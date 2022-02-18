北约：种种迹象显示乌克兰将遭受"全面攻击"

（德国之声中文网）北约秘书长斯托尔滕贝格（ Jens Stoltenberg）周六晚间接受德国电视一台《每日新闻》栏目采访时表示："种种迹象显示，俄罗斯正在策划对乌克兰的全面攻势。"瑞典人斯托尔滕贝格目前正在德国出席慕尼黑安全会议。他表示，俄方仍在继续集结军队："并不存在俄罗斯方面宣称的撤军行动，恰恰相反，他们仍在增派军队。"

斯托尔滕贝格还说，有迹象显示，俄罗斯方面正在寻找发动攻势的借口：东乌克兰停火协议不断遭破坏、敦巴茨所谓的"种族屠杀惨案"，以及分裂势力控制地区的撤侨行动，这一切事态发展，都非常令人不安。

乌克兰边境俄军部署示意图

北约秘书长仍坚持政治解决危机

西方国家的数据显示，目前俄罗斯方面已经向同乌克兰接壤的地区调集了大约15万军队。美国总统拜登周五就已表示，近期内俄罗斯将发动攻势。不过，莫斯科方面则否认该国有进攻乌克兰的计划。俄罗斯国防部过去几天当中多次声称，相关的军事演习结束后，军队就会撤离。

尽管局势不断升级，斯托尔滕贝格仍坚持以政治方案解决危机："我们希望俄罗斯改变策略，恢复同我们的讨论。"

接受乌克兰加入北约？

乌克兰总统多次要求北约就是否接受乌克兰成为成员国的问题做出坦诚表态后，斯托尔滕贝格表示："我们会帮助乌克兰加强防御能力。我们会提供培训和装备，我们会帮助乌克兰融入欧洲大西洋的一体化进程。"他表示，乌克兰加入北约是可能的，但这毕竟是一个需要北约30个成员国共同做出的决策。北约秘书长重申，当前的首要任务，并不是要讨论乌克兰的北约成员国地位问题，而是"我们能否接受像俄罗斯这样的超级大国，以武力胁迫别国唯命是从的做法。"

德国国防部长拉姆布莱希特(Christine Lambrecht）也认为，俄罗斯已经做好进攻乌克兰的各项准备。这位社民党籍政治家对德国电视二台表示："我们有必要对此做好相应的准备。" 当被问及，俄罗斯是否有可能对波兰等北约成员国发动攻击时，拉姆布莱希特表示："上述地区正在遭受巨大的威胁，北约有权对相关成员国提供相应的安全保护。北约是团结的，俄罗斯要清楚一点，那就是我们会对盟友提供保护。"

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）认为，本次危机同以往历次有所不同。博雷利在慕尼黑安全会议期间表示："俄罗斯在俄乌边界驻扎15万士兵，这无疑是对乌克兰生存权的威胁，这是以前不曾有过的事情。本次危机同以往的区别就在于，这一次的威胁是真实而强大的。这种强劲的武力威胁是不可接受。"

撤出外交人员

本周六，出于安全考虑，北约已经撤走了派驻乌克兰首都基辅的工作人员。一名北约代表表示，上述工作人员已经被转移至乌克兰西部城市利沃夫(Lwiw) 和欧盟总部布鲁塞尔，他表示，保障北约工作人员的生命安全是"最优先选项"。此前，一些西方国家已经从基辅撤走了外交人员。德国也大幅缩减了驻基辅大使馆的工作人员的数量。

（德新社，法新社）

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