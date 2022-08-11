北美“杀猪盘”的话术和防骗指南

（德国之声中文网）“你是Sandy吧，这周六我想让你做我的私家厨师，”这是记者于上个月收到的一条手机短信。对方在两个小时内连续发了三条短信，让记者快点回复，并质问记者为什么收到短信不回复。

当记者回复自己并不叫Sandy，并礼貌询问对方是否打错了电话之后，对方表示要和自己的助理确认下，接着又道歉说是助理给自己找私家厨师时提供了错误的电话。

“认识皆是缘”，对方继续发来短信，希望和记者保持联系。并开始询问年龄、工作背景、来美国多久了。记者没有及时回复，而对方则在短时间里把自己的身份、背景、职业、年龄、收入等通通讲了出来。对方给自己塑造的形象是一位成功的中年商人，“助理”等字眼在对话中出现了好几次，目前在洛杉矶居住，是为了“开拓海外市场”。

记者一周后试图再次联系这位商人，但对方显然对记者失去了兴趣，也不再回复记者的问候短信。又过了一段时间，记者发现连这个电话号码都不复存在。

这样的短信这几个月在美国频频出现，记者的朋友中几乎都收到过类似的消息，消息来自手机短信、Whatspp、telegram、LinkedIn私信等，不一而足。

许多时候，短信发来的时候会用一个莫须有的人名，比如记者就收到过内容为“好久没见，威廉姆斯先生，你还好吗（Long time no see, Mr. Williams. How are you?）””伊万，我上次把笔记本电脑落在你那里了，我现在能去你那里拿电脑吗？（Evan, I left my laptop with you last time. Can I go over and get it now?）”的短信 。许多对这些骗术不熟悉的人出于好意，会回复短信提醒对方发错了电话号码。但实际上，这些短信不过是希望起一个话头，当你说出自己不是威廉姆斯先生或者伊万之后，对方会表示认错人了，会道歉，但也会接着这个机会继续聊天。

“履历完美”的骗子

记者的朋友G先生则经常在LinkedIn上面收到私信。他是一位资深的工程师，目前在初创企业工作，所以他经常收到头像是年轻美女的人的私信，对方说希望“向他请教”，又希望“和他在生意上有所合作“。点进去，会发现那些美女的履历几乎完美：顶尖名校毕业，任职过的公司几乎都是知名头部企业，而且目前已经在谷歌、亚马逊、微软等公司做到颇为资深的职位。“你算一下她从大学毕业的年龄，和她在公司里的职位，就会发现这么短的时间里，根本不可能晋升到这么高的职位，”G先生对记者表示，这是他总结出来的识别骗子的经验，“因为平时真的会有潜在客户发LinkedIn私信给我，所以我也不敢直接删掉陌生人的私信”。第一次收到这类私信时，他也曾以为对方真的是要和自己探讨工作上的合作，但发现对方总是聊自己的个人生活，隐隐约约显示出自己生活的高级和奢侈。如果G先生不及时回复，对方还会用嗔怪的语气埋怨G先生。几次聊天之后，谈话的方向很快就转到了区块链上——对方提到自己有名额参与仅限富豪参加的投资项目，稳赚不赔，问G先生是否有兴趣，G先生才醒悟到这是骗局。时至今日，G先生再打开LinkedIn，却发现这位女士的主页已经荡然无存。

“什么都聊就不聊色，聊色他不会去注意投资”——凤凰网一篇文章中揭露了这种被称为“杀猪盘”的骗局的话术。“杀猪盘”是一种流传在东南亚地区的诈骗方式，诈骗方式将受害者称为“猪”，把交友工具称为“猪槽”，把聊天话术称为“猪饲料”，把聊天或者假恋爱真敛财的过程称为“养猪”，把最后诈骗钱财称为“杀猪”。在北美华人社群中，曾经也有其他的诈骗方式，例如声称是就职于中国驻美使馆等政府机构的人员，指责对方参与犯罪案件，要求对方向某指定账户汇款；或者声称是DHL等快递公司的工作人员，告诉对方有贵重包裹被海关扣押，要求对方向某账户补缴税款。与这些“简单粗暴”的电信诈骗相比，“杀猪盘”的骗术持续时间更久，骗子顶着伪造出来的虚假身份，扮演着爱人、富豪、商业大佬等角色，通过每天不间断的联系和受害者建立起感情，让受害者很难识别骗局的存在。

快速筛选有价值“客户”

“杀猪盘”的其他的话术还包括：“在第一次聊天中，必须拿到“猪”的八大信息，并备注：姓名、年龄、工作、居住城市、家庭背景、兴趣爱好、作息时间和投资经历。”这也解释了为什么记者一周后再试图那位“商人”，对方却不再回复，因为这些骗子需要在短时间快速筛选出值得深聊的客户，挖掘这些客户身上的价值。有时候聊几百几千个人中，才有一个人会上钩，所以更不会在明显不合适的对象上浪费时间。而骗子们通常都会引导对方加微信之后进行联系，一方面是可以看对方是否有戒心和有继续聊天的意愿，另一方面也因为如LinkedIn这样的平台经过举报之后，账号很容易被封锁，不利于长期深入交谈。

记者在网络上搜索后发现，“杀猪盘”的话术非常详尽，仅仅在一个名为“精聊话术素材馆”的网站上，就有上百个总结好的话术文档。除去各类聊天的小常识，甚至还有“九型人格分析”等知识性文档，帮助骗子在和受害者聊天时，开拓新的话题，同时营造一个博学多才的形象。记者点进名为“海外案例”的文档，发现其中又有更多的内容。有素材库可以让骗子把自己包装成在海外的女性或男性，也有他们在网上找到的真实在海外生活的人的社交账户的资料，让骗子在包装时进行参考。也有教材，指导“隔着屏幕如何让两个人感情升温”，“学会在适当的时候进行道歉”“趁客户疏忽大意的机会攻下”等等。

在几个相关telegram群组中会发放从Instagram, 小红书，朋友圈等盗来的图片，让骗子可以包装自己的朋友圈。有不少受害者在网上贴出的聊天记录里都有对方身着西装，品尝红酒，享用大餐等照片，这些也都是骗局的一部分。

分工明确的诈骗集团

在诈骗团伙中，负责物料和话术的只是一小部分。知乎网络安全话题答主谢幺写道：“此类骗局分工明确，有供料组、话术组、技术组和洗钱组”。

“杀猪盘”的骗局在中国已经发生了许多起，从2019年开始被广泛报道，还成为了“2019年度中国媒体十大新词语”，但是在北美却还是一种比较新的骗局。一位不会讲中文的华裔Manda(化名)就曾经差点上钩。“一开始收到这样的短信，以为对方真的是朋友”，她回忆道。对方用英语发来Whatsapp信息，说手机坏了，通讯录的人名备注都不见了，问Manda是谁。“他们的英语不算地道，但是也不是很差，所以我以为他确实像他说的那样，是刚来美国生活不久的华人”。对方似乎是察觉到了Manda的善良，营造了一个带着女儿的单身爸爸的角色，常常和Manda探讨如何照顾女儿的话题，有时候也会让Manda为他的女儿出谋划策。对方提出投资时，Manda也不疑有他。好在对方在聊到洛杉矶的某个社区时说错了关键的细节，而Manda经常去洛杉矶，因此识破了对方话术中的漏洞，而对方为了弥补这个漏洞，反而漏出了更多的马脚。

有消息人士向记者透露，很多这类骗子都是在柬埔寨等地的中国人，他们并不会英语，而是把中文话术用翻译软件翻译成英文，再用翻译软件把英文翻译回中文，检查一下翻译的质量。所以他们最后发出的英文消息不会特别离谱，也不会特别地道。

综合来看，骗子的行骗过程基本是通过“存错号码”这样的“误会”建立联系，塑造或者美丽富有，或者温柔体贴的“人设”，在长时间无微不至的关心和聊天之后，再切入到让对方跟着自己投资“稳赚不赔”的项目。骗子的各种“话术”和“套路”会不断进步，包装自己的素材包也时有更新。对于不少北美华人而言，如何透过这些包装之后的假象看到本质，防止自己上当受骗，成了一门新的学问。

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