 北约秘书长离职后将回挪威接任央行行长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.02.2022

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北约秘书长离职后将回挪威接任央行行长

现任北约秘书长斯托尔滕贝格将于今年9月任期届满之后，接任挪威央行行长，预计北约成员国将会在6月的峰会上决定秘书长继任人选。

Belgien I Jens Stoltenberg I NATO

斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）自2014年以来一直担任北约秘书长

（德国之声中文网）挪威财政部周五（2月5日）在首都奥斯陆宣布，现任北约（NATO）秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）将接任挪威中央银行负责人，因此北约必须开始寻找秘书长继任者。

斯托尔滕贝格在挪威财政部周五举行的新闻发布会上说：「我感谢大家的信任，并期待着这项新任务。」于2005年至2013年担任挪威首相的斯托尔滕贝格自2014年以来一直担任北约秘书长。他目前的任期将于9月届满，预计不会续任，此前也很少有北约领导人在任超过5年。

缓和欧洲成员国开支争端

在他的任期内，斯托尔滕贝格巧妙地平衡了北约时而立场迥异的30个成员国，赢得了赞誉。他被认为是缓和了欧洲成员国在国防开支方面争端的功臣，此议题在特朗普（Donald Trump）担任美国总统期间不断升级。特朗普甚至一度威胁要退出该联盟，可能随之导致跨大西洋联盟实质上的崩溃。

Großbritannien Watford 2019 | Nato-Gipfel | Jens Stoltenberg & Donald Trump

前美国总统特朗普（Donald Trump）曾威胁要退出北约

然而，并非没有批评斯托尔滕贝格的声音。他对乌克兰危机的处理方式一直受到诟病，特别是在西欧和南欧国家的首都，他被指责闭门造车并且不断试想最糟的情况。在批评者看来，斯托尔滕贝格的做法有可能使争端进一步升级。

接班人选尚未明朗

斯托尔滕贝格在北约没有明确的继任者。根据联盟的消息，英国前首相梅伊（Theresa May）、荷兰首相吕特（Mark Rutte）、爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）、前欧盟外交事务专员莫盖里尼（Federica Mogherini）和罗马尼亚总统约哈尼斯（Klaus Iohannis）都被视为该职位的人选之一。

预计北约30个成员国将在6月的峰会上或是更早做出决定。在遴选过程中，成员国领导人、部长和高级外交官之间的谈判和秘密讨论将会是常态。

斯托尔滕贝格竞选挪威中央银行的新职位在挪威引起了争议，部分原因是他与同为社会民主党人的挪威现任首相加尔·斯托尔（Jonas Gahr Store）的亲密友谊。挪威央行现任副行长巴奇（Ida Wolden Bache）也曾是行长人选之一，他将在3月份暂时接任，直到斯托尔滕贝格于12月初上任为止。

（德新社）

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