一些留守在理大的示威者出现精神错乱，且食物短缺，环境卫生恶劣，有人道灾难之忧。

《香港电台》报导，立法会教育界议员叶建源与新当选的区议员等5人已经在25日深夜与理工大学两名留守者会面，觉得该两名留守者的精神状态良好。 他也说他向留守者转达问候，也讨论现时情况，但他没有透露细节。

叶建源又说，他希望理大校方能进场，如理大校方能接管校园，警方便应该退场。 他希望事件能得到解决。

香港特首林郑月娥在26日上午行政会议前会见传媒。有记者问，针对区议员呼吁警方撤离理大，林郑有何看法? 林郑再次呼吁留在理大校内的人士「和平、安全的离开」，他也认为警方目前的处理方式已经是遵照她的指示，以比较人道的方式来处理，包括优先让伤者就医、以及让未成年人登记便放行等。

她说: 「我们现在要采取的手法是降温的，不是刺激的。」她提到，理大校方已经决定派工作小组，协同医疗人士、社工、保安等，进入校园劝留守者离开。但另一方面警方也有准备工作小组。「如果理大的小组有成功劝留守者离开，那就不需要启动警方的小组。」

新当选立法会议员声援理大生

《立场新闻》报导，25日下午，区议会选举结果确定，泛民派大胜。 随后在当天下午4点左右，将近70名民主派当选人包括岑子杰、邝俊宇、张秀贤、范国威等人聚集在理大尖东喷水池外围，声援理大内的留守者。 范国威表示，多位民主派当选人要求政府勒令警方立即撤离现场，容许各方进入理大进行人道救援及立即回应五大诉求。 他们早前已与警方商讨过，对方同意可派出五名当选人代表，进入理大接触留守者。 之后，便决定由范国威、李傲然、郑达鸿、邝俊宇于下午五时许前往理工大学，协助校内的留守者。 《香港01》报导，在选举中胜选的岑子杰，原本计划进入校园，但最后与律师黄国桐交换，他说黄国桐有律师专业，相信更能帮助留守者。 因此最后入校的五人小组为范国威、李傲然、郑达鸿、邝俊宇、黄国桐。

市民唱歌为留守者打气

从25日下午开始一直到深夜，理大外围包括红墈、科学馆道、理大Hotel Icon附近都陆续有上百名市民聚集，向理大方向亮起手机灯，并高唱「愿荣光归香港」、「海阔天空」等歌曲给留守者打气。 校内大楼一度有留守者亮灯回应，但之后便不知去向。

《香港01》报导，26日凌晨四点半，一名留守者身穿黑衣主动接触媒体，答谢在理大外围声援的市民，但是也称自己看到有人在连登讨论区上面发起「和你塞」行动，呼吁外界三思而行，「希望手足不要再为我牺牲」。 之后，他向媒体展示写有「一起回家」、「留下这条命，信我一次」等话语的便利贴，感谢外界传来的窝心字条，叮嘱外界无须担心。 整个访谈仅为时5分钟，之后他便转身离开回去理大内。

在25日晚间11点多，理工大学发表声明表示，校方一直透过不同方式劝留守在校内的人士和平有序的离开校园，校方预计在26日派遣多个小组，包括教职员、专业辅导员、医疗人员、社工和保安同事等。 校方也表示希望警方能早日解封校园，以便校方开始修复工作。

观看视频 01:23 分享 香港民主派欢庆选举胜利 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3TfEb 香港民主派欢庆选举胜利

中国外交部再次召见美国驻北京大使

据《环球时报》、《香港电台》、《信报》等多家媒体报导，中国外交部副部长郑泽光昨日在北京召见美国驻华大使布兰斯塔德(Terry Edward Branstad)，就美国会参众两院通过《香港人权与民主法案》提出严正交涉和强烈抗议，敦促美方立即纠正错误，停止插手香港事务、 干涉中国内政。 郑泽光指出，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。 「有关法案公然干涉中国内政，纵容和支持「反中乱港」势力的暴力犯罪行为，严重违反国际法和国际关系基本准则。 中方对此表示强烈愤慨、坚决反对。 」郑泽光说，中方强烈敦促美方认清形势，立即纠正错误，停止插手香港事务、干涉中国内政的言行，否则一切后果必须完全由美方承担。

11月19日，中国外交部副部长马朝旭曾经召见美国驻中国大使馆内务官员威廉柯兰至内部提出不满与抗议。