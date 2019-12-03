北约首次定义中国为挑战

（德国之声中文网）北约峰会终于圆满落幕。自始至终，特朗普总统都是峰会的中心人物。大会开始前，特朗普总统便高调声称法国总统马克龙北约已“大脑死亡”的诊断是“讨厌”的，美法领导人表现出的明显不和曾为峰会蒙上不祥的色彩。峰会还没有结束，特朗普已提前离开，还公开对记者表示，加拿大总理特鲁多是一个“两面派”。

此前一天，特鲁多在一个同马克龙、约翰逊以及荷兰总统呂特非正式聊天的场合，疑似对特朗普总统临时决定召开记者会表现出不屑的态度，说加上手势的说「我看到他的团队下巴都掉下来了」。特鲁多没有预料到的是，这段聊天被加拿大国营电视台CBC私下拍录而且公开披露，特鲁多于是成了特朗普隔天在记者会上说的那个“两面派”了。

北约首次聚焦中国

在峰会结束性声明中，北约伙伴国们首次明确提出，越来越强大的中国构成"挑战"，但并未将其定义为一种威胁。

闭幕声明写道，“我们将中国不断扩大的影响和它的国际政策既看作机会，也当成北约必须共同应对的挑战”。

在同中国的关系上，特朗普显然同其前任奥巴马拉开距离。奥巴马曾力主推动美国的军事力量逐渐转向亚洲（Pivot to Asia），以应对新对手中国的崛起。而特朗普则认为同中国的竞争早已开始，并希望欧洲能够站到美国一边，而马克龙和默克尔并不愿加入这场直面交锋。

声明指出，北约面对"各种威胁和挑战"。声明特别提到了"俄罗斯的侵略性行动"以及"各种形式的恐怖主义"。不过，声明强调，应继续与俄罗斯对话。俄罗斯不仅是潜在的伙伴，也仍然是潜在的危险。

旨在庆祝北约成立70周年的这次峰会本周二晚以英国女王伊丽莎白二世举行的招待会拉开帷幕。法国总统马克龙对北约的严厉批评使峰会从一开始就蒙上一层阴影。马克龙曾因美国和土耳其为一边、欧洲人为另一边，双方之间缺乏协调，而诊断北约已然"脑死"。作出这一诊断的背景是，美军不经与盟友磋商撤出北叙利亚即随之而来的广受抨击的土耳其向库尔德人地区的进军。

从现在起，行动要更好协调。伦敦峰会声明指出，北约内应启动一种"朝向未来的反应程序"，以加强联盟的"政治维度"。

成功的峰会

美国总统特朗普和德国总理默克尔称此次伦敦峰会是一次巨大成功。俩人在伦敦近郊的沃特福德（Watford）晤谈结束后，默克尔表示，"这是一次非常成功的峰会"；特朗普也称它是"一个很大的成功"，"峰会上贯穿了一种非常良好的精神"。

在被问及有关各成员国的、尤其是德国的防卫开支这一持续性议题时，特朗普说，德国人尚"稍稍低于最低限度"。

据北约提供的数字，2019年，德国军费预算占国内生产总值的1.3%。联邦政府的目标是，至2024年，占比达到1.5%。

涉及盟内有关防卫开支的争议，各国承诺遵守分担原则，并认定已获良好进展。尤其是美国总统特朗普敦促各盟国承担更多费用。他曾一再批评德国防卫支出过低。

特朗普就任美国总统以来，北约军费已增加了1300亿美元。特朗普甚至认为，这个数字还有上升的空间: 他说，北约军费在2024年之前的增幅应达到4000亿美元。本次会议的东道主、英国首相约翰逊表示，“只要我们团结一致，战胜我们便成了非分之念，正是因此，战争也就不会出现。”

凝炼/李鱼/叶宣（法新社）