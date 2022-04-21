 北约秘书长:自由比自由贸易更为重要 | 经济纵横 | DW | 25.05.2022

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经济纵横

北约秘书长:自由比自由贸易更为重要

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷开始检视与专制国家的经贸关系。北约秘书长斯托尔滕贝格日前发出警告称，西方国家与中国的贸易关系今后必须有所节制，捍卫价值观应当比赚取商业利益更为重要。

北约秘书长斯托尔滕贝格

北约秘书长斯托尔滕贝格

(德国之声中文网) 北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)5月24日在达沃斯世界经济论坛年会上呼吁，应当重新检视与中国等专制国家的贸易关系。他说，乌克兰的战争已经表明，与专制政权的经贸关系会造成怎样的薄弱环节。

斯托尔滕贝格指出，西方国家对中国等专制国家的依赖囊括了原材料、能源等方方面面，5G通信技术标准被中国等国控制、人工智能技术的出口也同样令人担心。"今天在座的许多人，包括我在内，都曾经大力支持经济全球化。但是现在必须要认识到，经济决策也会影响安全局势。自由比自由贸易更为重要，捍卫我们的价值观也比商业利益更为重要。"

和专制国家的贸易会否导致依赖性?

和专制国家的贸易会否导致依赖性?

北约秘书长的讲话主要围绕着俄罗斯问题展开，但是也频频涉及中国。斯托尔滕贝格强调，专制中国有着和北约国家迥异的价值观，而且正在掏空基于规则的国际秩序。

他还说，他并不是一概反对和中国做生意，但是应当有所限制。"自由贸易给我们大家都带来了繁荣和富足，但问题是，和专制国家的自由贸易、经济合作，部分危及到了我们的安全。在这种情形下，就应该选择安全而不是选择易受攻击。"

(德新社等)

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