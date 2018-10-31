北约秘书长:欧盟建军应与北约应相辅相成

(德国之声中文网) 北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)週一表示，如果欧盟建军能扩大在北约内的势力，他非常欢迎这个做法。但他也指出，此举可能伤害欧美关係。他说:「我们从两次世界大战与冷战中了解跨大西洋联盟的重要性，所以我们必须确保欧洲与北美站在同一阵线。」

他主要是针对法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 上週的言论作回应。马克龙上週提到，要将美国与俄罗斯和中国并列为风险来源。此外，马克龙也指出，自从美国宣布退出冷战时期的《中导条约》 (INF nuclear treaty) 后，欧盟需考虑降低对美国的依赖性。

美国总统特朗普上週五 (11月9日) 称马克龙的发言非常「羞辱人」，但法国政府坚称马克龙的发言被曲解。两位领袖上週六 (11月10日) 在一次大战停战100周年纪念活动前，进行了短暂的会晤。

力保《中导条约》

斯托尔滕贝格在受访中也再次批评，表示俄罗斯安装新一代中程导弹违反《中导条约》。他强调 :「这套系统将可能导致《中导条约》失去作用。此外，俄罗斯的新型导弹除了能发展成核武外，移动性也更强，且更难侦测。」

他指出，这套导弹的射程足以瞄准柏林在内的数个欧洲城市，也是美国政府决定退出中导条约的原因之一。斯托尔滕贝格说，北约不想为了保全中导条约，反而减低了武器控制条约的重要性。这也是为何北约一再呼吁俄罗斯要完全遵守这个非常重要的条约。

俄罗斯声称，新一代的SSC-8中程导弹射程少于500公里，所以应该是在中导条约许可的合法范围内，而柏林与俄罗斯领土之间的距离超过1000公里，所以SSC-8导弹并无法击中柏林。然而，柏林与隶属于俄罗斯的加里宁格勒州之间的距离却在500公里内。大部分北约的欧洲会员国，包含德国，都希望能留在《中导条约》内，并与俄罗斯展开对话，试着解决分歧。

杨威廉/夏立民 （综合报导）