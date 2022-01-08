北约统一意志、制定对华政策与措施

（德国之声中文网）北约成员国之间对于同中国保持怎样的关系存在巨大分歧。美国希望北约在美中体制冲突中扮演重要角色，其他国家则强调俄罗斯构成的风险更直接，另一些国家认为恐怖主义以及网络攻击才是要面对的重大议题。

去年北约峰会期间，德国主张的对华政策相对缓和，柏林认为，对北约而言，俄罗斯是最大、最现实的挑战，而中国"在很多方面既是对手，同时也是伙伴"。法国总统马克龙则异常明确地置疑"北约受到中国挑战"这一说法的合理性，他说，北约有其自己的使命和架构，它是局限于北大西洋区域的一个军事机构，而中国则跟北大西洋毫不沾边。他强调，跟中国的关系更是全方位的，远远超出军事范畴。

基于这样的背景，北约在去年峰会的联合公报里虽然提到中国，但事实上，它未能在政治管辖问题上达成一致，距离制定具体的方针与步骤更是相距遥远。

北约对中国的态度转变：机遇-挑战-威胁

2019年，北约在《伦敦声明》中第一次明确表达了中国构成安全政策方面的挑战。该声明写道，"我们承认，中国不断增长的影响力以及它所实施的国际政策不仅是机遇，同时也构成我们联盟应共同应对的挑战"。

2021年3月，北约秘书长斯托滕贝格在年度报告中延续了这一"不仅而且"的模糊路线，他表示，要继续同中国的对话，改善双边关系，并排除误解，为探讨有争议的话题提供空间。但在同一个讲话中，北约秘书长又说，不是北约离中国越来越近，而是中国越来越靠近北约，他指的是中国在北极、非洲以及欧洲的投资、网络攻击等活动，给北约造成影响。

2021年6月14日，北约在布鲁塞尔召开峰会并公布了联合公报。该文件虽然没有将中国定义为北约的直接威胁，但却明确表示：中国是破坏稳定的因素、对北约构成体制性挑战、威胁基于规则的国际秩序。

斯托滕贝格在联合公报公布之前接受媒体采访时表示，北约成员国必须面对一个更为嚣张的中国制定共同政策。他说，"中国不认同我们的价值观"，这个国家大规模使用现代化科技监控人民的程度达到了前所未有的程度，"所有这一切意味着，对北约而言，加强对华政策十分重要"。

位于柏林的智库"科学与政治基金会"认为，北约这一对北京的新的表态和定义将汇总进今年6月出台的北约战略方针。这将成为北大西洋公约组织的指导性文件，在此框架下，各成员国将求同存异、达成共识，并制定和实施相应的具体措施。

（科学政治基金会等）

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