 北美冰联球员无缘参加北京冬奥 | 足坛体坛 | DW | 22.12.2021

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足坛体坛

北美冰联球员无缘参加北京冬奥

全球最强冰球运动员聚集的北美冰球联盟宣布禁止其球员代表本国参加北京冬奥。这一决定意味着什么？会对中国产生怎样的影响？

Eishockey WM Deutschland vs USA

2021年冰球世界杯赛，美国队6比1战胜德国队获铜牌

（德国之声中文网）据美国主流媒体周二报导，北美国家冰球联盟的成员均不参加在北京举行的冬奥会，相关声明该机构将于周三发布。

北美国家冰球联盟（NHL）是美国和加拿大32支职业球队组成的运动联盟，其中25支球队位于美国，7支在加拿大。其赛事被看作是全世界水平最高的比赛之一，各队球员除美国和加拿大人外，入盟的高水准欧洲冰球运动员也越来越多。

过去，北美冰联曾准许职业球员参加奥利匹克比赛，1998年长野冬奥会以来就是这样，但2018年的平昌冬奥会却又禁止了。今年10月份本赛季开始时，NHL同球员签署合同时达成一致，允许球员代表本国参加本届冬奥，不过合同还规定，联盟有权在2022年1月10日前勾销以上内容，前提是，疫情风险过大以及推迟的赛事过多。

数天来，冰联的活动实际上已瘫痪。先是球队出现疫情，接着赛事被取消，现已有50场比赛因为疫情被取消或推迟。该组织下令禁止所有32支球队在12月22日至25日间集体训练，26日之后球队才允许旅行，下午可以训练。怎样让推迟的比赛事后顺利补偿举行，是北美冰联遇到的巨大难题，因为场地的租借以及球队的活动安排早在事先数月就已敲定，临时调整十分困难。而参加奥运原本是给球员的附加奖励，在目前的压力下，牺牲这一奖励并不令人意外。

德国国家冰球队恰恰是能从缺席北美职业球员的决定中受益的球队，当然数名德国强将不能参加奥运是件憾事，也会影响实力，但球队教练称已做好两手准备，即组织了两套奥运人马，"如果A方案不奏效，就上B方案。"2018冬奥会，正因为NHL缺席，德国虽然同奖牌擦肩而过，但排名第4是几十年来最佳的战绩。

Paris | Luc Tardif Präsidenten des Welteishockey-Verbandes IIHF

国际冰球联合会主席塔迪弗担心中国队在冬奥会上不堪一击

北美冰联的决定对中国有什么影响？中国男子冰球项目还相当薄弱，作为东道国，中国冰球队无需斩将过关、奋战出线权，而是自动享有参赛权。国际冰球联合会主席塔迪弗（Luc Tardif）今年9月曾担心中国队在奥运会上将不堪一击，他说，"看着一支球队以15-0的比分被击败，对任何人来说都不是好事，对中国和冰球来说都不是。"

国际冰联于12月7日正式宣布中国国家冰球队获得参赛冬奥的资格。排在第32位的中国将在第一轮比赛中同加拿大（1）、美国（2）和德国（5）这些冰球最强国分在同一组里。今年11月俄罗斯大陆冰球赛上（KHL），构成中国国家冰球队主力的昆仑鸿星队两场比赛全部输给对方，在24个球队中排倒数第二。可以想象，北美冰球职业运动员缺席冬奥会造成一些国家队的整体水平下降，对中国国家冰球队来说不是坏事。

（综合报道）

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