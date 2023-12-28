 北韓官媒：金正恩下令軍方加速戰爭準備 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2023

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北韓官媒：金正恩下令軍方加速戰爭準備

北韓在過去幾個月以來持續發射間諜衛星、試射導彈。面對來自美日韓的施壓，北韓領導人金正恩27日宣布要加強與美國的戰爭準備。與此同時，韓國首都則舉行演習，為北韓潛在偷襲可能做好準備。

北韓領導人金正恩下令加快戰爭準備，圖為金正恩12月4日出席「第五屆全國母親大會」。（資料照）

北韓領導人金正恩下令加快戰爭準備，圖為金正恩12月4日出席「第五屆全國母親大會」。（資料照）

（德國之聲中文網）北韓官媒朝中社週四（12月28日）報導稱，領導人金正恩已命令軍隊、軍火工業和核武部門加快戰爭準備工作，以應對「美國前所未有的對抗行動」。前一日，距離北韓邊境38公里的首爾也剛舉行新一輪的國防演習，以防備北韓的突襲。

朝中社稱：「他（金正恩）為人民軍和軍火工業、核武和民防部門提出了進一步加速戰爭準備的戰鬥任務。」

路透社引述官媒報導，金正恩在27日舉行的北韓勞動黨年終大會上談到新年政策方向時表示，平壤將擴大與「反帝國主義獨立」國家的戰略合作。

事實上，北韓在過去幾個月以來持續強化與俄羅斯的關係，美方指責平壤向莫斯科提供軍事裝備用於與烏克蘭的戰爭，換取俄羅斯提供技術支持，幫助北韓提高軍事能力。

此前，金正恩在本月21日曾批評美國及其盟友，還揚言平壤若是受到核武挑釁，將「毫不猶豫發動核武攻擊」。

美國、日本及韓國則發出聯合聲明，譴責北韓多次發射飛彈，稱該國持續的挑釁對朝鮮半島及國際和平與安全構成嚴重威脅，宣布啟動「北韓飛彈預警情報即時共享體系」，並計畫來年的三邊聯合軍演。

12月19日，韓國民眾在首爾火車站的電視前面，觀看關於金正恩的新聞（資料照）

12月19日，韓國民眾在首爾火車站的電視前面，觀看關於金正恩的新聞（資料照）

首爾舉行防突襲演習

與此同時，距離韓朝邊境不到40公里的韓國首都首爾週三罕見舉辦一場國防演習，超過1000名軍警和緊急救護人員模擬北韓的突襲，包含對首爾主要供水設施、電話網路站，以及地下通訊和電力電纜走廊的攻擊。

首爾市長吳世勳表示：「以色列世界級的先進防禦系統，在哈馬斯使用常規火砲和原始手段的突襲下無助地崩潰，這對我們來說是一個重大教訓。」

他指出，伊斯蘭極端軍事組織哈馬斯10月7日穿過以色列邊境進行跨境襲擊，造成1200多人死亡。這表明，如果敵人發動成功的突襲，受攻擊方即便有軍事能力上的優勢，也並沒有多大意義。

吳世勳補充道，首爾距離北韓軍事邊界僅38公里，因此特別容易受到攻擊。

如今，北韓顯然無意放棄核武野心，但韓國總統尹錫悅仍排除了擁有核武的可能性，轉而將加強與美國的軍事聯盟，以及恢復與日本的安全關係作為首要任務。

此外，韓國在演習當天也對與8名與核武計畫和飛彈計畫有關的北韓個人實施了新的制裁。

韓國首爾在週三舉行了反突襲演習，圖為10月31日，韓國軍方一架F-35A戰機起飛（資料照）

韓國首爾在週三舉行了反突襲演習，圖為10月31日，韓國軍方一架F-35A戰機起飛（資料照）

中方：應對話協商

中國外交部發言人汪文斌12月18日在回答外媒關於北韓導彈問題時曾表示，朝鮮半島問題錯綜複雜，情勢的發展演變充分證明，試圖透過軍事威懾施壓解決問題的辦法是行不通的，「只會適得其反，進一步激化矛盾、加劇緊張」。

汪文彬強調，各方對話協商才是解決朝鮮半島問題的根本之道，「我們希望有關各方正視半島問題癥結，以實際行動推動朝鮮半島問題政治解決進程，維護半島和平與穩定」。

同日，中國外交部長王毅在北京，會見了參加「中朝外交磋商」的北韓副外長朴明浩，並表示「中方始終從戰略高度和長遠角度看待中朝關係，願同朝方一道，加強溝通協調，深化各領域交流合作」。

中國外交部發言人汪文斌（資料照）

中國外交部發言人汪文斌（資料照）

（綜合報導）

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