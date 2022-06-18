北约秘书长警告乌克兰战争可能会持续数年

（德国之声中文网）乌克兰战争已经持续了115天。北约秘书长斯托尔滕贝格警告说，战争有可能会“持续数年”。他呼吁北约成员国对向乌克兰提供的支持不要松懈。

斯托尔滕贝格在接受《图片报周日版》采访时说：“我们必须做好准备，（俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争）有可能会持续数年之久。”不过他同时强调，北约国家不会向乌克兰派遣军队。

斯托尔滕贝格还表示，乌克兰战争导致的能源和食品价格上涨，“与乌克兰人每天都用大量生命付出的代价相比”，不足挂齿。他说，如果俄罗斯总统普京从这场战争中“吸取教训，认为他可以像2008年格鲁吉亚战争和2014年占领克里米亚之后那样继续下去”，北约国家将付出“更高的代价”。

英国首相约翰逊在《泰晤士报周日版》撰文也认为，西方应该做好乌克兰战争长期化的准备。这意味着要确保“乌克兰比侵略者更快地获得武器、装备、弹药和训练”。他提出，“时间是最关键的要素。一切都取决于，俄罗斯持续更新其进攻能力的同时，乌克兰是否可以更快地加强自我捍卫领土主权的能力”。

目前西方国家向乌克兰提供了各式各样的武器装备，美国退役陆军中将马克·赫特林（Mark Hertling）对装备“大杂烩”可能带来的后勤问题表达了担忧。他说，武器装备虽然非常重要，但是装备间的协同操作性、维修与更换的便利性以及设备的标准化也同样重要。

他说，重型先进武器在极端条件下部署很容易发生故障。如果部队缺乏合适的备件和进行维修的技能和知识，昂贵的坦克和火炮也会变成一堆废铁 ，从而更容易成为敌方袭击的目标。

他在推特上表示：“我曾训练过乌克兰军队的士兵，和他们一起工作。他们很聪明，适应性强，具有战斗力。但是乌克兰军队的后勤系统现在并不像它应具备的那样强大。北约提供的装备不应加剧目前已出现的问题。”

观看视频 02:54 乌克兰战争：俄罗斯在拿粮食作武器吗？

据路透社报道，乌克兰东部城市北顿涅茨克尽管一再遭受俄罗斯猛烈的炮火袭击，但是乌克兰军队继续坚持顽强的抵抗。乌克兰军方发表的每日战报中指出，交火双方仍在激烈争夺对北顿涅茨克的完整控制权。乌克兰方面承认，俄军在北顿涅茨克东南取得一定优势。

占领北顿涅茨克是俄军的一个主要战略目标。一旦北顿涅茨克被占领，俄罗斯军队将完整控制卢甘斯克地区。

乌克兰总统泽连斯基在周日（6月19日）早间公布的每日视频讯息中介绍了他对乌克兰南部军队的视察工作。他宣布乌军将夺回被占领土。他在视频中说：“我们不会把南部的领土交给任何人。原本属于我们的一切，我们也都要夺回来。”

泽连斯基表示，他在南部的尼古拉耶夫州同军人、警察和国民卫队的成员们进行了交谈，“没有人对我们将会取得的胜利产生怀疑”。

他还表示，只要在国际援助下可以实现，乌克兰就会立刻恢复通过海运的粮食出口。目前商船无法安全地通过黑海，因为敖德萨港口附近的水域被布下大量水雷，而且该水域目前被俄罗斯海军控制。

（综合报道）

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