北约秘书长：要对北京采取强硬立场

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）在北约外交和国防部长举行视频会议前夕呼吁对中国采取更强硬的立场。本周一（5月31日），他在布鲁塞尔表示，虽然人们依然相信中国的崛起会给北约成员国带来“新机遇”，但也同时会带来“严峻的挑战。” 斯托尔滕贝格指出，中国很快将成为世界上最大的经济体，该国国防预算位居全球第二位，其海军规模全球最大，并且，北京正在研制高超音速武器等高科技军武设备。

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6月14日，北约将在布鲁塞尔举行峰会。美国总统拜登将会亲赴欧洲参加会议。为了准备这次峰会，北约成员国的国防和外交代表本周二（6月1日）召开视频会议，就基本战略等问题展开讨论，议题也包括讨论如何与中国和俄罗斯打交道。

斯托尔滕贝格表示：“中国没有与我们分享共同的价值观。他们不相信民主，不相信言论自由和媒体自由。” 他还指出，北京迫害维吾尔人、打压香港反对派、威胁台湾：“所有这些都是关于北约安全的问题。”他补充说，对中国的这一评估方面，各成员国的意见越来越一致。

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斯托尔滕贝格明确表示希望会议能够重新拟定北约战略构想，取代北约2010年设定的战略，该战略已不能顺应近年来的安全政策变化。斯托尔滕贝格还推动之前提出的“北约2030倡议”，他本人为该议程提交了建议。

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斯托尔滕贝格还表示，目前对北约联盟和安全来说是一个关键时刻：“在一个竞争更加激烈和不可预测的世界中，需要跨大西洋的团结。"

6月14日的北约峰会将就 "北约2030 倡议“做出初步决定。此外，会议还将讨论俄罗斯的侵略性的政策，以及中国崛起可能带来的安全后果。

在周一的新闻发布会上，斯托尔滕贝格还宣布了白俄罗斯外交人员进入北约总部的决定，以回应瑞安航空飞机紧急降落事件。白俄罗斯不是北约成员，但和北约在1992年建立了合作关系，并在1998年向北约派驻了外交使团。



（美联社，路透社等）

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