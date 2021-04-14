 北约盟国支持美国从阿富汗撤军  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2021

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时政风云

北约盟国支持美国从阿富汗撤军 

北约盟国周三同意结束在阿富汗的军事行动。德国总理默克尔和拜登通电话，讨论从阿富汗撤军问题。两国领导人承诺在对阿富汗政策上密切合作。

US-Soldaten in Afghanistan

（德国之声中文网）美国总统拜登宣布所有美军将在9月11日之前撤离阿富汗之后，北约盟国周三（4月14日）同意结束在阿富汗的军事行动。2001年"基地"组织发动 "9-11 "袭击后，美军进入阿富汗，北约其他国家也在此部署了军队。

"北约盟国决定在5月1日之前开始有序、协调和慎重地撤出支持部队，"北约秘书长斯托尔滕贝格（Jen Stoltenberg）在布鲁塞尔的一次峰会上宣布，"我们将继续与阿富汗站在一起，这标志着我们的关系翻开新的篇章。"

斯托尔滕贝格说，"我们一起进入阿富汗，并肩作战，然后携手离开。"

国务卿布林肯接着斯托尔滕贝格的发言说， "美国永远不会忘记我们的北约盟友在每一个步骤上都团结一致。"

目前仍有大约1万名北约士兵驻守在阿富汗。北约联盟表示，如果塔利班在撤军过程中袭击任何北约部队，他们将 "遭到强有力的回击"。

Belgien Pressekonferenz des NATO-Generalsekretärs Stoltenberg

北约秘书长斯托尔滕贝格：我们一起离开阿富汗

拜登称不会仓促撤离 

周三，拜登总统在白宫发表讲话，正式宣布从阿富汗撤军。他说，撤军将从5月1日开始，到9月11日结束。

拜登在演讲中说："是时候结束美国这场最漫长的战争了。"他还说，美国 "不会仓促撤离"。

"这是一个历史性的时刻，可能是拜登总统最重要的外交政策决定。"德国之声华盛顿办公室负责人Ines Pohl说， "我们必须要记住，这场战争已经持续了20年。" 

周三，德国总理默克尔和拜登通电话，讨论从阿富汗撤军问题。德国政府发言人赛博特（Steffan Seibert）谈及这次通话时说："总理和总统就阿富汗局势以及如何进行撤军交换了意见。"两国领导人承诺在对阿富汗政策上密切合作。

阿富汗准备迎接挑战 

阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）周三表示，他也与拜登商谈了撤军计划。

"阿富汗伊斯兰共和国尊重美国的决定。我们将与美国同道合作，确保平稳过渡，"加尼发表推文说，"阿富汗令人骄傲的安全和国防部队完全有能力保卫人民和国家。"

  • Bamiyan Valley

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    佛教中心巴米扬谷

    这两座大佛坐落于中国和南亚之间的一条古老商道上。位于阿富汗首都喀布尔东北方约200公里的巴米扬谷过去是佛教中心。公元六世纪时，曾有数千名佛教僧侣定居于此处的山谷中。

  • Afghan mountains

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    僧侣开凿的洞穴

    佛教艺术与文化也随着僧侣的到来，进入这个阿富汗中部山区。当时的佛教僧侣住在鑿于红砂岩壁上的洞穴中。巴米扬大佛也是红砂岩雕像。

  • A view overlooking Bamiyan from the upper interior of one the ancient Buddha statues on the outskirts of Bamiyan

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    玄奘的记述

    公元七世纪，佛教高僧玄奘从天竺返回中国。玄奘曾途经巴米扬谷，并在《大唐西域记》中记述其见闻，其中描述西大佛的文字如下：“王城东北山阿，有立佛石像，高百四五十尺。金色晃曜，宝饰焕烂。” 对于东大佛的描述则是：“东有伽蓝，此国先王之所建也。伽蓝东有钥石释迦佛立像，高百余尺。分身别铸，总合成立。”

  • The largest statue was 53 meters high and represented the Buddha Dipamkara, the igniter of the lights. According to art historians, it combined various stylistic features of Buddhist art with those of the Hellenistic tradition.

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    混合式风格

    最大的佛像“西大佛”高达53米，刻画的是燃灯佛的形象。根据艺术史学家的研究，这尊佛像结合了佛教艺术和希腊文化传统的风格特征。

  • Bamiyan Valley landscape

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    从旅游胜地到战场

    尽管巴米扬谷在公元1000年左右经历伊斯兰化，佛像依旧耸立于此。在20世纪，直至1979年苏联占领此地前，此处一直是旅游胜地。在随后长达10年的战争中，巴米扬谷的洞穴被作为弹药库使用。苏联军队与美国支持的“圣战”武装在这个具重要战略意义的山谷爆发激烈战斗。

  • Taliban men

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    塔利班的怒火

    2001年3月，夺下阿富汗政权的塔利班以炮弹炸毁巴米扬大佛。极端伊斯兰组织塔利班反对任何形式的偶像崇拜。尽管巴米扬大佛早已不再获得宗教崇敬，仍难逃被摧毁的命运。塔利班也破坏了位于喀布尔的国家博物馆。

  • A projection of the Bamiyan Buddha in Bamiyan province, central Afghanistan

    失落的瑰宝：巴米扬大佛被毁20年

    永远消失的文化瑰宝？

    巴米扬大佛被摧毁后，联合国教科文组织于2003年将其列为世界文化遗产。虽然曾有多个重建雕像的提案，但截至目前为止尚未获得实现。


张平/ 叶宣（美联社、德新社）

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