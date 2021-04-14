北约盟国支持美国从阿富汗撤军 

北约盟国周三同意结束在阿富汗的军事行动。德国总理默克尔和拜登通电话，讨论从阿富汗撤军问题。两国领导人承诺在对阿富汗政策上密切合作。
（德国之声中文网）美国总统拜登宣布所有美军将在9月11日之前撤离阿富汗之后，北约盟国周三（4月14日）同意结束在阿富汗的军事行动。2001年"基地"组织发动 "9-11 "袭击后，美军进入阿富汗，北约其他国家也在此部署了军队。
"北约盟国决定在5月1日之前开始有序、协调和慎重地撤出支持部队，"北约秘书长斯托尔滕贝格（Jen Stoltenberg）在布鲁塞尔的一次峰会上宣布，"我们将继续与阿富汗站在一起，这标志着我们的关系翻开新的篇章。"
斯托尔滕贝格说，"我们一起进入阿富汗，并肩作战，然后携手离开。"
国务卿布林肯接着斯托尔滕贝格的发言说， "美国永远不会忘记我们的北约盟友在每一个步骤上都团结一致。"
目前仍有大约1万名北约士兵驻守在阿富汗。北约联盟表示，如果塔利班在撤军过程中袭击任何北约部队，他们将 "遭到强有力的回击"。
周三，拜登总统在白宫发表讲话，正式宣布从阿富汗撤军。他说，撤军将从5月1日开始，到9月11日结束。
拜登在演讲中说："是时候结束美国这场最漫长的战争了。"他还说，美国 "不会仓促撤离"。
"这是一个历史性的时刻，可能是拜登总统最重要的外交政策决定。"德国之声华盛顿办公室负责人Ines Pohl说， "我们必须要记住，这场战争已经持续了20年。"
周三，德国总理默克尔和拜登通电话，讨论从阿富汗撤军问题。德国政府发言人赛博特（Steffan Seibert）谈及这次通话时说："总理和总统就阿富汗局势以及如何进行撤军交换了意见。"两国领导人承诺在对阿富汗政策上密切合作。
阿富汗总统加尼（Ashraf Ghani）周三表示，他也与拜登商谈了撤军计划。
"阿富汗伊斯兰共和国尊重美国的决定。我们将与美国同道合作，确保平稳过渡，"加尼发表推文说，"阿富汗令人骄傲的安全和国防部队完全有能力保卫人民和国家。"
张平/ 叶宣（美联社、德新社）
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