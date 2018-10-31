北约秘书长:欧盟建军应与北约相辅相成

北约秘书长斯托尔滕贝格接受《德国之声》专访时表示，虽然法国总统马克龙建议欧盟建军提升防御能力，但应当建立在北约的体制内，强化欧盟在北约内的势力。
(德国之声中文网) 北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)週一表示，如果欧盟建军能扩大在北约内的势力，他非常欢迎这个做法。但他也指出，此举可能伤害欧美关係。他说:「我们从两次世界大战与冷战中了解跨大西洋联盟的重要性，所以我们必须确保欧洲与北美站在同一阵线。」
他主要是针对法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 上週的言论作回应。马克龙上週提到，要将美国与俄罗斯和中国并列为风险来源。此外，马克龙也指出，自从美国宣布退出冷战时期的《中导条约》 (INF nuclear treaty) 后，欧盟需考虑降低对美国的依赖性。
美国总统特朗普上週五 (11月9日) 称马克龙的发言非常「羞辱人」，但法国政府坚称马克龙的发言被曲解。两位领袖上週六 (11月10日) 在一次大战停战100周年纪念活动前，进行了短暂的会晤。
力保《中导条约》
斯托尔滕贝格在受访中也再次批评，表示俄罗斯安装新一代中程导弹违反《中导条约》。他强调 :「这套系统将可能导致《中导条约》失去作用。此外，俄罗斯的新型导弹除了能发展成核武外，移动性也更强，且更难侦测。」
他指出，这套导弹的射程足以瞄准柏林在内的数个欧洲城市，也是美国政府决定退出《中导条约》的原因之一。斯托尔滕贝格说，北约不想为了保全《中导条约》，反而减低了武器控制条约的重要性。这也是为何北约一再呼吁俄罗斯要完全遵守这个非常重要的条约。
俄罗斯声称，新一代的SSC-8中程导弹射程少于500公里，所以应该是在《中导条约》许可的合法范围内，而柏林与俄罗斯领土之间的距离超过1000公里，所以SSC-8导弹并无法击中柏林。然而，柏林与隶属于俄罗斯的加里宁格勒州之间的距离却在500公里内。大部分北约的欧洲会员国，包含德国，都希望能留在《中导条约》内，并与俄罗斯展开对话，试着解决分歧。
杨威廉/夏立民 （综合报导）
第一次世界大战结束100周年之际，法国总统马克龙在巴黎与包括美国总统特朗普、德国总理默克尔在内的多国政要共同出席了纪念活动。在此前的周六，马克龙还和默克尔共同到签署一战停战协定的地点为一块纪念牌揭牌。 (11.11.2018)