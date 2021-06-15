北约警告中国核威胁 北京:双标

(德国之声中文网) 中国外交部周二(9月7日)回应北约的「中国核威胁论」，表示中国「一直坚持自卫防御核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平」。

发言人汪文斌说：「中国从未参加任何形式的核军备竞赛，也没有在国外部署核武器。任何国家只要无意威胁和损害中国主权、安全和领土完整，都不会受到中国国防力量的威胁，也不应该感到这样的威胁。」

他还话锋一转要国际社会关切北约的「核共享政策」，说「北约通过核共享安排拥有全球最大规模核武库,部分成员国还在加紧推进核力量现代化」，也说很多国家认为，北约的核共享政策违反《不扩散核武器条约》规定，核力量高度不透明，加剧核扩散与核冲突风险，批评北约是「典型的双重标准」。

北约呼吁中国谈判

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周一(9月6日)在哥本哈根举行的北约年度军备控制会议上对中国建造新的导弹发射井表示担忧，表示这可能会显着提高中国的核能力。

他在给中国的一​​封信中说:「作为一个全球大国，中国在军备控制方面负有全球责任。」迄今为止，中国基本上拒绝就这个问题进行谈判。

斯托尔滕贝格提到，中国还在以不受限制和不透明的方式迅速扩大其核武库，配备更多弹头和更先进的运载系统。

他敦促中国加入国际限制核武器扩散的行列，并强调北京可以从相互限制、更高的透明度和可预测性中受益。他也申明， 这样做是「国际稳定的基础」。

斯托尔滕贝格对美国和俄罗斯达成协议表示欢迎，两国将限制其战略核武器的新裁武条约再延长5年。但他说，更多种类的武器应该加入不扩散谈判，包括人工智能等新技术。

中国核能力大增

7月底，美国科学家联合会（FAS）发表了一份研究报告，透过卫星图像发现新疆西北部哈密附近的大片区域正在建设核导弹发射井。

就在这份报告出炉的几周前，《华盛顿邮报》报道了甘肃省玉门附近有一个类似的新站点，有导弹存储或发射设施。

FAS 专家估计，总共可能有 200 多个新导弹发射井。这将比俄罗斯多，而且是美国在运营洲际导弹的数量的一半。而据 FAS 称，中国拥有大约 350 枚核弹头。美国和俄罗斯各有 4000 枚核弹头。

2019年，美国退出了1987年的《中程导弹条约》（INF），指责俄罗斯违反了双边条约。这是第一个禁止整类武器的军备控制措施，包括射程在500公里（310英里）和5000公里（3100英里）之间的地射巡航导弹。俄罗斯否认违反规则。

美联报道，随着公约的瓦解，中国继续制造这种武器，而且没有迹象表明北京倾向加入这种武器扩散谈判。

(德新社、美联社)

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