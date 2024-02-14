 北韓再試射巡弋飛彈 欲改善援俄武器品質？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.02.2024

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时政风云

北韓再試射巡弋飛彈 欲改善援俄武器品質？

北韓週三再度向日本海發射多枚巡弋飛彈，也是今年以來第五次。韓國專家認為，這背後可能與北韓和俄羅斯加強合作，北韓領導人金正恩有意改善出口的武器品質有關。

2月14日，韓國首爾車站前的民眾，正在觀看電視新聞中的北韓發射飛彈報導。

2月14日，韓國首爾車站前的民眾，正在觀看電視新聞中的北韓發射飛彈報導。

（德國之聲中文網）南韓軍方週三（2月14日）表示，北韓當天在朝鮮半島的東海岸，朝向日本海（東海）方向發射了多枚巡弋飛彈，這也是今年以來的第5次。除了北韓領導人金正恩近期不斷加強對南韓的批評外，有南韓專家認為，這些試射很可能是為了要將武器運往莫斯科，供俄羅斯在烏克蘭戰場使用。

路透社報導，南韓參謀長聯席會議 （JCS）週三表示，這些飛彈於當地時間週三上午9點左右，在北韓東部沿海城市元山附近發射。

參聯會在一份聲明中表示：「在加強監視和警戒的同時，我們的軍隊正在與美國密切合作，並密切監視來自北韓的其他跡象和活動。」

試射目的在援俄？

北韓頻頻試射這些巡弋飛彈也引發了專家的猜測，懷疑北韓正對這些武器進行測試，然後再將其運往莫斯科供烏克蘭戰場使用。

韓國智庫「世界朝鮮問題研究所」所長、脫北者出身的研究員安燦一告訴法新社：「據信，北韓去年向俄羅斯出口了大量多管火箭發射器。」

他補充說，部分出口武器可能存在品質問題，最近的一系列測試可能是金正恩領導人「在採取行動解決這個問題」。

與彈道飛彈不同的是，目前聯合國對平壤的制裁中，並未包含巡弋飛彈的測試。巡弋飛彈往往由噴射推進，其飛行高度比更先進的彈道飛彈還要低，這使得它們更難被發現和攔截。

南韓和美國方面則指責北韓藉由向俄羅斯提供武器，換取俄方對北韓衛星計畫的技術支持，違反聯合國的一系列制裁。

在國防以外的領域，平壤也與莫斯科的距離越來越近。近幾個月來，平壤和莫斯科加強了關係，北韓領導人金正恩在去年9月罕見地訪問俄羅斯，會見俄羅斯總統普丁。

另外，一群俄羅斯遊客上週五（2月9日）抵達北韓進行為期4天的訪問，這是自2020年新冠大流行導致邊境關閉以來，北韓第一批已知的外國旅遊團。

俄羅斯在2021年入侵烏克蘭後，遭到以西方為首的國家實施多項制裁，俄羅斯民眾前往歐洲或美國旅遊也變得更加困難。俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）去年訪問平壤時，便表示可以推薦北韓作為國民的旅遊目的地。

俄羅斯外長拉夫羅夫去年也曾訪問北韓，圖為拉夫羅夫去年11月參加歐洲安全與合作組織（OSCE）會議。（資料照）

俄羅斯外長拉夫羅夫去年也曾訪問北韓，圖為拉夫羅夫去年11月參加歐洲安全與合作組織（OSCE）會議。（資料照）

金正恩態度強硬

自今年初以來，金正恩多次公開表態稱南韓為北韓的「主要敵人」，拋棄了致力於統一和外聯的機構，並威脅「哪怕是0.001毫米」的領土被侵犯，也會發動戰爭。此外，平壤還加強了武器測試力度，包括巡弋飛彈、「水下核武系統」和固體燃料高超音速彈道飛彈。

今年1月，北韓在由南韓控制的2個邊境島嶼附近發射砲火，促使南韓進行實彈演習並下令居民疏散。當時南韓總統尹錫悅誓言，如果平壤發動攻擊，南韓將做出強烈回應。他還向南韓部隊表示，在受到挑釁時應「先採取行動，稍後報告」。

自2022年上任以來，尹錫悅加強了與美國和日本的國防合作，包括擴大聯合演習，以應對平壤日益增長的威脅。

韓國智庫「世宗研究所」朝鮮半島戰略中心主任鄭成長在一份報告中指出，今年底美國將舉行總統大選，北韓可能會利用美國的政治僵局加大挑釁力度。

他認為，北韓可以「基於對核能力和飛彈能力進步的信心，對（南韓）白翎島、大青島和小青島進行攻擊」。

今年1月，北韓官媒報導北韓領導人金正恩帶著女兒視察一座飛彈工廠。（資料照）

今年1月，北韓官媒報導北韓領導人金正恩帶著女兒視察一座飛彈工廠。（資料照）

日本首相將訪韓

隨著朝鮮半島局勢再度緊張之際，日本富士電視台報導，日本首相岸田文雄正在考慮3月20日訪問韓國。

據富士電視台引述日本政府消息人士的話報導，岸田尋求在4月韓國國會選舉之前，與韓國總統尹錫悅會面，預料將討論包括北韓在內的問題。

岸田文雄上一次訪問韓國是在2023年5月，時隔12年再度重啟日韓「穿梭外交」，決定將雙邊歷史恩怨擺一旁，針對涉及共同利益的議題合作。

日本首相岸田文雄曾於去年5月訪問韓國，並與南韓總統尹錫悅會晤（資料照）。

日本首相岸田文雄曾於去年5月訪問韓國，並與南韓總統尹錫悅會晤（資料照）。

（綜合報導）

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