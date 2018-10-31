 北约秘书长:欧盟建军应与北约相辅相成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

北约秘书长:欧盟建军应与北约相辅相成

北约秘书长斯托尔滕贝格接受《德国之声》专访时表示，虽然法国总统马克龙建议欧盟建军提升防御能力，但应当建立在北约的体制内，强化欧盟在北约内的势力。

Videostill Jens Stoltenberg im DW Interview

北约秘书长对欧盟建军乐观其成，但强调他希望此举与北约能相辅相成。

(德国之声中文网) 北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)週一表示，如果欧盟建军能扩大在北约内的势力，他非常欢迎这个做法。但他也指出，此举可能伤害欧美关係。他说:「我们从两次世界大战与冷战中了解跨大西洋联盟的重要性，所以我们必须确保欧洲与北美站在同一阵线。」

他主要是针对法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 上週的言论作回应。马克龙上週提到，要将美国与俄罗斯和中国并列为风险来源。此外，马克龙也指出，自从美国宣布退出冷战时期的《中导条约》 (INF nuclear treaty) 后，欧盟需考虑降低对美国的依赖性。

美国总统特朗普上週五 (11月9日) 称马克龙的发言非常「羞辱人」，但法国政府坚称马克龙的发言被曲解。两位领袖上週六 (11月10日) 在一次大战停战100周年纪念活动前，进行了短暂的会晤。

力保《中导条约》

斯托尔滕贝格在受访中也再次批评，表示俄罗斯安装新一代中程导弹违反《中导条约》。他强调 :「这套系统将可能导致《中导条约》失去作用。此外，俄罗斯的新型导弹除了能发展成核武外，移动性也更强，且更难侦测。」

Paris US-Präsident Trump und Macron (Reuters/C.P. Tesson)

法国总统马克龙上週将美国与俄罗斯跟中国同列为风险来源，而此发言令美国总统特朗普相当不满，称马克龙的发言相当羞辱人。

他指出，这套导弹的射程足以瞄准柏林在内的数个欧洲城市，也是美国政府决定退出《中导条约》的原因之一。斯托尔滕贝格说，北约不想为了保全《中导条约》，反而减低了武器控制条约的重要性。这也是为何北约一再呼吁俄罗斯要完全遵守这个非常重要的条约。

俄罗斯声称，新一代的SSC-8中程导弹射程少于500公里，所以应该是在《中导条约》许可的合法范围内，而柏林与俄罗斯领土之间的距离超过1000公里，所以SSC-8导弹并无法击中柏林。然而，柏林与隶属于俄罗斯的加里宁格勒州之间的距离却在500公里内。大部分北约的欧洲会员国，包含德国，都希望能留在《中导条约》内，并与俄罗斯展开对话，试着解决分歧。

杨威廉/夏立民 （综合报导）

DW.COM

和解与友谊：美德法等国领导人纪念一战结束

第一次世界大战结束100周年之际，法国总统马克龙在巴黎与包括美国总统特朗普、德国总理默克尔在内的多国政要共同出席了纪念活动。在此前的周六，马克龙还和默克尔共同到签署一战停战协定的地点为一块纪念牌揭牌。 (11.11.2018)  

博尔顿抵达莫斯科 与俄官员讨论中导条约废存

美国国家安全顾问博尔顿出访莫斯科两日，并预计会晤俄罗斯总统普京及其他高阶官员。双方预计将针对中導条约的分歧进行讨论。 (23.10.2018)  

相关内容

USA Pacific Palisades Stimmabgabe zur US-Präsidentschaftswahl

美期中选举倒数一週﹕德国和欧盟纠结甚麽？ 31.10.2018

美国期中选举罕见地受国际注目，有分析认为这和特朗普的施政作风有密切关係。正当欧盟不少成员期望选举结果能挫一挫特朗普的锐气，但专家却警告这或许导致更危险的局面。

广告

媒体看中国

Deutschland Berlin - Vereidigung des Bundespraesidenten Frank-Walter Steinmeier (picture-alliance/S. Simon/A. Hilse)

德语媒体：北京的武器

中国使馆指责德国议会讨论新疆人权问题，柏林方面应当如何回应？中国对外援助战略让非洲国家纷纷陷入债务，这又和西方国家有什么关系？这些都是德语报刊评论版所关心的内容。 