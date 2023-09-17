北约秘书长：为乌克兰战争长期化做好准备

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）呼吁德国大幅增加国防开支。他在接受冯克传媒集团(Funke Mediengruppe)旗下报纸采访时表示：「冷战时期，康拉德·阿登纳和维利·勃兰特执政时，国防开支是经济产出的百分之三到四。」

斯托尔滕贝格回顾了7月在维尔纽斯举行的北约峰会上的决定，即国防开支占国内生产总值的2%是「最低限度」。他认为，许多北约国家将能超越这一目标。

然而，德国至今仍未能达到目标。社民党籍的德国总理肖尔茨已经承诺，在2025年立法期结束前实现这一目标。

斯托尔滕贝格对于增加国防预算的财政困难表示理解。他说，在他担任挪威首相期间，他也体验过「当卫生、教育或基础设施方面的开支也需要增加时，增加国防预算是多么困难。但当紧张局势加剧时，就必须增加国防开支。」他说，俄罗斯对乌克兰的侵略战争终于让所有盟国意识到，有必要在武装部队上投入更多资金。

对于德国正在努力实现将2%经济产出用于国防投资的目标，斯托尔滕贝格表示认可，认为德国「走在正确道路上」。

「欧洲最大的国家是否遵守规定，对北约而言意义重大。」斯托尔滕贝格说：「大蛋糕的百分之二，毕竟大于小蛋糕的百分之二。」

斯托尔滕贝格预计乌克兰战事无法迅速结束。他说：「大多数战争持续的时间都比爆发时预期的要长。因此我们必须为乌克兰的长期战争做好准备。」

他进一步表示，虽然所有人都希望「迅速实现和平」，但同时必须意识到：如果乌克兰人停止战斗，他们的国家将不复存在；只有当俄罗斯总统普京和他的国家放下武器，才会有和平。

斯托尔滕贝格认为，乌克兰在达成和平协议后需要安全保障。「毫无疑问，乌克兰最终将加入北约。」

德国绿党对进一步增加国防开支表示谨慎。绿党主席诺利浦尔（Omid Nouripour）对冯克传媒集团表示，尤其是在预算紧张的时期，「密切关注部队的需求并通过更多的欧洲合作避免重复开支 」也很重要。

绿党籍联邦议院欧洲事务委员会主席霍夫莱特（Anton Hofreiter）认为：「讨论抽象的百分比对我们没有什么帮助。」他呼吁进行有针对性的投资，加快向乌克兰提供系统，并加强欧盟国家之间以及北约内部的合作。

基民盟外交政策专家瓦德弗（Johann Wadephul）则对斯托尔滕贝格的告诫表示欢迎。国防预算停滞不前，这在高通胀时期是一种倒退。我们需要的是持续增长。」

(德新社、法新社)

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