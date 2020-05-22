北约秘书长：中国越来越接近欧洲大门

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)接受德国《星期日世界报》采访时表示，北约今后将不得不更多地关注中国，"中国的崛起从根本上改变了全球势力的均衡。"他说，"中国越来越接近欧洲大门"，"我们看到南中国海的局势发展越来越严峻，中国不断在那里的国际水域阻碍船只航行。我对此深表忧虑"。

不过，斯托尔滕贝格接下来说，重要的是同中国继续保持对话，在新近出台的"北约2030"中，中国虽然扮演了重要角色，但清楚的是，"南中国海不是北约出兵的地方。没有理由将北约的士兵派到那里去"。他对此的解释是，当地已有美国及其盟国澳大利亚、新西兰的军事部署。他说，"我们相信自由贸易、在国际水域的自由航行，相信各国遵守相关法律。这些都适用于南中国海。"

"北约2030"是北约致力于发挥更多政治影响力的战略部署。一周前，斯托尔滕贝格在德国马歇尔基金会和大西洋委员会联合举行的一次会议上就"北约2030"开启了反省过程，其背景是，特朗普总统上台后多次诋毁北约，批评成员国不履行义务完成缴纳会费的标准。由于缺乏美国同欧洲之间的协调，法国总统马克龙去年11月曾直言道北约已"脑死亡"。在那次会议上，斯托尔滕贝格谈及鉴于中国在政治、经济以及军事领域的日渐强大，北约必须有自己的全面应对。他指出，"并不是需要在全球部署兵力，而是怎样行使全球性的处理手段"。他呼吁，"与志同道合的伙伴国家如澳大利亚、日本、新西兰以及韩国展开更紧密的合作"。这同去年12月北约峰会闭幕声明阐述的立场如出一辙。该闭幕声明写道，"我们将中国不断扩大的影响和它的国际政策既看作机会，也当成北约必须共同应对的挑战"。这是北约首次在重要文件中提到中国。

斯托尔滕贝格对德国媒体说，中国的崛起在经济方面提供了很多新的机遇，但也带来新的挑战，它们首先表现在军事领域。中国是继美国之后军费开支第二多的国家，据五角大楼的统计数字，中国现已拥有超过2000枚短程、中程以及远程导弹。他说，"中国对核武器以及远程导弹领域进行了大幅投资，欧洲在它们的射程之内。因此，北约伙伴必须齐心协力应对这些挑战。"

面对冲突，北约不可袖手旁观

《世界报》周日当天发表评论指出，与俄罗斯不同，中国卷入的每一个冲突都将涉及世界贸易的核心区域，比如南中国海的海上商道，或者位于香港、台湾的生产基地及金融服务业。另一个与俄罗斯的区别在于，莫斯科只欺负弱者，中国则不同，同印度的边境冲突表明，北京不惮于同一个有核大国展开后果未知的军事冒险。

因此，评论总结道，"西方对这一新的局势有着重大关切，不可袖手旁观。不仅因为美国的地位，同时也因为成员国的商道与生产中心不受威胁，大西洋联盟已不可再像过去很长时间那样，只是一个针对俄罗斯的地区联盟，它已经演变成西方军事政策的利益代表，具有全球意义，而这个发展趋势，很久之前已显露端倪。"