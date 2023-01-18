北约秘书长访韩 旨在加深与亚洲伙伴关系

（德国之声中文网）本周日（1月29日），北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）对韩国进行访问，意在加强西方军事同盟同亚洲国家之间的伙伴关系。

斯托尔滕贝格周日在推特上表示：“长期以来，北约同韩国一直紧密相连。如今，我们的安全比以往任何时候都更加相互关联。”

两天前，斯托尔滕贝格在北约总部接受韩联社专访时表示，他认为以此次访韩为契机，北约可与韩国加强合作的领域包括网络威胁、军备控制、技术领域。尤其是在军备控制方面，北约与韩国共享针对朝鲜盲目核导弹开发的忧虑。

他在接受采访时说，可以抵达北约所有成员国领土的远程导弹、核力量明显膨胀。安全问题日益相互关联，印太地区所生之事对欧洲与北约极为重要，而反之亦如此。他说，我们有必要应对各种全球威胁和挑衅。

据路透社报道，斯托尔滕贝格在首尔与韩国外长朴振举行了会晤。预计他还将和韩国总统尹锡悦、韩国国防部长李钟燮举行会见。

斯托尔滕贝格在与韩国外长朴振举行会面时说，北约对朝鲜“毫无顾忌的”导弹试验和核武计划感到担忧。他指出，乌克兰战争对亚洲也产生影响。他怀疑朝鲜向俄罗斯提供军事援助。朝鲜和俄罗斯都对这一指控表示否认。

会晤双方都表示北约和韩国之间存在“共同价值观”。

朴振说：“鉴于今天我们所面对的前所未有的全球性挑战，我们相信，共享自由、民主和法治价值观的国家之间的团结比以往任何时候都更加重要。”

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 火星12型中程弹道导弹 朝鲜官媒朝中社1月31日发布的照片，显示曾于周日（1月30日）试射火星12型中程弹道导弹（IRBMs）。这种导弹的威力足以击中美国领土关岛，这也是朝鲜本月至目前为止进行的第七次武器试验，南韩和日本皆对于朝鲜此次发射表示谴责。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 KN-24型短程弹道导弹 1月17日，朝鲜从首都平壤的一个机场发射了两枚疑为KN-24型的短程弹道导弹（SRBM）。据朝鲜官媒报道，这两枚导弹「精确地击中了该国东海岸的一个岛屿目标」。分析人士表示，这些导弹最后一次测试是在2020年3月，目前似乎已经进入大规模生产和军事单位的部署。 KN-24导弹类似于美国的MGM-140陆军战术导弹系统（ATACMS），并能够以比起传统弹道导弹更平坦的弹道飞行来躲避导弹防御系统。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 本月第二度进行高超音速导弹试验 朝鲜官媒朝中社发布照片称，朝鲜国防研究院于2022年1月11日在一个未披露的地点进行新型高超音速导弹的试验，据传朝鲜最高领导人金正恩也出席了此次试射。高超音速武器的飞行高度通常比弹道导弹要来得低，专家表示，高超音速武器的主要特点不是速度，而是其机动性，这可以帮助它们躲避导弹防御系统。这是朝鲜本月第二度试射此种导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 2022年首度试验高超音速导弹 2022年1月5日，韩国军方称朝鲜从北部的慈江道向东海发射了疑似是弹道导弹的物体。朝鲜官媒朝中社随后发布报导，指朝鲜进行了新开发的高超音速导弹试射。朝鲜于2021年9月首度试射此种导弹，《朝中社》指出，这次发射再次确认了导弹在主动飞行阶段的飞行控制和稳定性。专家曾警告，如果朝鲜完全发展了这项技术，将对周边国家构成严重威胁。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 潜射弹道导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年10月20日发布的组合照片显示，朝鲜于前一天（10月19日）在水域中从潜艇上发射了一种新型的潜射弹道导弹（SLBM）。南韩军方在10月19日曾表示，朝鲜从其东海岸城市新浦以东的水域向东海发射了疑似是潜射弹道导弹的物体。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 从火车上发射导弹 朝中社提供的这张图片中显示朝鲜的铁路机动导弹军团在演习中发射了一枚导弹，专家称此为KN-23弹道导弹。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型远程巡航导弹 由朝鲜官媒朝中社于2021年9月13日发布的组图显示，一枚远程巡航导弹发射后在空中飞行。平壤于9月11日和12日试射了新型远程巡航导弹。据朝中社报道，这些导弹「在朝鲜领地和水域上空沿椭圆形和8字形飞行轨道飞行了7580秒」，并「击中1500公里外的目标」。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 新型战术制导炮弹 此张由平壤发布的照片中显示了新开发的新型战术制导炮弹，《朝中社》称此炮弹于2021年3月25日发射。

盘点朝鲜近年发射的那些导弹 北极星2号中程弹道导弹 朝鲜电视台于2017年5月22日提供了一段视频截图，据称该武器为中程弹道导弹北极星2号，这种中程导弹被认为能够装备核弹头。



韩联社在采访斯托尔滕贝格时提到，由于近期朝核危机升级，部分观点提及“北约式核武共享”方案等。但斯托尔滕贝格回应称，尹锡悦政府明确表示没有拥有核武器的计划。他说：“我们所谓的美国提供的延伸威慑已启动数年，即使不再进一步扩散核武，仍能保障威慑力。该问题是应由韩美决定的问题，但核不扩散仍是北约同盟的重要目标之一。”

斯托尔滕贝格还表示：“我们的实际目标是无核世界，在核武器存在的情况下，北约将一直保持核同盟的性质，在中俄朝拥有核武器的情况下，若是没有北约同盟，将是非常危险的事情。”

他还表示：“我们需要应对全球性的威胁和挑战，包括来自中国的挑战，而恰当的方法当然是与该地区的伙伴更紧密地合作。”

去年7月，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄首次以观察员身份受邀参加了在西班牙举行的北约峰会。11月，韩国设立常驻北约代表团，旨在积极参与北约推动的政军连通、网络防御、应对气候变化等方面的活动。

中国国家媒体曾警告韩国和日本不要参加北约峰会，同时批评北约在亚洲扩大伙伴关系。

下周一，斯托尔滕贝格将继续前往日本访问。在那里他将与日本首相岸田文雄以及日本内阁其他官员举行会面。

（韩联社、路透社）

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