北美冰联球员无缘参加北京冬奥

（德国之声中文网）据美国主流媒体周二报导，北美国家冰球联盟的成员均不参加在北京举行的冬奥会，相关声明该机构将于周三发布。

北美国家冰球联盟（NHL）是美国和加拿大32支职业球队组成的运动联盟，其中25支球队位于美国，7支在加拿大。其赛事被看作是全世界水平最高的比赛之一，各队球员除美国和加拿大人外，入盟的高水准欧洲冰球运动员也越来越多。

过去，北美冰联曾准许职业球员参加奥利匹克比赛，1998年长野冬奥会以来就是这样，但2018年的平昌冬奥会却又禁止了。今年10月份本赛季开始时，NHL同球员签署合同时达成一致，允许球员代表本国参加本届冬奥，不过合同还规定，联盟有权在2022年1月10日前勾销以上内容，前提是，疫情风险过大以及推迟的赛事过多。

数天来，冰联的活动实际上已瘫痪。先是球队出现疫情，接着赛事被取消，现已有50场比赛因为疫情被取消或推迟。该组织下令禁止所有32支球队在12月22日至25日间集体训练，26日之后球队才允许旅行，下午可以训练。怎样让推迟的比赛事后顺利补偿举行，是北美冰联遇到的巨大难题，因为场地的租借以及球队的活动安排早在事先数月就已敲定，临时调整十分困难。而参加奥运原本是给球员的附加奖励，在目前的压力下，牺牲这一奖励并不令人意外。

德国国家冰球队恰恰是能从缺席北美职业球员的决定中受益的球队，当然数名德国强将不能参加奥运是件憾事，也会影响实力，但球队教练称已做好两手准备，即组织了两套奥运人马，"如果A方案不奏效，就上B方案。"2018冬奥会，正因为NHL缺席，德国虽然同奖牌擦肩而过，但排名第4是几十年来最佳的战绩。

国际冰球联合会主席塔迪弗担心中国队在冬奥会上不堪一击

北美冰联的决定对中国有什么影响？中国男子冰球项目还相当薄弱，作为东道国，中国冰球队无需斩将过关、奋战出线权，而是自动享有参赛权。国际冰球联合会主席塔迪弗（Luc Tardif）今年9月曾担心中国队在奥运会上将不堪一击，他说，"看着一支球队以15-0的比分被击败，对任何人来说都不是好事，对中国和冰球来说都不是。"

国际冰联于12月7日正式宣布中国国家冰球队获得参赛冬奥的资格。排在第32位的中国将在第一轮比赛中同加拿大（1）、美国（2）和德国（5）这些冰球最强国分在同一组里。今年11月俄罗斯大陆冰球赛上（KHL），构成中国国家冰球队主力的昆仑鸿星队两场比赛全部输给对方，在24个球队中排倒数第二。可以想象，北美冰球职业运动员缺席冬奥会造成一些国家队的整体水平下降，对中国国家冰球队来说不是坏事。

（综合报道）

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