北约计划在日设联络处 岸田文雄：日本无意加入北约

（德国之声中文网）日本首相岸田文雄周三表示，日本没有加入北约的计划，但承认该安全同盟有在日本开设联络处的计划。

本月早些时候，日本驻美大使曾透露，北约计划在东京设立办公室，这将是由美国领导的这一军事同盟设在亚洲的第一间办事处，职责是促进该地区的磋商。

岸田文雄周三在一次国会会议上表示，确实有在日本设立北约联络处的讨论，但目前他“并不知晓”北约做出了任何相关决定。他还补充，日本没有计划以成员或者准成员的身份加入北约。

日本共同社周三晚些时候援引政府官员的消息报道称，岸田文雄计划7月出席由立陶宛主办的北约峰会。

中国回应：亚太地区不欢迎

北京方面则表示，北约在日本开设联络处的计划在亚太地区不受欢迎。在日本方面周三确认了北约相关计划之后，中国外交部发言人毛宁在记者会上对此消息回应表示，“亚太不欢迎阵营对抗，不欢迎军事集团”。

她强调，北约既然自称是区域性联盟，就不应当寻求地理突破。

这位发言人还警告称，日本有过侵略历史，“在军事安全问题上应当谨言慎行，多做有利于维护地区和平稳定的事”。

俄罗斯外长：西方将俄中视为对其霸权的威胁

日本不久前刚刚在广岛主办了G7集团峰会，七个世界主要工业国家领导人在这次会议上就与中国之间在经济上“去风险化而非脱钩”达成一致，并且重申了维持台湾海峡两岸和平稳定的重要性。

周三，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，西方国家将俄罗斯和中国视为“对手”，认为这两个国家对西方“主导地位”构成了生存威胁。

拉夫罗夫说：“正如最近结束的日本G7峰会声明所证明的那样，西方视俄中为战略对手，认为两国对其主导地位几乎构成了关乎存亡的威胁。”

（路透社）

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