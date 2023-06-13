北约的未来空中力量：无人机vs.战斗机

（德国之声中文网）部分地区的德国人如果未来几天内听到音爆声，无需感到惊讶。因为北约正在举行“空中卫士23”演习。“空中卫士”（Air Defender）是德国于2018年发起的一项多国展示空中力量的军演活动，旨在提升欧洲-大西洋地区的协防能力，并作为针对俄罗斯等可能侵略者的威慑措施。

这场在高空投入密集资源的演习集结了一系列昂贵而复杂的军事资产，旨在成功执行复杂的空中行动，与距离不远的实际战争形成鲜明对比。

在乌克兰，人们将手榴弹装配到小型廉价无人机上，投掷向下方的敌军。这让人想起了早期空袭的做法。一战期间，飞行员会亲手将爆炸物从缓慢移动的双翼飞机中掷出。

其他无人机则进行单程自杀式任务，无论从地面或空中都难以还击。

德国对外关系委员会（DGAP）安全与防御研究员舒茨（Torben Schütz）对德国之声表示：“这场战争之所以呈现出这样的局面，是因为双方都无法确立空中优势。”

乌克兰：个案研究和警示

乌克兰的空军规模小而陈旧，该国的防空依赖于其合作伙伴提供的武器。俄罗斯空军理论上极具威慑力，但未能充分利用其技术与数量优势。俄罗斯可以远程发射高速导弹，但双方都采取了现成的解决方案，看起来更像是临时性而非战略性的方案。

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乌克兰战争使西方的战争规划者开始思考，它如何反映了未来的冲突形势，也思考如何避免以下情况：即优势的训练和技术被成群低空飞行的物体弄得晕头转向，更不要说网络攻击和电子干扰。

压倒性的空中力量对于美国和盟国的战略至关重要，几乎可以确保空中优势。对手缺乏先进的防空系统和训练有素的飞行员，无法与其在空中争锋。

但在未来的冲突中，或许无法再占有这种优势。自称“无人机怀疑论者”的舒茨表示，一个“并驾齐驱的对手”可能能够与北约的装备和行动力量相媲美。他补充说，这就更有理由“练习合作操作性，演练北约驻扎于德国的军武资产，以确保程序正确"。否则，美国及其盟友可能会发现，它们价值数十亿美元的高科技空中力量毫无作用。

协调工具、战略和政策

德国空军一名发言人对德国之声表示，可以通过从近程到远程的 “各种层次防御”来抵御无人机等威胁。应对低空攻击首先是地面部队的职责。

尽管战斗进展不如预期，但俄罗斯的战争理论已经使人们开始关注到，威胁与可用于应对威胁的资源之间存在不对称的问题。在俄罗斯入侵乌克兰不久后，德国承诺提升其在本土及在欧洲的防空能力，这将需要大量部署军事设备。

北约驻欧洲地面部队前司令霍奇斯（Ben Hodges）告诉德国之声：“我们没有足够的、综合的空中和导弹防御来应对任何威胁。”他表示，他的担忧纯粹是基于北约库存太少这一事实，例如爱国者导弹作战组。

“当我看到俄罗斯随意地使用数百万美元的武器对付公寓楼时，我意识到我们对于猛烈的空中和导弹攻击确实毫无准备。”

霍奇斯表示，美国无法在没有德国等盟国的支持下打仗。因此，共同训练不仅是为了让盟国为战争做准备，也是为了了解彼此的法律和行动限制。

带你深入：北约“空中卫士23”

人机协同力量

他表示：“在人工智能和装备武装无人机方面，不是欧洲每个国家都热衷或者具备制定允许该类技术的政策。”

德国对于将无人机—特别是武装无人机纳入其军队一直犹豫不决。德国在军事航空领域运营着一支陈旧的战斗机队。在1000亿欧元的额外国防开支中，德国已拨款超过80亿欧元用于购买多达35架F-35战机——这是可携带核武器的美制隐形战机。

传统空中力量的支持者认为,无人机技术仍无法与人类飞行相媲美；飞机相较之下更为强大，能够携带更大的载荷，并且对于可能使无人机失效的网络攻击和电子干扰的抵抗力较强。

下一代的空中作战行动可能会结合飞行员驾驶和无人驾驶的飞机。欧洲飞机制造商空中客车（Airbus）主导的德法合作项目“未来战斗空中系统”（Future Combat Air System） 便是希望实现这一目标。

柏林智库科学与政治基金会（SWP）专家阿诺德（Torben Arnold）指出，考虑到科技发展速度和战备差异，应避免从过去和当前如乌克兰、叙利亚以及亚美尼亚和阿塞拜疆之间的冲突中“对我们自己的军队（北约）得出草率的结论”。

对于这位在SWP担任访问学者的德国军官而言，学到的经验 “不能一对一的照搬”。

他补充说，即使有人工智能的出现，无人机也不会使战斗机过时，至少目前还不会。



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