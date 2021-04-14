北约盟国支持美国从阿富汗撤军 

（德国之声中文网）美国总统拜登宣布所有美军将在9月11日之前撤离阿富汗之后，北约盟国周三（4月14日）同意结束在阿富汗的军事行动。2001年"基地"组织发动 "9-11 "袭击后，美军进入阿富汗，北约其他国家也在此部署了军队。

"北约盟国决定在5月1日之前开始有序、协调和慎重地撤出支持部队，"北约秘书长斯托尔滕贝格（Jen Stoltenberg）在布鲁塞尔的一次峰会上宣布，"我们将继续与阿富汗站在一起，这标志着我们的关系翻开新的篇章。"

斯托尔滕贝格说，"我们一起进入阿富汗，并肩作战，然后携手离开。"

国务卿布林肯接着斯托尔滕贝格的发言说， "美国永远不会忘记我们的北约盟友在每一个步骤上都团结一致。"

目前仍有大约1万名北约士兵驻守在阿富汗。北约联盟表示，如果塔利班在撤军过程中袭击任何北约部队，他们将 "遭到强有力的回击"。

拜登称不会仓促撤离

周三，拜登总统在白宫发表讲话，正式宣布从阿富汗撤军。他说，撤军将从5月1日开始，到9月11日结束。

拜登在演讲中说："是时候结束美国这场最漫长的战争了。"他还说，美国 "不会仓促撤离"。

"这是一个历史性的时刻，可能是拜登总统最重要的外交政策决定。"德国之声华盛顿办公室负责人Ines Pohl说， "我们必须要记住，这场战争已经持续了20年。"

周三，德国总理默克尔和拜登通电话，讨论从阿富汗撤军问题。德国政府发言人赛博特（Steffan Seibert）谈及这次通话时说："总理和总统就阿富汗局势以及如何进行撤军交换了意见。"两国领导人承诺在对阿富汗政策上密切合作。

阿富汗准备迎接挑战

阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）周三表示，他也与拜登商谈了撤军计划。

"阿富汗伊斯兰共和国尊重美国的决定。我们将与美国同道合作，确保平稳过渡，"加尼发表推文说，"阿富汗令人骄傲的安全和国防部队完全有能力保卫人民和国家。"

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 佛教中心巴米扬谷 这两座大佛坐落于中国和南亚之间的一条古老商道上。位于阿富汗首都喀布尔东北方约200公里的巴米扬谷过去是佛教中心。公元六世纪时，曾有数千名佛教僧侣定居于此处的山谷中。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 僧侣开凿的洞穴 佛教艺术与文化也随着僧侣的到来，进入这个阿富汗中部山区。当时的佛教僧侣住在鑿于红砂岩壁上的洞穴中。巴米扬大佛也是红砂岩雕像。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 玄奘的记述 公元七世纪，佛教高僧玄奘从天竺返回中国。玄奘曾途经巴米扬谷，并在《大唐西域记》中记述其见闻，其中描述西大佛的文字如下：“王城东北山阿，有立佛石像，高百四五十尺。金色晃曜，宝饰焕烂。” 对于东大佛的描述则是：“东有伽蓝，此国先王之所建也。伽蓝东有钥石释迦佛立像，高百余尺。分身别铸，总合成立。”

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 混合式风格 最大的佛像“西大佛”高达53米，刻画的是燃灯佛的形象。根据艺术史学家的研究，这尊佛像结合了佛教艺术和希腊文化传统的风格特征。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 从旅游胜地到战场 尽管巴米扬谷在公元1000年左右经历伊斯兰化，佛像依旧耸立于此。在20世纪，直至1979年苏联占领此地前，此处一直是旅游胜地。在随后长达10年的战争中，巴米扬谷的洞穴被作为弹药库使用。苏联军队与美国支持的“圣战”武装在这个具重要战略意义的山谷爆发激烈战斗。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 塔利班的怒火 2001年3月，夺下阿富汗政权的塔利班以炮弹炸毁巴米扬大佛。极端伊斯兰组织塔利班反对任何形式的偶像崇拜。尽管巴米扬大佛早已不再获得宗教崇敬，仍难逃被摧毁的命运。塔利班也破坏了位于喀布尔的国家博物馆。

失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年 永远消失的文化瑰宝？ 巴米扬大佛被摧毁后，联合国教科文组织于2003年将其列为世界文化遗产。虽然曾有多个重建雕像的提案，但截至目前为止尚未获得实现。



张平/ 叶宣（美联社、德新社）

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