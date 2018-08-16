 区域政治角力 安倍：日中关係回归正轨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.09.2018

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时政风云

区域政治角力 安倍：日中关係回归正轨

日本虽然是美国盟友，但在贸易关税和朝鲜问题上未能获得华盛顿实际协助。首相安倍晋三正转向与中国示好，牵动东亚政治发展。

Singapur ASEAN-Gipfel (Reuters/E. Su)

2018年是《中日友好和平条约》缔结40周年，两国进来低潮的关系有望出现转圜回暖。

(德国之声中文网) 日本产经新闻週日(9/2)刊登的专访中，日本首相安倍晋表示有信心改善与中国的关係，他称两国关係已经回到「正轨」上。

安倍预计将在10月底访问中国。产经新闻还引述安倍称，他希望邀请中国国家主席习近平未来访问日本。

此时正值美国在贸易问题上加大对中国和日本的施压，而这已经激起了对贸易保护主义及全球经济影响的担忧。

安倍在访问中说：「中国总理李克强5月访问过日本，日中关係已经完全回到了正轨上。」

日前在北京与中国进行金融对话的日本财务大臣麻生太郎对日中关係也相当乐观，表示对话进行地非常顺利，两国都承诺要在宏观经济政策和措施上继续保持合作。

安倍在採访中表示，认同特朗普扩大贸易和投资将有利于美日两国的大局目标。但他重申，在任何有关贸易问题的讨论中，他不会将友谊凌驾于国家利益之上。

Gedenken an Atombomben-Angriff auf Nagasaki (AFP/Getty Images/Jiji Press)

美国是日本重要的盟友，安倍也表示和特朗普友谊甚笃。但在中国影响力渐增下，安倍也积极与中国打好关系。

在访问中，安倍也谈到，他若与朝鲜领导人金正恩会谈，将针对被朝鲜绑架日本人一事磋商。

安倍说：「最后，我还是得和金正恩主席见面......一旦举行峰会，就会谈要如何解决绑架案的议题。」他表示愿意打破两国过去的不信任，为了此事努力。

朝鲜在1970和1980年代绑架日本公民，将他们训练为间谍。这成为两国数十年来难解的冲突与争议。

夏立民/李芊 (路透社、法新社)

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