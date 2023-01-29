 北约秘书长访问日本 扩大合作应对中国挑战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北约秘书长访问日本 扩大合作应对中国挑战

鉴于俄乌战争带来的危机，北约秘书长认为，今天在欧洲发生的，明天可能在东亚发生。他说，虽然"中国不是我们的敌人，但是我们必须懂得这一挑战的规模"。

北约秘书长会晤日本首相岸田：同日本的合作最紧密

北约秘书长会晤日本首相岸田：同日本的合作最紧密

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格周二（1月31日）同日本首相岸田文雄举行会晤后发表联合声明表示，俄罗斯对乌克兰的侵略以及莫斯科同北京加深军事合作，制造了自二战以来全球最危险的紧张情势。

联合声明写道，世界正处在一个历史转折点，这也是二战结束以来最严峻、最复杂的安全环境。声明强调，"强烈反对单方面武力改变东中国海的现状"，称"台湾海峡的和平与稳定是国际安全不可或缺的一个组成部分"。声明提及的威胁包括：俄罗斯的核武器、俄罗斯与中国在临近日本的海域展开军事演习以及朝鲜研发自己的核武器。

声明发布后，北约秘书长对记者说，中国正在扩军，如果俄罗斯在乌克兰获得胜利，将加剧中国在其邻国以及对台湾的霸凌姿态。他补充说，"这一战争不仅是欧洲的危机，同时对世界秩序构成挑战"。"北京正在密切关注，汲取教训，这些对其未来决策产生影响。今天在欧洲发生的，明天可能在东亚发生"。他说，中国在试图控制关键的基础设施，散布有关北约和乌克兰战争的假新闻。

他指出，"中国不是我们的敌人，但是我们必须懂得这一挑战的规模，必须以合作应对"。

路透社评论认为，虽然北约30个北美及欧洲国家成员国从地理分布看，只涵盖北大西洋，斯托尔滕贝格却认为，来自全球的威胁也正影响着北约成员国。

北约秘书长会晤韩国防长李钟燮

北约秘书长会晤韩国防长李钟燮

北约秘书长要求韩国向乌克兰提供武器

斯托尔滕贝格的类似言论也在前一站对韩国访问期间有所表述。他在韩国时还表示，朝鲜在俄乌战争中帮助俄罗斯，因此，欧洲同亚洲的相互支持非常重要。不过，俄罗斯和朝鲜都否认平壤曾对莫斯科给与过军援。

在同韩国高层会晤时，斯托尔滕贝格鼓励首尔加大对乌克兰的军事援助，希望推翻目前的不向冲突地区出口武器的规定，直接向乌克兰出口军火。直至目前，韩国只向乌克兰提供了非杀伤性军事物资，但同北约成员波兰已签约出口坦克和战机。斯托尔滕贝格在韩国举行的一次研讨会上说，"如果我们不想让独裁和暴君取得胜利，那么乌克兰需要武器。这就是现实。"他还对韩联社说，"我们需要面对全球威胁和挑战，包括来自中国的挑战，这样做的一个方式便是同地区伙伴进行更密切的合作。"

周一（1月30日）中国外交部发言人毛宁在例行记者会上回答记者提问有关北约秘书长访韩言论时，这样说："中国是世界各国的合作伙伴，我们也不威胁任何国家的利益"。她还说，"我们也希望北约能够放弃冷战思维和阵营对抗的理念，为欧洲和世界的安全稳定多做一些有利的事情"。

去年7月，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄首次以观察员身份受邀参加了在西班牙举行的北约峰会。中国曾批评北约在亚洲扩充实力，俄罗斯更是不断声称北约东扩严重威胁到它的安全。

日本去年12月做出大幅度增加军费开支的决定

日本去年12月做出大幅度增加军费开支的决定

日本今年军费同比增26.3%

日本政府去年12月做出决定，2023年度的国防预算上调至510亿美元，比2022年度的预算暴增26.3%，此后逐年递增，2027年国防预算将达日本国内生产总值 GDP的2% -- 这一比例相当于北约对其成员国的要求。

斯托尔滕贝格与岸田的联合声明认为，北约提升同该地从海上安全至军备控制以及网络安全等领域的合作，有助于回应战略环境出现的变化。

目前，作为发达国家7国集团的主席国，日本正在筹备今年5月召开的G7峰会，一般估计，此次会议仍将聚焦俄乌战争。据日本媒体报道，岸田文雄计划2月访问基辅。 

（综合报道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

29.01.2023 NATO Secretary General Jens Stoltenberg shakes hands with South Korean Foreign Minister Park Jin during their meeting at the Foreign Ministry in Seoul, South Korea January 29, 2023. Kim Min-Hee/Pool via Reuters

北约秘书长访韩 旨在加深与亚洲伙伴关系 29.01.2023

北约秘书长斯托尔滕贝格时隔6年再度访问韩国，目的是在乌克兰战争以及北约与中国竞争加剧的背景下加强与美国盟友之间的关系。韩国之后斯托尔滕贝格还将前往日本进行访问。

ACHTUNG: SPERRFIRST 24. APRIL 00:01 UHR. - SPERRFRIST 24.04. UM 00.01 UHR - ARCHIV - Ein F-16 Kampfflugzeug der rumänischen Luftwaffe steht am 07.10.2016 auf einem Rollfeld in Borcea, Rumänien. Der US-Konzern Lockheed Martin ist Hersteller der F-16 Flugzeuge. Am 24.04.2017 veröffentlicht das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri Zahlen zu den weltweiten Rüstungsausgaben 2016. Foto: Robert Ghement/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

美、德明言不会给基辅战机 法国称“原则上无禁区” 31.01.2023

美国总统拜登表示，不会向乌克兰提供F-16战斗机。德国上周也有类似表态。法国总统马克龙则表示不排除，但也警告要防止战争升级。巴西总统卢拉拒绝了德国的请求，表示不会向乌克兰提供猎豹式防空坦克的弹药。卢拉还称，打算与中国国家主席习近平一道在交战双方之间进行调解。

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

德國將向烏克蘭派遣豹2坦克 25.01.2023

德國幾家媒體週二（1月24日）引述消息稱，德國政府已決定與盟友一起向烏克蘭派遣豹2坦克。相關訊息是在北約盟國經過一場相當長的辯論之後所傳出的。德國政府于周三證實了此消息。

广告

媒体看中国

China Peking 2022 | Mao Ning, Sprecherin des Außenministeriums

德语媒体：北京又在老调重弹

美国国务卿布林肯访华前夕，中美两国间的唇枪舌战仍在升温。美国指控中国国企暗中向俄罗斯提供帮助，而中方则回应称，"美国才是乌克兰危机的始作俑者和最大推手...