北约秘书长：必须应对中国

（德国之声中文网）本周二（3月23日），北约成员国外长在布鲁塞尔会晤，这是新冠疫情爆发以来的第一次。在接受德国之声采访时，北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）指出，美国新任国务卿布林肯亦将参加此次为期两天会议，这是一个积极信号。

斯托尔滕贝格称，拜登总统领导的美国政府正坚定致力于 “跨大西洋团结协作”，据此，“我们现在有了一个难得的机会，翻开美国-欧洲关系新篇章。”

需讨论的问题很多

北约成员国外长们在布鲁塞尔可能感兴趣的事情之一是，拜登会在阿富汗问题上做何种决定。其前任特朗普的政府曾向激进的伊斯兰塔利班表示，可望在2021年4月底前撤出所有外国军队。拜登尚未对此表态。

美国国务卿布林肯赴布鲁塞尔参加北约外长会议

除阿富汗问题，此次北约外长会议议题中还包括北约改革和这一西方军事联盟对俄罗斯的立场。此外，继欧盟、英国和美国新近对北京实施制裁后，中国亦当成为外长们讨论的话题。

斯托尔滕贝格在接受采访时表示，中国的崛起为北约国家提供了新机遇，“例如，在贸易和成员国的经济方面。……我们需要在包括气候变化在内的许多问题上与中国接触”。但这位北约秘书长强调，与此同时，中国也是一个“不认同我们的价值观”的崛起中的大国。

“中国离我们越来越近”

斯托尔滕贝格秘书长解释说，“这体现在它对香港的处理方式、对本国异议人士的压制，也体现在中国破坏以规则为基础的秩序。”他警告说，“中国离我们越来越近，比如，投资我们的关键基础设施”，因此，北约不能不着手应对 “我们地区盟友的安全面临的后果和全球力量对比关系的偏移”这一问题。

凝炼/叶宣（德新社）

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