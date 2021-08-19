 北约驱逐8名俄罗斯“情报人员” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2021

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时政风云

北约驱逐8名俄罗斯“情报人员”

俄罗斯驻北约使团８名成员将被驱逐。北约周三（10月6日）通报说，该使团多名成员实际上是未申报的情报官员，将被驱逐。北约此举可能激怒莫斯科。

Nato-Hauptquartier in Brüssel

北约与俄罗斯目前关系紧张

（德国之声中文网）北约周三宣布驱逐俄罗斯派驻这一军事联盟的使团中的８名成员，理由是，他们实际上秘密从事间谍活动。一位不愿透露姓名的北约官员说："可以证实，已撤销对俄驻北约使团８名成员的认证，他们是未申报的俄罗斯情报官员。"

北约官员表示，还将要求在北约总部工作的莫斯科使团人数减至 10 人，但未说明何以有此决定。 

莫斯科报复？ 

俄国际文传电讯社援引杜马国际事务委员会主席、资深议员斯卢茨基（Leonid Slutsky）报称，莫斯科将予以报复。 

北约此举正值北约与莫斯科之间关系持续紧张之时。尤其在俄罗斯 2014 年将乌克兰的克里米亚半岛占为己有、支持乌东地区叛乱势力后，北约-俄罗斯双边关系恶化。  

前述北约官员表示，北约已加强"威慑和防卫"，以回应"俄罗斯的侵略行为"，但仍"愿同莫斯科展开有意义的对话"。 

数月来，多个北约成员国或接近北约的国家，尤其是东欧国家，相继以涉嫌间谍活动为由要求俄外交官离境。莫斯科当局则惯常以同样方式回应，要求相关国家外交官走人。 

观看视频 01:56

俄荷舰机 黑海过招

（德新社）

 

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