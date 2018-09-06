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北风

北风本名温云超，知名记者、撰稿人、社会活动家。原籍中国广东，曾居香港，后旅居纽约。

北风长年关注中国互联网审查体系，发起多次网络运动抗议网络封锁。他也曾为中国的人权人士奔走发声。

©Kyodo/MAXPPP - 15/04/2018 ; An exhibition of Kimilsungia, a flower of the orchid family named after North Korea's founder Kim Il Sung, is held in Pyongyang on April 14, 2018, a day before the anniversary of the country's late founder's birth. (Kyodo) ==Kyodo Foto: MAXPPP |

黑金星——见过金正日的韩国间谍 06.09.2018

最近，一部根据真人真事改编的谍战片《北风》在韩国热映。故事主人公是一名代号“黑金星”的前韩国情报员，90年代伪装成商人赴朝鲜搜集核武情报，金正日曾会晤过他。
SAN FRANCISCO, CA - APRIL 02: Microsoft CEO Satya Nadella delivers a keynote address during the 2014 Microsoft Build developer conference on April 2, 2014 in San Francisco, California. Satya Nadella delivered the opening keynote to kick off the 2014 Microsoft Build developer conference which runs through April 4. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

中国对微软高管进行“反垄断调查”询问 04.08.2014

中国国家工商总局专案组，今日起对微软全球副总裁玛丽·斯纳普(Mary Snapp)一行进行了反垄断调查询问。专业人士分析，中国政府连番动作，另有所图。
BEIJING, CHINA - JUNE 03: Chinese Paramilitary officers march in Tiananmen Square on June 3, 2014 in Beijing, China. Twenty-five years ago on June 4, 1989 Chinese troops cracked down on pro-democracy protesters. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

“六四”前学生领袖只身闯关，重回天安门 07.06.2014

“八九学运”前学生领袖周锋锁，以游客身份成功入境北京，并顺利重回天安门和探访北京第一看守所。6月4日他遭北京国保遣返。 网友盛赞：周锋锁重新带回八九精神。
2012-04-03 Angry Birds app on an iPhone. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

“愤怒的小鸟”否认充当间谍 01.02.2014

几天前媒体曝光“愤怒的小鸟”游戏已经被美国和英国的情报部门，用来搜集用户的个人信息；1月30日，该游戏开发商罗维奥（Rovio）公司在其官网表态，否认该说法。
Man holding object (Fotolia: #48366347); © Fotolia/chanpipat

网络风暴再起，“人肉搜索”或被问责 19.12.2013

继央视节目狠批“人肉搜索”为“网络暴力行为”后，国信办也表示要坚决“采取措施制止”。网友认为，被称为“反腐利器”的“人肉搜索”有可能成为当局下一步的网络管制目标。
Google's executive chairman Eric Schmidt, center, is chased by journalists as he prepares to check in at the Beijing Capital International Airport in Beijing Monday, Jan. 7, 2013. Schmidt is scheduled to leave Monday on a commercial flight bound for North Korea, a country considered to have the world’s most restrictive Internet policies. (Foto:Andy Wong/AP/dapd)

谷歌董事长：十年内审查消失 22.11.2013

据路透社消息，谷歌执行董事长埃里克.施密特（Eric Schmidt）在一次演讲中预言：先进的网络技术，将在10年内终结网络审查，并帮助公众战胜政府的监管，夺回权力。
epa03893666 Chinese President Xi Jinping (L) delivers a speech to the Indonesian parliament in Jakarta, Indonesia, 03 October 2013. Xi called on countries in the region to move beyond the mindset of the Cold War and work together for peace and security, in the first speech by a foreign leader to the Indonesian parliament. China was ready to negotiate with members of the Association of the South-East Asian Nations (ASEAN) for the sake of 'good neighbourliness and friendship,' he said. EPA/BAGUS INDAHONO +++(c) dpa - Bildfunk+++

习近平“8.19讲话”热传：亮剑抢阵地 07.11.2013

三中全会前夕，中国内陆网络上热传习近平“8.19讲话”文稿，习近平呼吁“全党亮剑，抢夺舆论阵地”。有内地传播此文网友被警方约谈，警方指其“泄露机密。”
Chinese national flag is raised early in the morning on the Tiananmen Square near the Great Hall of the People where the opening session of the annual National People's Congress will be held in Beijing, China, Monday, March 5, 2012. (Foto:Andy Wong/AP/dapd)

“重回天安门”，是时候了？ 14.08.2013

“重回天安门”倡议书草案在网上公开，呼吁公众在“六四”25周年时齐聚天安门。旅美媒体人北风表示，可以预见中国当局会做出大规模压制反应，但很多国内民众已经开始实名表示支持。
Anwalt Xu Zhiyong *** Thema Menschenrechtsanwälte China - Bilder von DW-Korrespondentin Ruth Kirchner, April 2010

中国公民运动再遇严打 23.07.2013

习李治下针对公民运动的打压有增无减。但是公民抗议书等形式的抗议活动也层出不穷。
A protester carries a portrait of Chinese dissident Li Wangyang during a demonstration over his death, in Hong Kong June 7, 2012. Li, a labour activist and Chinese dissident jailed after the 1989 crackdown on pro-democracy protesters in Beijing, was found dead in a hospital ward in central China amidst suspicious circumstances, his family and rights groups said on Wednesday. The Chinese characters on the photograph read, To defend the rights of freedom. REUTERS/Bobby Yip (CHINA - Tags: CIVIL UNREST POLITICS OBITUARY)

李旺阳“离世”一周年：灵魂无法安放 06.06.2013

6月6日是湖南民运人士李旺阳离奇死亡一周年纪念日，香港支联会分别至香港中联办门前抗议和在旺角举行悼念活动，继续向中国当局追索真相。
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Erwin Blumenfeld, Woman silhouetted under red cross (Foto: © Condé Nast/C/O Berlin) Fotoausstellung Berlin zeitlos schoen, C/O Berlin, Fotografie berlin, Edward Steichen, George Hoyningen-Huene, Erwin Blumenfeld, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Irving Penn, Mario Testino, Tim Walker, Cecil Beaton, Man Ray, Horst P. Horst, William Klein, Sarah Moon, Albert Watson, Herb Ritts, Bruce Weber, Corinne Day, Nick Knight, Modefotografie

红会官员否认重查郭美美事件 26.04.2013

中国红十字会秘书长王汝鹏于北京时间4月26日傍晚时分突然发出微博称，媒体上沸沸扬扬的“红会将重查郭美美事件”系乌龙新闻，他表示：“红会没有任何人说要重查郭美美。”
China's newly elected Premier Li Keqiang is seen through a video camera during a news conference after the closing session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, March 17, 2013. REUTERS/Jason Lee (CHINA - Tags: POLITICS)

李克强首秀：记者“做球”？ 18.03.2013

3月17日，李克强举行中外记者见面会。照例是中国官媒唱主角，《人民日报》一记者提问被指“表演”；外媒方面，日媒未获提问机会，《纽约时报》再被拒参加记者会。
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** This Tuesday, Feb. 7 2012 photo shows 2010 Nobel Peace Prize winner Liu Xiaobo holding a doll in a detail of a photograph by his wife, Chinese artist Liu Xia on display at during a preview of The Silent Strength of Liu Xia exhibit at The Italian Academy in New York. The photos were spirited out of China just before Liu was placed under house arrest after her husband, imprisoned in 2009 for urging democratic reform, won the Nobel. Her works are censored in her native country. The exhibition opens Thursday, Feb. 9, 2012. (Foto:Mary Altaffer/AP/dapd)

网络直选：刘晓波PK习近平 14.03.2013

昨日中国新媒体人北风等发起“中国总统”网络直选，根据民众意愿不断增加候选人的开放式选举迅即吸引网友参与。目前马英九、艾未未、刘晓波处在领先位置，习近平落后这三人居中游位置。
Symbolbild zu Muktimedia Auge Cyberwar Cyberattacke Copyright: Fotolia/Kobes Bild: Fotolia / Kobes #23658900

外媒揭密一名中国军方黑客身份 15.02.2013

《彭博商业周刊》报道，戴尔一位恶意软件研究部门总监，揭密来自中国军方的黑客身份，这名被称为“张长河”的黑客，能 “自由入侵”驻华使馆、一些外国政府、驻华大型公司和媒体的网站。
### Hinweis: Bilder nur für den Artikel über das Projekt Picidae verwenden.### Firewall, China

方滨兴拜年，网友排山倒海“滚”字袭来 11.02.2013

中国“防火墙之父”、北京邮电大学校长方滨兴，传因“薄王事件”牵连鲜少露面的他于2月9日发出拜年微博信息；两天时间已有两万多条“滚”字回复，网友评：“半生赢得千夫指，一事修来粪土名。”
LLUSTRATION - Figuren stehen am Dienstag (24.01.2012) in Hannover vor einem Computerbildschirm, auf dem im Internet die «Liste der Schande» mit Namen griechischer Steuersünder zu sehen ist. Athen stellt seine Steuersünder an den Pranger: Mehr als 4000 Namen mit knapp 15 Milliarden Euro Schulden stehen im Internet. Auch Prominente sind auf der Liste. Foto: Julian Stratenschulte dpa/lni

黑客强攻推特，25万用户信息可能泄露 02.02.2013

社交网站Twitter的信息安全负责人发布消息，其系统在过去一周遭不明黑客团体攻击，可能有大约25万的推特用户名、邮箱和其他信息被黑客截持。
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