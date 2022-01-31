北韓第8次導彈試射 美日韓齊聲譴責

(德國之聲中文網) 韓國和日本的軍事官員週日 (2月27日) 表示，北韓周日發射了可能是彈道導彈的物體，這將是北韓在1月份進行創紀錄的導彈發射以來，今年第8次試射導彈。

韓國參謀長聯席會議報告說，北韓從平壤國際機場所在的順安附近向其東海岸的海域發射了一枚疑似彈道導彈的物體。該機場一直是導彈測試的地點，包括1月16日發射的一對短程彈道導彈。

參謀長聯席會議說，周日發射的導彈最大飛行高度約為620公裡，射程約為300公裡。專家指出，飛行數據與早先的測試不大吻合，並暗示這可能是一枚中程彈道導彈。

日本防衛大臣岸信夫在電視聲明中說：「自今年年初以來，北韓頻繁進行導彈試射，而且北韓正在繼續迅速發展其彈道導彈技術。北韓正威脅著日本、該地區和國際社會的安全。」

美國軍方印太司令部說，美國譴責北韓最新的導彈試射，並呼吁北韓停止破壞區域穩定的行為。不過，美國也表示，這次試驗並不構成直接威脅。外交官向路透社表示，美國、英國、法國和其他三個聯合國安理會成員計劃在周一（28日）的安理會閉門會議上提到北韓最新的導彈試射行為。

北韓上一次進行導彈試射是在1月30日，當時它發射了一枚中程彈道飛彈火星12彈道飛彈。路透社在報導中提到，作為北韓2017年以來試射的最大武器，火星12彈道飛彈的飛行高度約為2,000公里，射程約為800公里。

選舉迫在眉睫

北韓周日的導彈試射的時間也格外敏感。韓國3月9日的總統選舉不到兩周時間就將舉行，首爾和東京的一些觀察人士更擔心，北韓可能會在國際社會關注俄羅斯入侵烏克蘭的時候推進導彈開發。

日本防衛大臣岸信介週日說：「這次導彈試射正值國際社會聚焦俄羅斯入侵烏克蘭的事件，如果北韓利用這種情況研發導彈，我們絕不能容忍。」

韓國總統府青瓦台的一份聲明表示，韓國國家安全委員會召開了一次緊急會議，討論週日朝鮮的導彈試射。韓國總統府稱這次試射是「令人遺憾」的舉動。

首爾在該聲明中說：「當全世界都在努力解決烏克蘭戰爭的時候發射彈道導彈，對於世界、地區和朝鮮半島的和平與穩定來說是絕不可取的。」

在3月9日大選中民調領先的保守派候選人尹錫悅上周說，北韓可能將烏克蘭危機視為「一個發起自己挑釁的機會」。韓國總統候選人和分析人士指出，甚至在俄羅斯入侵烏克蘭之前，北韓領導人金正恩監督導彈試驗的頻率便增加，因為北韓與美國及其盟國的談判仍然停滯不前。

韓國延世大學教授德魯里（John Delury）在推特上寫道：「普丁的戰爭現在幾乎主導了所有的地緣政治，而該危機在金正恩的計算中也占據一定的位置。但強調北韓利用俄烏危機來分散國際社會對其的注意力似乎是假設過了頭，因為北韓在戰前已經在積極地進行導彈試射了。」

(路透社、美聯社)

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