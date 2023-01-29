北约秘书长访问日本 扩大合作应对中国挑战

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格周二（1月31日）同日本首相岸田文雄举行会晤后发表联合声明表示，俄罗斯对乌克兰的侵略以及莫斯科同北京加深军事合作，制造了自二战以来全球最危险的紧张情势。

联合声明写道，世界正处在一个历史转折点，这也是二战结束以来最严峻、最复杂的安全环境。声明强调，"强烈反对单方面武力改变东中国海的现状"，称"台湾海峡的和平与稳定是国际安全不可或缺的一个组成部分"。声明提及的威胁包括：俄罗斯的核武器、俄罗斯与中国在临近日本的海域展开军事演习以及朝鲜研发自己的核武器。

声明发布后，北约秘书长对记者说，中国正在扩军，如果俄罗斯在乌克兰获得胜利，将加剧中国在其邻国以及对台湾的霸凌姿态。他补充说，"这一战争不仅是欧洲的危机，同时对世界秩序构成挑战"。"北京正在密切关注，汲取教训，这些对其未来决策产生影响。今天在欧洲发生的，明天可能在东亚发生"。他说，中国在试图控制关键的基础设施，散布有关北约和乌克兰战争的假新闻。

他指出，"中国不是我们的敌人，但是我们必须懂得这一挑战的规模，必须以合作应对"。

路透社评论认为，虽然北约30个北美及欧洲国家成员国从地理分布看，只涵盖北大西洋，斯托尔滕贝格却认为，来自全球的威胁也正影响着北约成员国。

北约秘书长会晤韩国防长李钟燮

北约秘书长要求韩国向乌克兰提供武器

斯托尔滕贝格的类似言论也在前一站对韩国访问期间有所表述。他在韩国时还表示，朝鲜在俄乌战争中帮助俄罗斯，因此，欧洲同亚洲的相互支持非常重要。不过，俄罗斯和朝鲜都否认平壤曾对莫斯科给与过军援。

在同韩国高层会晤时，斯托尔滕贝格鼓励首尔加大对乌克兰的军事援助，希望推翻目前的不向冲突地区出口武器的规定，直接向乌克兰出口军火。直至目前，韩国只向乌克兰提供了非杀伤性军事物资，但同北约成员波兰已签约出口坦克和战机。斯托尔滕贝格在韩国举行的一次研讨会上说，"如果我们不想让独裁和暴君取得胜利，那么乌克兰需要武器。这就是现实。"他还对韩联社说，"我们需要面对全球威胁和挑战，包括来自中国的挑战，这样做的一个方式便是同地区伙伴进行更密切的合作。"

周一（1月30日）中国外交部发言人毛宁在例行记者会上回答记者提问有关北约秘书长访韩言论时，这样说："中国是世界各国的合作伙伴，我们也不威胁任何国家的利益"。她还说，"我们也希望北约能够放弃冷战思维和阵营对抗的理念，为欧洲和世界的安全稳定多做一些有利的事情"。

去年7月，韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄首次以观察员身份受邀参加了在西班牙举行的北约峰会。中国曾批评北约在亚洲扩充实力，俄罗斯更是不断声称北约东扩严重威胁到它的安全。

日本去年12月做出大幅度增加军费开支的决定

日本今年军费同比增26.3%

日本政府去年12月做出决定，2023年度的国防预算上调至510亿美元，比2022年度的预算暴增26.3%，此后逐年递增，2027年国防预算将达日本国内生产总值 GDP的2% -- 这一比例相当于北约对其成员国的要求。

斯托尔滕贝格与岸田的联合声明认为，北约提升同该地从海上安全至军备控制以及网络安全等领域的合作，有助于回应战略环境出现的变化。

目前，作为发达国家7国集团的主席国，日本正在筹备今年5月召开的G7峰会，一般估计，此次会议仍将聚焦俄乌战争。据日本媒体报道，岸田文雄计划2月访问基辅。

（综合报道）

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