北约秘书长访韩 旨在加深与亚洲伙伴关系

北约秘书长斯托尔滕贝格时隔6年再度访问韩国，目的是在乌克兰战争以及北约与中国竞争加剧的背景下加强与美国盟友之间的关系。韩国之后斯托尔滕贝格还将前往日本进行访问。
（德国之声中文网）本周日（1月29日），北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）对韩国进行访问，意在加强西方军事同盟同亚洲国家之间的伙伴关系。
斯托尔滕贝格周日在推特上表示：“长期以来，北约同韩国一直紧密相连。如今，我们的安全比以往任何时候都更加相互关联。”
两天前，斯托尔滕贝格在北约总部接受韩联社专访时表示，他认为以此次访韩为契机，北约可与韩国加强合作的领域包括网络威胁、军备控制、技术领域。尤其是在军备控制方面，北约与韩国共享针对朝鲜盲目核导弹开发的忧虑。
他在接受采访时说，可以抵达北约所有成员国领土的远程导弹、核力量明显膨胀。安全问题日益相互关联，印太地区所生之事对欧洲与北约极为重要，而反之亦如此。他说，我们有必要应对各种全球威胁和挑衅。
据路透社报道，斯托尔滕贝格在首尔与韩国外长朴振举行了会晤。预计他还将和韩国总统尹锡悦、韩国国防部长李钟燮举行会见。
斯托尔滕贝格在与韩国外长朴振举行会面时说，北约对朝鲜“毫无顾忌的”导弹试验和核武计划感到担忧。他指出，乌克兰战争对亚洲也产生影响。他怀疑朝鲜向俄罗斯提供军事援助。朝鲜和俄罗斯都对这一指控表示否认。
会晤双方都表示北约和韩国之间存在“共同价值观”。
朴振说：“鉴于今天我们所面对的前所未有的全球性挑战，我们相信，共享自由、民主和法治价值观的国家之间的团结比以往任何时候都更加重要。”
韩联社在采访斯托尔滕贝格时提到，由于近期朝核危机升级，部分观点提及“北约式核武共享”方案等。但斯托尔滕贝格回应称，尹锡悦政府明确表示没有拥有核武器的计划。他说：“我们所谓的美国提供的延伸威慑已启动数年，即使不再进一步扩散核武，仍能保障威慑力。该问题是应由韩美决定的问题，但核不扩散仍是北约同盟的重要目标之一。”
斯托尔滕贝格还表示：“我们的实际目标是无核世界，在核武器存在的情况下，北约将一直保持核同盟的性质，在中俄朝拥有核武器的情况下，若是没有北约同盟，将是非常危险的事情。”
他还表示：“我们需要应对全球性的威胁和挑战，包括来自中国的挑战，而恰当的方法当然是与该地区的伙伴更紧密地合作。”
去年7月，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄首次以观察员身份受邀参加了在西班牙举行的北约峰会。11月，韩国设立常驻北约代表团，旨在积极参与北约推动的政军连通、网络防御、应对气候变化等方面的活动。
中国国家媒体曾警告韩国和日本不要参加北约峰会，同时批评北约在亚洲扩大伙伴关系。
下周一，斯托尔滕贝格将继续前往日本访问。在那里他将与日本首相岸田文雄以及日本内阁其他官员举行会面。
（韩联社、路透社）
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