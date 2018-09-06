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北风本名温云超，知名记者、撰稿人、社会活动家。原籍中国广东，曾居香港，后旅居纽约。
北风长年关注中国互联网审查体系，发起多次网络运动抗议网络封锁。他也曾为中国的人权人士奔走发声。
最近，一部根据真人真事改编的谍战片《北风》在韩国热映。故事主人公是一名代号“黑金星”的前韩国情报员，90年代伪装成商人赴朝鲜搜集核武情报，金正日曾会晤过他。
中国国家工商总局专案组，今日起对微软全球副总裁玛丽·斯纳普(Mary Snapp)一行进行了反垄断调查询问。专业人士分析，中国政府连番动作，另有所图。
“八九学运”前学生领袖周锋锁，以游客身份成功入境北京，并顺利重回天安门和探访北京第一看守所。6月4日他遭北京国保遣返。 网友盛赞：周锋锁重新带回八九精神。
几天前媒体曝光“愤怒的小鸟”游戏已经被美国和英国的情报部门，用来搜集用户的个人信息；1月30日，该游戏开发商罗维奥（Rovio）公司在其官网表态，否认该说法。
继央视节目狠批“人肉搜索”为“网络暴力行为”后，国信办也表示要坚决“采取措施制止”。网友认为，被称为“反腐利器”的“人肉搜索”有可能成为当局下一步的网络管制目标。
据路透社消息，谷歌执行董事长埃里克.施密特（Eric Schmidt）在一次演讲中预言：先进的网络技术，将在10年内终结网络审查，并帮助公众战胜政府的监管，夺回权力。
三中全会前夕，中国内陆网络上热传习近平“8.19讲话”文稿，习近平呼吁“全党亮剑，抢夺舆论阵地”。有内地传播此文网友被警方约谈，警方指其“泄露机密。”
“重回天安门”倡议书草案在网上公开，呼吁公众在“六四”25周年时齐聚天安门。旅美媒体人北风表示，可以预见中国当局会做出大规模压制反应，但很多国内民众已经开始实名表示支持。
习李治下针对公民运动的打压有增无减。但是公民抗议书等形式的抗议活动也层出不穷。
6月6日是湖南民运人士李旺阳离奇死亡一周年纪念日，香港支联会分别至香港中联办门前抗议和在旺角举行悼念活动，继续向中国当局追索真相。
中国红十字会秘书长王汝鹏于北京时间4月26日傍晚时分突然发出微博称，媒体上沸沸扬扬的“红会将重查郭美美事件”系乌龙新闻，他表示：“红会没有任何人说要重查郭美美。”
3月17日，李克强举行中外记者见面会。照例是中国官媒唱主角，《人民日报》一记者提问被指“表演”；外媒方面，日媒未获提问机会，《纽约时报》再被拒参加记者会。
昨日中国新媒体人北风等发起“中国总统”网络直选，根据民众意愿不断增加候选人的开放式选举迅即吸引网友参与。目前马英九、艾未未、刘晓波处在领先位置，习近平落后这三人居中游位置。
《彭博商业周刊》报道，戴尔一位恶意软件研究部门总监，揭密来自中国军方的黑客身份，这名被称为“张长河”的黑客，能 “自由入侵”驻华使馆、一些外国政府、驻华大型公司和媒体的网站。
中国“防火墙之父”、北京邮电大学校长方滨兴，传因“薄王事件”牵连鲜少露面的他于2月9日发出拜年微博信息；两天时间已有两万多条“滚”字回复，网友评：“半生赢得千夫指，一事修来粪土名。”
社交网站Twitter的信息安全负责人发布消息，其系统在过去一周遭不明黑客团体攻击，可能有大约25万的推特用户名、邮箱和其他信息被黑客截持。
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