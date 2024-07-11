北约首称中国为“关键纵容者” 中方提严正交涉

今年北约峰会的联合公报以更强硬的措辞形容中国。有专家认为，这显示中国想“两面讨好”俄罗斯与欧洲的企图“多么失败”，甚至反而促进欧洲与印太盟友之间的团结。

（德国之声中文网）北约（NATO）本週在美国举办75週年峰会，週三（7月10日）共同发表了《华盛顿宣言》 ，把中国称为俄乌战争“关键的纵容者”（decisive enabler）。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）指出，这是北约32国第一次这么形容中国。他说，是否对中国施加制裁，要由个别成员国自行决定，但北约透过今年的峰会，已“传达出非常清楚的信息”。

联合公报内提及中俄领导人在俄乌战争前夕达成的“无止境”友好关系，并质疑中国助长俄罗斯军工产业，呼吁中方身为联合国安理会成员，有义务维护联合国宪章，停止提供军民两用科技产品给俄罗斯。

公报写道：“中国助长欧洲近代史上最大的战争，这不可能不对中国的利益与声誉造成负面影响。”

不过，中国驻华府大使馆回应称，中国并没有提供武器各冲突各方，“严格管控军民两用物项”，而且中俄之间是“正常贸易往来”。中方也重申其对俄乌议题的一贯说法，主张其并非“危机制造者与当事方”，致力于促进和谈。

中国驻欧盟使团则批评北约公报“涉华内容充满挑衅、谎言、煽动和抹黑”，中国坚决反对，并已向北约提出严正交涉。

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北约立场重大转变

传统上，北约较重视跨大西洋区域的安全议题，但近年逐步加强对印太地区的关切。此次联合公报较为严厉的用词，对北约而言也是重大的转变：2019年底，北约首度正式把中国视为值得忧虑的对象，但也仅仅定调为“挑战”。

公报正式发布前，华府智库哈德逊研究所（Hudson Institute）研究员奥德高（Liselotte Odgaard）向DW分析北约近年对中国态度的变化。她说，此一转变始于美国前总统特朗普时期，如今也“在欧洲起飞”。

奥德高认为，美国说服了欧洲，促使欧洲人“看到中国对欧洲、对美国整个同盟体系也都是个问题”，“随著俄罗斯和中国展开合作，（欧洲）有必要回应，加强欧洲与亚洲伙伴的合作关系”。

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美国前东亚事务助理国务卿罗素（Danny Russel）向美联社指出，这次北约联合公报的新措辞是“非同寻常的一步”，因为它除了称中国为“关键的纵容者”，同时也维持近几年对中国的定位，也就是“系统性的挑战”。

在罗素看来，今年北约峰会显示“北京欲兼顾俄国与西欧的企图有多么失败、其所宣称的中立有多么空洞”。“中国想要分而治之，反而促使欧洲大西洋地区和印太区域的关键国家之间的明显团结。”

北约携手印太盟友

今年北约峰会，日本、韩国、新西兰与澳大利亚等北约的4个印太盟友连续第3年参加，并将与北约发表联合文件，进一步深化关系。

白宫国安顾问沙利文（Jake Sullivan）週二（9日）表示，北约与印太的伙伴将启动新的联合计划，涉及乌克蘭、人工智能、假信息以及网络安全等领域，目的是“善用高度发展的民主国家优势，因应共同挑战”。

日本首相岸田文雄在峰会前曾接受路透社书面采訪，提到俄罗斯与朝鲜之间的军事合作强化，对日本构成威胁；虽然并未直接点名中国，但是间接地对中国在俄国侵乌可能扮演的角色表达忧虑。岸田强调，日本“决意加强跟北约等伙伴的合作”，并重申“今天的乌克兰可能就是明天的东亚”。

韩国方面上週也透露，韩国总统尹锡悦希望针对俄国与朝鲜的军事合作“传达强烈信息”，并与盟友商讨如何强化合作。新西兰总理拉克森（Christopher Luxon）则称，峰会讨论聚焦于“集体努力巩固以规则为基础的体系”。

美联社引述美国和平研究所（U.S. Institute of Peace）的中国与东亚政策分析师加力克（Mirna Galic）的观点，认为北约在印太加强合作，并不代表北约会直接介入印太区域可能的军事冲突，而是容许北约能在共同关切议题上，与4个伙伴强化协调，例如共享资讯、一起发动制裁等。

不过，从中国角度看来，此举可能代表了北约的“东扩”，也让北京感到忧心。南京大学国际关系学院执行院长朱锋认为，北约应该把中国视为“区域和平稳定与全球安全的正面力量”，“在当前动荡脆弱的世界上，欧洲、美国和中国应该加强全球与区域合作”。

10日，中国外交部发言人林剑回应北约峰会，他也重申中国“坚决反对北约突破‘区域性、防御性’组织的定位，到亚太挑动冲突对抗……奉劝北约为世界的和平稳定与安全多做些实事”。

加码对乌克兰援助

除了关切中国，今年北约峰会最重要的议题仍是对乌克兰的军事援助。北约各国领袖决定未来一年内，将再筹措资金、至少提供价值400亿欧元的军援给乌克兰。

美国总统拜登说，北约成员国有必要提高军工产业生产，追上俄罗斯制造武器与弹药的步调。“我们不能容许北约落后……我们可以、也将会捍卫北约每一寸领土。”

德国总理肖尔茨也强调北约支持乌克兰的重要性。他称：“德国是北约在欧洲最大的成员国，这赋予我们非常特别的责任，我也要非常明确地在此表示，我们会履行这一责任。”

乌克蘭總統泽连斯基感谢北约各盟友加碼提供战斗机、防空系统等装备。他也再次呼吁各国持续并尽快提供支持；据乌克兰媒体引述，他形容乌克兰等待军援有如“妈妈等著孩子放学”的时候，但孩子“总是找理由晚点来”。

至于乌克兰何时能成为北约成员国，北约秘书长斯托尔滕贝格说，现在还言之过早，但目前正坚定朝此目标前进。“我只能说，我们正在与乌克兰一同前行，距离其获北约成员身分越来越近，我们也在透过实际行动实现这件事。”

乌克兰总统泽连斯基9日在北约峰会场边参加里根研究所举办的活动。 图像来源: Jose Luis Magana/AP Photo/picture alliance

（综合报道）

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