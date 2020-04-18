北约警告盟国：防堵中国“大采购”

（德国之声中文网）英国军情六处前局长约翰·索尔斯（John Sawers）本周发出示警："我们需要付出更多努力，保护西方科技不被中国企业收购。"

他在接受天空新闻台（Sky News）访问时表示："我不认为这是类似苏联在冷战时期的生存威胁，但是在控制技术方面，未来将出现激烈竞争。"

此前媒体曾报道，英国半导体芯片设计公司Imagination Technologies可能会迁移至中国。该公司在2017年被一家中国政府支持的私募股权公司收购。

在欧中经济关系小心翼翼向前迈进之际，新冠疫情对各经济体造成了严重冲击，北约和欧盟官员如今警告多国政府，严防北京可能对重要基础设施展开的收购行为。

北约：保护国家"至宝"

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三在防长会议后表示，如果经济困难造成一些盟友难以抵御关键基础设施被出售的情况，那么疫情的地缘影响可能相当重大。

他表示，各国防长在视频会议中讨论了《北大西洋公约》第三条中所包含的"弹性"这一点，也谈及"要确保我们拥有弹性、重要基础设施、工业，并且在危机等时期提供关键设备"。

北约副秘书长杰瓦纳(Mircea Geoana)周四对德国之声表示："当然，每个国家的主权政府都必须决定他们要保留哪些战略产业。"他强调自由市场需要继续运作，但必须保住能保障自身安全的关键工业和基础设施。

中国的影响力

一些专家警告，欧洲已经存在许多潜在问题。荷兰柯林根达尔国际关系研究所高级研究员范德波登（Frans-Paul van der Putten）在近期的一份报告中突出了这一点。

报告指出，中国政府直管的中远集团拥有希腊比雷埃夫斯港的特许经营权，管理该港口的两个主要集装箱码头，并拥有比雷埃夫斯港51%的股权。在比利时第二大港泽布吕赫港，中远集团也拥有特许经营权。此外，中远还持有西班牙最大码头巴伦西亚港和毕尔巴鄂港的51%股份和经营控制权。在安特卫普、拉斯帕尔马斯和鹿特丹等地码头，中远集团也取得了少数股份。

中远集团拥有希腊比雷埃夫斯港的特许经营权

范德波登的报告并未着眼中国投资的防务影响，但他认为研究发现确实值得担忧。他对德国之声表示："中国正在建立的这种影响，使中国有能力将贸易流从一个地方转移到另一处。"他认为"尤其危险的是，欧洲正在失去或者可能失去某些事物的控制权，而且重要性堪比对外贸易"。

专家：欧洲已经错失先机

范德波登表示，希腊比雷埃夫斯港被中远集团接收时曾经引起媒体的广泛关注。他认为希腊当年是因为在金融危机后缺乏欧盟紧缩计划所要求的条件，因此出售港口的经营权，如今可能后悔莫及。"希腊必须找到买家，而对欧盟而言，任何买家都可以。所以如果中国是唯一的潜在买主，找个中国买家也没问题。现在回头看，我认为那是个错误。"

范德波登指出，那些自认为不会轻易受到中国影响的西欧国家，如今应该重新审视情况。"我希望欧洲能推出共同的解决方案，如此一来弱势的国家便无需独自寻找解决办法。"

布鲁塞尔应做好应对准备

欧盟一年前出台了新措施，这些措施是所谓"外国投资审查框架"的一部分，旨在保护联盟的战略利益。在10月之前，所有成员国都必须设立一套程序，未来若来自欧盟外部的投资提案存在疑虑时，各国将互相知会并通知欧委会。鉴于中国和俄罗斯在疫情期间施加影响力的行为，欧委会敦促欧盟各国政府加速处理流程。

卡内基国际和平基金会欧洲项目负责人布拉特贝格（Erik Brattberg）认为，北京不会再获得能恣意采购欧洲基础设施的开放市场。"我认为这次中国的活动将受到更多的关注和审查，如今也采取了更大的保护措施。但我们还不知道，若中国利用经济危机试图介入欧洲，以取得更多资产和更多类型的关键基础设施，这些措施能有何种成效。"