北约秘书长：寒冬将至，乌克兰需要更多援助

（德国之声中文网）北约和其他西方国家代表们周四（9月8日）在位于德国的拉姆施泰因美国空军基地参加由美国主导的乌克兰支持者会议。

与会者讨论了长期目标和军事援助。为此，北约秘书长斯托尔滕贝格呼吁盟国在战争接近"关键时刻"时保持对乌克兰的支持。

斯托尔滕贝格在会议期间告诉美联社："我们至少需要为这个冬天做好准备，因为没有迹象表明俄罗斯会放弃控制乌克兰的目标。"

"乌克兰的战争正在接近一个关键时刻，我们看到俄罗斯在顿巴斯的攻势已经停滞。"他说，"我们看到，乌克兰人已经能够进行反击，并收复一些领土。"

斯托尔滕贝格还警告说，乌克兰士兵将面临一个漫长的冬天。由于冲突变成了一场残酷的消耗战，乌克兰利用这次峰会请求盟友除了提供更多的武器和弹药之外，还援助防寒装备。

"冬天来了，乌克兰战事将会十分艰难。我们知道，乌克兰军队的规模现在大约是去年冬天的三倍。"斯托尔滕贝格说，"他们迫切需要更多的冬衣，需要提供电力和发电机，当然也需要帐篷和其他可以帮助他们度过冬天的物资。"

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



德国承诺提供装备和培训

德国国防部长兰布莱希特（Christine Lambrecht）在会上说，德国将提供发电设备、帐篷和其他物品。兰布莱希特和荷兰国防大臣奥隆格伦 （Kajsa Ollongren）还宣布，他们将为乌克兰士兵提供探测地雷、清除地雷和清除隐藏爆炸装置的培训。

峰会还称赞了乌克兰军队在面对强邻入侵时取得的成果。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）将军在会上说，乌克兰已经用美国提供的海玛斯（HIMARS）火箭系统打击了400多个俄罗斯目标。

他告诉记者说，"我们看到乌克兰在使用这些系统方面取得了真实和可衡量的成果。例如，乌克兰人已经用海玛斯打击了400多个目标，它们已经产生了破坏性的效果。"

与此同时，美国国务卿布林肯在基辅承诺向乌克兰和邻国提供20亿美元的新援助。

在拉姆施泰因峰会上，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin ）承诺，美国将继续根据需要提供资金援助。他说："我完全可以预期继续得到两党的广泛支持，因为我们的领导者们认识到……我们继续帮助乌克兰拥有保护自己的生命和国家领土的能力是多么重要。"

(美联社、德新社、路透社)

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