北约秘书长：必须直面中国崛起

（德国之声中文网）美国呼吁北约认清并适应全球新兴威胁力量，其中包括中国。中国越来越武断，比如在南中国海的意图就令人担心。北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周三（8月7日）接受路透社采访时说："这不是要将北约从大西洋移入太平洋，而是回应中国正在靠近我们这个事实。"

他说，这些事实包括中国大力投资欧洲关键的基础设施建设，更多介入北极、非洲和网络空间。

"所有这些事实，都使得北约直面中国崛起意义重大。这样才能和这个地区的伙伴国家密切合作，不仅包括澳大利亚和新西兰，还包括日本和韩国。" 斯托尔滕贝格说。

北京声称中国经济和军事发展不会对其他国家构成威胁。

然而，紧张局势随着中美贸易战而升级，美国防长埃斯帕本周称美国将会在亚太地区部署中程导弹。

周日访问悉尼期间，埃斯帕说中国正在破坏印度-太平洋地区的稳定，指责北京发展掠夺性经济、盗窃知识产权并侵略全球公共领域。

"我昨天和埃斯帕部长谈了话，他清楚地表明，部署中程导弹需要时间。在该地区的任何武器部署都需要时间，目前还没有做出决定。"斯托尔滕贝格说。

在此之前，他和澳大利亚总理莫里森及外长、国防部长会面，讨论中国、阿富汗战争、恐怖主义和网络安全等问题。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，但是两国外交和贸易关系已大幅降温。澳大利亚对于中国在影响力表示担忧，并禁止了中国华为公司参与澳大利亚的5G网络。

澳大利亚和其他西方盟国担心作为重要的基础设施的基础技术，华为建设的5G网络会被中国政府渗透。中国对此予以否定。

斯托尔滕贝格说，"北约也相信5G技术将成为社会的基础建构，因此我们正在制定确保安全的办法。"

张平/ 洪沙 （路透社）