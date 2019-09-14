北角深夜衝突溅血 香港医护登报谴责暴力

（德国之声中文网）根据《香港电台》，16日早上，逾500名医护人员在《明报》、《信报》刊登全版广告，发表连署公开信，呼吁维护香港法治，勿美化暴力。公开信认为，借反修例为名的非法暴力有增无减，市民对政府、警察甚至公营机构被挑起不必要的敌对情绪，愿香港尽快回归正轨。

香港政府总部发言人也公开谴责暴力，指当晚铜锣湾、湾仔和中区一带有人进行非法遊行和集会，向政总投掷砖块，又在金钟和湾仔一带多处纵火、破坏港铁站，还有人在湾仔一间酒店外焚烧国旗，挑战国家主权。港府称，暴力不能解决问题，政府已经展示最大对话诚意，希望透过沟通平台与市民展开对话，共同解决社会深层次的问题。不过没有提及支持警察人士的施袭行径。 警方又披露，两名警员曾经拔枪警告一批袭警的示威者。警方谴责激进示威者暴力程度不断升级，行为目无法纪。

前一天晚上大约23点，《环球时报》也发表社评指出: 「香港参加激进示威的人明显减少了，但少数暴力示威者仍很猖獗。」评论称，香港特区政府和警队在中央支持下，依靠爱国爱港群众控制局面的能力得到更充分的显现，香港局势有在内部逐渐筑底的态势。



北角街头争执激化 两派民众互殴

打斗在周日晚间七时许开始蕴酿，一批男子在北角闹市英皇道旁边聚集。 有人在大马路上拿着折椅袭击旁人，随后又追至邻近的炮台山港铁站内，追打数名黑衣人。 有穿著白衣的男子用折椅重击一名黑衣人的头部，但是到场的防暴警察进行截查后，就把他放走。

警方的处理手法引起现场的途人不满，记者在现场听到批评警员的骂声不断，质疑警员涉嫌包庇犯事者。 而根据Now TV的报导，该群男子在第一次追打途人后也没有被捕，反而伴随防暴警员一起前进。 而在事发以前，涉嫌打人的男子曾经质问警员「阿Sir你怎么办事的」，警员呼吁他和众人退回人行道，并说「你们帮我们警察，支持我们就够了，不用出手的」，不过众人没有理会。

相隔没多久，附近也有数名白衣人手持长棍挥打途人和黑衣人，双方发生争执。 警方带走一名与施袭者为伍的男士及一名黑衣年轻男子，但只有后者被胶索带反绑双方。 警方晚上十点半左右再带走多人，香港电台拍摄到有白衣人与警员握手，被带走时拿着防暴盾牌遮脸。 但另一方面，有持棍袭击警员的蒙面男子，警员把他制服在地以后，朝其头破血流的伤口和脸直喷胡椒喷雾。

口水、易燃物与刀

北角区位于香港岛东面，属于建制派的传统根据地之一，区内有许多祖籍福建的人士聚居。 在8月份的示威期间，有声称是「福建帮」的白衣人与示威者打斗，不过前者被捕人数少之又少。

这夜，有自称福建人的男子推撞和袭击记者，向电视台摄影机镜头吐口水。 更有数名男子向记者挥刀，并把油推在地上。 到了稍晚时份，陆续出现白衣人被打的事件。 在北角道，有白衣中年男子与黑衣年轻男子互打；在附近另一处，一名白衣男遭多人围殴脚踢至血流披面，有被指丢玻璃瓶的人被群众追至商场外围殴，记者甚至在现场听到有民众和应叫好。 在多轮冲突后，警方在晚上近十一时施放催泪弹驱散民众，当时马路上有不少车辆行走，场面颇为混乱。

医院管理局表示，直至周一凌晨零时，接到18人受伤送院的报告，年龄介乎18至58岁。 仍在留医的伤者当中，其中3人严重、7人稳定、1人情况未明。 其中一名伤势严重的蓝衣男子，下午在湾仔被十多名示威者围殴及拳打脚踢，送医时一度重伤昏迷，有报导指他与在场人士口角和冲突。

议员及学生记者被捕

冲突和打斗持续数小时，被拘捕不止涉嫌打斗的人士。 警方盘查一对中年夫妇时，民主党立法会议员许智峯用扩音器呼吁警方不要滥捕，并要求他们放人，被警方以阻碍警员执行职务罪名拘捕。 他也是首名在示威现场被捕的立法会议员。 浸会大学广播新闻网一名学生记者，则因为背包里被搜出一把餐刀，被警方指藏有攻击性武器拘捕。 该学生向警员表示，餐刀是在中秋节时用作切月饼之用，但仍然被捕。

白天港铁、水炮车起火

据香港媒体报道，示威者同港警的冲突是在傍晚升级。有示威者向政府总部内投掷汽油弹，防暴警察发射催泪弹。稍后，警方使用催泪弹等方式驱离示威者。水炮车喷射蓝色水柱，向示威人群推进。之后，甚至有水炮车被示威者的汽油弹击中而起火。

Now新闻报导，之后，示威者一面往湾仔方向散去，一面沿途在马路与港铁战纵火。在湾仔港铁站A3号出口火势颇为猛烈，使得火车及地铁运行不停靠金钟站、湾仔站、铜锣湾站。警方在湾仔出动了装甲车驱散示威者。

英国能怎样保护港人？

早在上周警方已发出通知书，反对民阵提出周日游行的申请。民阵后来的上诉也被驳回。在9月15日香港示威者号召上街的前一天，中国官媒央视播出的《新闻联播》，邀请到之前拔出雷明登冲锋枪吓阻示威者的白衣警长刘泽基。他在节目上说: 「我希望国家继续兴盛强大下去，这样我们香港人中国人，在各个地方的人，本身我们流着中国人的血，才能够抬起头做人。」

但是，周日许多人仍然响应网上的号召照常示威。很多闹市区的商店，包括SOGO崇光百货等商店，午后均已关门。港铁表示，其它车站也可能随时关闭或者关闭部分出入口。

周日上午，数百名港人前往英国驻港总领馆，并在那里齐声高唱《天佑女王》这首歌。这首歌也是英国国歌，曾是英联邦王国以及大不列颠属地举行庆典时使用的乐曲。示威者要求前宗主国英国向北京施压以确保联合声明中规定的港人自由。

中午过后，示威的人数渐渐多起来，其中有一些带着防毒面具的黑衣人，也有带着孩子的年轻父母。有人挥动着美国和英国国旗，也有人举着呼吁"真普选"的标语牌。示威者聚集到英国驻港总领事馆外递交请愿书，呼吁英国明白与承认一国两制已经失效，并允许港人申请英国居留权。

其他的标语牌上有"中英联合声明有效"、"香港SOS"、"解放香港"等字样，有人高呼"一国两制已死"的口号。人群中有人高举美国和英国国旗。

在英国驻香港总领馆前

路透社报道，许多香港年轻人希望离开香港在国外寻找出路，这一背景下，示威组织者认为，英国政府应调整香港"英国海外国民"政策，允许香港人在英国定居和就业。目前香港人当中约有17万人持这种英国海外国民护照，可以免签前往英国并停留最多6个月，但这一身份同英国正式公民有区别，不能定居和工作。这一专门对香港人做出的规定是在中国收回对香港的主权之后由伦敦政府颁发。

一名25岁的示威者告诉记者，他希望英国保护香港公民的权利，呼吁遵守联合声明。

英国认为，中国必须遵守联合声明，而作为条约的签署方，伦敦有法律义务敦促中国履行其责。今年6月，英国外交部发布的一份声明称，"中英联合声明具有法律约束力，今天仍像30多年前签署时一样继续有效。英国政府将一如既往捍卫这一立场。"

路透社评论道，只是目前还不清楚，英国能以什么方式捍卫这一立场。英国交出香港后的几十年间，中国已发展成为世界第二大经济体，而目前正被退欧搞得焦头烂额的伦敦，正怀着同中国在贸易和投资领域开展更广阔合作的迫切愿望。

李鱼 / 文木（美联社、路透社等）