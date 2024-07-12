北约闭幕会不见踪影 欧尔班私会特朗普

在华盛顿参加北约峰会的匈牙利总理欧尔班提前离会，前往佛罗里达会晤美国共和党总统候选人特朗普。此举引起北约和欧盟成员国的批评，尽管欧尔班称自己近期的一系列访问为“和平使命”。

（德国之声中文网）本周四（7月11日）欧尔班从华盛顿飞往佛罗里达，前往海湖庄园与特朗普举行会面。为此，他缺席了北约峰会闭幕式，由匈牙利外长代为出席。在与特朗普会面后，欧尔班在X平台（原推特）上发了一张两人的合照，并配发文字称，“我们讨论了实现和平的途径。今天的好消息是，他会解决问题！”

特朗普则在自己的社交媒体平台上发帖说：“谢谢你，维克多（欧尔班的名字——编者注）。和平必须尽快到来。已经有太多人死于这场本不该发生的战争。”

欧尔班称自己近期连续对多个国家的访问为“和平使命”，会晤特朗普也是这一系列会谈的一部分。在到美国参加北约峰会之前，欧尔班访问了乌克兰、俄罗斯和中国。

匈牙利7月1日接任欧盟轮值主席国几日后，欧尔班上周突然访问基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈，建议休战。就在一些观察家认为这次访问表明匈牙利可能会向欧盟主流的亲乌立场迈进之时，欧尔班已经前往莫斯科会晤普京。此行招致基辅和一些欧盟国家的谴责。

接着，欧尔班又飞往北京，与中国国家主席习近平举行了会面。他称中国是全球动荡中的稳定力量，并赞扬了中国 "建设性的、重要的”和平倡议。

中国企业大举投资匈牙利 居民忧环境污染 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

与欧盟、北约唱反调

这样的表态和行程显然与欧盟，乃至北约的立场不符。欧盟代表明确表示，欧尔班出访莫斯科和北京，并非以欧盟轮值主席国的身份，他无权代表欧盟对外事务。

刚刚结束的北约峰会对中国提出了措辞强烈的批评。与会国在10日共同发表的《华盛顿宣言》中，把中国称为俄乌战争“关键的纵容者”，认为“中国助长欧洲近代史上最大的战争，这不可能不对中国的利益与声誉造成负面影响。”

但匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）次日在北约峰会场边受访时表示，该国在相关议题上与北约抱持不同立场，“北约是防御联盟……我们不能将它组织成一个‘反华’集团”。他还批评北约的乌克兰战争策略“彻底失败”，并呼吁寻求“对话和外交途径”。

法新社报道称，欧尔班在北约峰会上显得相当孤立，也几乎没有对媒体发言。芬兰总统斯图布（Alexander Stubb）表示，“欧尔班未获得北约、也未获得欧盟授权进行任何谈判。”

北约迎来75周年：问题多多 何去何从 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

民粹偶像

欧尔班与特朗普的会面也在欧盟国家领导人中引来批评。德国总理肖尔茨表示，“所有人都必须清楚，匈牙利总理的举动并不是在欧盟轮值主席国的框架和任务范围内”。

自特朗普赢得 2016 年美国总统大选以来，欧尔班一直与特朗普保持着良好的关系。两人最后一次会晤是在今年3月，欧尔班在会晤后称特朗普为 "和平总统"，而特朗普则称欧尔班为 "了不起的领导人"。

匈牙利总理还公开支持特朗普参加今年的美国总统大选，表示希望这位共和党人能够结束俄罗斯在乌克兰的战争。在这一问题上，欧尔班和特朗普都对与普京展开和谈持开放态度。

欧尔班是目前欧盟任期最长的政府领导人。他倡导所谓的 "非自由民主"（illiberal democracy），主张包括限制移民和 LGBTQ+群体的权利，因此成为一些保守民粹主义者的偶像。他还压缩了匈牙利新闻媒体和司法机构的独立空间，并被欧盟指责违反法治和民主标准。

（法新社、德新社、美联社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。