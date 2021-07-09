区议员宣誓效应影响 香港区议会续现辞职潮

(德国之声中文网) 上周港媒报导称，多达230名区议员可能因不符合宣誓资格而丧失议员身份後，刚结束的周末，有更多民主派的区议员宣布辞去职务，其中包含民主派大党民主党的党主席罗健熙。

罗健熙11日向部分民主党的党友发出消息，表示他辞职最主要的原因是希望工作能有确定性，并说他已规划好一系列服务地区的计画，所以不需要继续因受到DQ威胁而影响地区工作。

罗健熙表示，过去几天，他在辞职与留任之间犹豫数次，但在周六临睡前，做出辞职的决定。他说：「即使我完全无法理解追回在任期间酬津的理据，但要花精力和金钱在法庭处理这些问题也十分折腾。」

11日下午，罗健熙在线上记者会中表示，对於未能完成四年任期感到遗憾，但也强调未来会继续集中服务市民，并强调自己对市民的承诺是长远的。身为民主党的党主席，他坦承目前该党已有不少区议员辞职，虽然未有确切数字，但他希望香港市民能理解区议员辞职的决定。

香港议员辞职潮

除了罗健熙外，深水埗区议员刘家衡丶荃湾区议员谢旻泽丶油尖旺区议员陈梓维丶中西区大学选区区议员任嘉儿与屯门区议员曾振兴都宣布即刻或将在短期内辞职。刘家衡表示，辞职并非怕被追讨薪津，而是对於可能祸及家人感到不能接受，所以在无可奈何的情况下才选择辞职。

然而，身任香港支联会常委的葵青区议员梁锦威同日也重申，自己不会辞职，因为自己是从公平选举中脱颖而出的区议员，所以可以要求他离开的，只有人民。他说：「我效忠的也只有人民。政权要我走，就只能使横手DQ我。」

梁锦威也坦承，他三至四个月後将面临「六四案」的审讯，有很大的机会会入狱，所以他的区议会席次已在倒数阶段。他表示，留下来的意义已绝不在於议席本身。根据《香港01》的统计，目前宣布辞职的民主派区议员已多达172名，目前已有9名区议会的主席宣布辞职。

2019年底民主派在区议会选举中大获全胜，首次取得多数主导权。上周虽然媒体统计民主派在所有的区议会都仍保持多数优势，但随着大批民主派区议员辞职，亲北京的建制派极有可能重夺区议会的主导权。

西贡区的区议员陈嘉琳今天 (7月12日) 宣布辞职，她在脸书贴文中写道，几个月前香港开始传出要DQ践踏红线的区议员，她原本拒绝辞职，因为身为可能是香港最後一届民选的区议员，她认为自己不能轻易言退。

她说：「回想过往一年，我们除了担心无处不在的红线外，最紧张就是身边同行者丶手足的安危。政权就正利用这份对手足的关爱来威胁我们，令我们被恐惧吞噬自我设限。请容我选择辞职以减低政权对公民社会伤害，让关爱同行者的大众有喘息继续走下去的空间。」

(综合报导)

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