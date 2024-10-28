北约秘书长证实朝鲜派兵援俄

北约秘书长吕特周一（10月28日）证实，朝鲜已派兵前往俄罗斯，朝鲜军队已经被部署到俄罗斯边境地区库尔斯克。

（德国之声中文网）在北约官员和外交官听取了韩国代表团的简报后，北约秘书长吕特对记者表示：“俄罗斯和朝鲜之间不断加深的军事合作对印太平洋和欧洲大西洋安全都构成了威胁。”

乌克兰军队于8月大举进攻库尔斯克，目前仍在该地区作战。

吕特称，朝鲜的军事部署是平壤参与 “俄罗斯在乌克兰的非法战争 ”的 “重大升级”，违反联合国安理会决议，是战争的 “危险扩张”。吕特认为，朝鲜在库尔斯克部署军队是俄罗斯总统普京“日益绝望”的表现。

吕特表示：“在普京的战争中已有60多万俄罗斯士兵伤亡，若没有外援，他无法继续对乌克兰的进攻。”

更多阅读：俄罗斯朝鲜防务互助意味着什么？

克里姆林宫斥责有关朝鲜部署军队的报道是 “假新闻”。但普京并未否认朝鲜军队目前在俄罗斯境内，并表示如何执行与平壤的伙伴关系条约是莫斯科的事。

今年6月，俄罗斯同朝鲜签署了旨在防卫互助的《全面战略伙伴关系协议》。普京当时曾称，新的防卫协定是"一份突破性的文件"。根据协定，在任何一方受到第三方攻击的情况下，朝俄承诺相互提供支援。

一名朝鲜驻联合国代表称向俄罗斯派兵的报道是 “毫无根据的谣言”。

乌克兰总统办公室主任Andriy Yermak周一表示，制裁不足以应对朝鲜介入战争，并呼吁西方向基辅提供更多武器。

他在社媒平台X上写道：“朝鲜军队已经进入库尔斯克地区......这是战争的升级。光靠制裁是不够的。我们需要武器和明确的计划来防止朝鲜扩大参与这场在欧洲的战争。”

白宫国家安全沟通顾问：三千朝鲜士兵入俄“令人担忧” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。