北约部队全部撤出在阿富汗最大基地

（德国之声中文网）作为从阿富汗撤军的一部分，北约部队已离开其在阿最大军事基地——巴格拉姆空军基地。一美军官员透露，所有联军士兵均已撤离。在迄今近20年的阿富汗战争期间，北约战机从该基地出发实施了对塔利班和其它伊斯兰武装的无数次攻击。

巴格拉姆基地位于首都喀布尔以北约40公里，是驻阿美军总部所在地。多年来，它也是美国一拘留营所在地，关押涉嫌恐怖分子。2013年，该拘留营控制权移交给了阿富汗安全力量。

一度曾有数万美军驻扎在巴格拉姆。根据美国总统拜登的一项宣布，所有部队将不迟于9月11日--美国遭恐怖袭击20周年纪念日--撤离阿富汗。从今年4月底以来，已有多个军事基地移交给了阿富汗军队。本周二，德国联邦国防军最后一批人员离开了阿富汗，结束了其历史上最长的境外行动。

停火协议未能阻止暴力

2020年2月，拜登前任特朗普的政府在卡塔尔多哈与制造了众多血腥袭击的塔利班达成一项停火协议。然而，新近以来暴力重燃，塔利班和阿富汗政府之间的直接和平谈判陷入僵局。

伊斯兰主义分子发表声明，对北约军队撤出表示欢迎--这是他们的主要要求之一，但观察家们警告说，在没有外国军队干预的情况下，阿富汗安全局势未来势将恶化。从1996年起，塔利班曾统治阿富汗，大规模侵犯人权，尤其是妇女权利，直到2001年被以美国为首的军事联盟推翻。数月来，塔利班重又得以将大部分地区置于其控制之下。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 目光所及之处全是垃圾 关于美军在阿富汗的使命究竟留下了什么政治遗产，史学家们可能会各持己见。但是从肉眼可见的层面来看，他们真正“留在”阿富汗的，首先是这些垃圾。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 如何处理？ 巴格拉姆在过去的将近20年里，始终是驻阿美军的指挥中心。按照撤军计划，在今年9月11日，也就是“9·11”恐怖袭击20周年纪念日到来之前，美国要撤走驻扎在阿富汗的所有人员——大约还有2个多月的时间。重要的设备美军当然会带走，还有一些可能会留给当地的阿富汗安全力量。但还有很多东西直接被丢弃在这里：各种杂物、包装材料和废弃电子产品。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 还留下了什么 在过去20年里，累计有超过10万人次的美国军人在巴格拉姆基地驻扎。这个距离首都喀布尔北部70公里的军事基地，在这些年里也逐渐发展成一座小小的美国城市，建起了满是商铺的街道，还有各种各样的快餐店。而随着美军的撤离，这里的所谓西方文明足迹最终也消失殆尽。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 彼之垃圾，吾之珍宝 巴格拉姆基地大门外的这些垃圾场已经成为当地居民的“寻宝地”。他们成群结队而来，在堆积如山的垃圾中寻找可以回收利用的“宝贝”。比如图上这位大哥就运气不差，不仅捡到了一双军靴，而且还是完好无损的那种。大家都希望能够在这里找到一些或者可以用，或者可以拿去换钱的东西。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 藏在电路板上的贵金属 在巴格拉姆基地附近，被丢弃的电子垃圾尤其多。像这样的电路板看似平平无奇，但其实隐藏着很多可以回收利用的小零件，比如钉子、螺丝等。此外，如果仔细提炼的话，这里面其实含有铜，有时候甚至还有微量的黄金。对于美国人来说，这毫无疑问是垃圾，但是对于人均年收入折合不到500欧元的阿富汗来说，这已经算是珍宝了。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 巴格拉姆前途未卜 位于兴都库什山脚下的巴格拉姆（图为2004年资料照片），其实作为军事基地的传统已经跨越两个世纪了。早在1979年前苏联入侵阿富汗的时候，这里就一度充当过苏联红军的基地。现在随着美军逐渐撤离，人们担心这里今后可能会落入塔利班的手里。如果极端伊斯兰组织控制了巴格拉姆，那将是他们在战略上的一大胜利。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 高风险的撤离行动 从5月1日开始，美军撤离行动正式启动。为了防止塔利班在撤离期间趁机偷袭，美军部署了重型武器，又加派人手提供安全保护。包括美国在内，一共有36个北约盟友和其它伙伴国家参与了驻阿富汗使命，美国驻扎的士兵大约有2500人，德国则有1100人左右。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 女孩能顶半边天 全员大行动，女孩也不落后：这个小姑娘从垃圾场捡回来一个被压扁了的金属箱子。虽然生活仍然困苦，但是美国领导的驻阿富汗使命以及2001年推翻塔利班政权的行动，还是给当地女孩和女性带来了益处。女孩子可以去上学读书，成年女性也可以在社会的各行各业发挥才干——包括最高法院以及其它机构。

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 失去生计的当地人 有时候在垃圾堆里也能找到一些精神安慰价值大于物质价值的东西，比如这个小泰迪熊。因为现在需要心灵慰藉的应该是大有人在：在巴格拉姆一带，原本已经形成了一些阿富汗人的居住区，他们原本都是依靠与美军基地相关的营生来维持生计的。而如今，他们和他们的家人又该何去何从呢？

美军撤离阿富汗 留下垃圾堆成山 还留下些什么？ 除了破旧的军靴，和生锈的铁丝网，美国在兴都库什地区驻扎的20年，还留下了些什么呢？“阿富汗与美国之间的伙伴关系不会因此而结束”，美国总统拜登6月25日在白宫会见阿富汗总统加尼的时候如是说。数百万阿富汗人会相信美国总统的承诺。 作者: Friedel Taube, Adek Berry



（德新社，法新社）

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