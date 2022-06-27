 北约更新战略：俄中两国 一威胁一挑战 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北约更新战略：俄中两国 一威胁一挑战

随着土耳其表示不再阻挠瑞典和芬兰加入北约，北约为进一步扩员扫清了道路。目前正在马德里召开的北约峰会将通过新战略，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。中国不是北约的对手，但对北约的“价值观、利益和安全构成挑战”。

Spanien | NATO Gipfel in Madrid

（德国之声中文网）外界预计北约峰会周三（6月29日）做出接纳新成员国的决定，以便在俄罗斯入侵乌克兰的背景下展现统一的立场。

DW.COM

北約峰會前夕，如何定位中國似乎成了頭痛問題。據悉，北約將發表十年來的最新戰略文件，並首次提及「中國崛起的挑戰」，但關於如何措辭定位中國？英美與德法的想法卻似乎不太一樣。

俄罗斯入侵乌克兰战争正促使北约各国增加防务经费。北约秘书长斯托尔滕贝格宣布大规模扩增北约快速反应部队，并给出一令人印象深刻的数字。

俄罗斯将北约东扩作为入侵乌克兰的理由之一。其实北极的斯瓦尔巴群岛才是北约和俄罗斯最“接近”的地方。虽然这里主权上归属于挪威，但一份特殊的国际条约却使得它几乎成为俄罗斯人的天下。而中国也对它有着浓厚兴趣。

北约秘书长斯托尔滕贝格在周二峰会开幕时表示，这一决定将是北约“威慑和防御的根本转变”。峰会召开前，斯托尔滕贝格曾表示，（接纳新成员）是“自冷战以来对北约集体威慑和防御做出的最大改革”。

美国前总统特朗普在任时期，欧洲和美国之间的关系持续紧张。但是乌克兰战争为西方联盟注入了新的动能。法国总统马克龙曾在2019年对北约做出“脑死亡”的判断，因为当时跨大西洋的紧张关系让人们对该联盟的方向产生了怀疑。

美国和北约在阿富汗长达20年的干预行动最终在混乱中结束。直到乌克兰战争爆发，再次强调了联盟的核心目标：集体防御。

西班牙首相桑切斯在此次北约峰会开幕时表示，俄罗斯总统普京对乌克兰的侵略让人们“更清楚一点”，也就是北约对未来有多么的重要。

除了新的信心，北约也对非成员国构成了吸引力。瑞典和芬兰鉴于俄罗斯的入侵，决定放弃中立并争取加入北约。

周二土耳其同意放弃对瑞典和芬兰申请加入北约的否决权，因为这两个国家在打击恐怖主义方面做出了重大承诺。

数周来安卡拉当局一直反对瑞典和芬兰加入北约。土耳其方面指控这两个国家支持库尔德工人党（PKK）和以叙利亚为基地的库尔德民兵组织人民保护部队（YPG）。这两个组织被安卡拉定义为恐怖组织。但瑞典和芬兰对此并不承认。

周三，北约还将同意在俄罗斯领土附近预置包括重型武器在内的更多设备；增加北约在东欧国家的战斗小组的人数；将快速反应部队从4万人扩大到30万人。

拥有30个成员国的北约在此次峰会上还将就北约安全任务和使命的新战略概念达成一致。这是2010年以来的首次更新。在北约未来10年的安全蓝图中，俄罗斯被定义为对北约最直接的威胁。安全蓝图中还会提及北约应对中国日益增长的经济和军事影响力等问题上的做法。

斯托尔滕贝格说，中国不是北约的对手，但“对我们的价值观、利益和安全构成挑战”。

北约在印太地区的伙伴国家澳大利亚、新西兰、日本和韩国也参与此次峰会。这表明乌克兰战争并不是北约关注的唯一重点。

北约成员还计划承诺向乌克兰提供长期支持，包括更多的设备、物资、培训，并帮助该国摆脱对前苏联时期军事装备的依赖。

不过，北约内部也显示出紧张的迹象，因为在战争本身以及西方对俄罗斯的严厉制裁下，能源和其他必需品的价格急剧上升。对于战争将如何结束，乌克兰应该做出何种让步以实现停战，北约内部也存在分歧。

观看视频 01:33

芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

（德新社、美联社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

22.02.2022, Litauen, Rukla: Deutsche Bundeswehrsoldaten des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen warten auf die deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht bei ihrer Ankunft auf dem Militärstützpunkt. Lambrecht will mit ihrem Amtskollegen Anusauskas über die russische Eskalation sprechen. egen der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt hatte das Verteidigungsministerium entschieden, rund 350 zusätzliche Männer und Frauen mit rund 100 Fahrzeugen und Waffensystemen nach Litauen zu schicken, um die Sicherheit des Nato-Partners zu unterstützen. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

北约扩增快速反应部队 27.06.2022

俄罗斯入侵乌克兰战争正促使北约各国增加防务经费。北约秘书长斯托尔滕贝格宣布大规模扩增北约快速反应部队，并给出一令人印象深刻的数字。

Sweden's Prime Minister Magdalena Andersson (R) and the Moderate Party's leader Ulf Kristersson address a news conference in Stockholm, Sweden, on May 16, 2022. - Sweden will apply for membership in NATO as a deterrent against Russian aggression, Swedish Prime Minister Magdalena Andersson said in a historic reversal of the country's decades-long military non-alignment. The government has decided to inform NATO that Sweden wants to become a member of the alliance. Sweden's NATO ambassador will shortly inform NATO, Andersson told reporters a day after neighbouring Finland made a similar announcement. - Sweden OUT (Photo by Henrik MONTGOMERY / various sources / AFP) / Sweden OUT (Photo by HENRIK MONTGOMERY/TT News Agency/AFP via Getty Images)

瑞典正式申請加入北約 土耳其總統再表反對 17.05.2022

瑞典16日正式宣布申請加入北約，但土耳其總統埃爾多安同日卻重申，該國反對瑞典與芬蘭加入北約。與此同時，俄羅斯總統普京稱北歐兩國在其領土上的任何軍事基地擴張，都會導致俄羅斯做出回應。

Außenansicht am Europäischen Parlament in Straßburg. Aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine sind abwechselnd EU-Flaggen und ukrainische Flaggen aufgezogen. Straßburg, 10.03.2022

乌克兰：从欧盟候选国到成员国还有多远？ 17.06.2022

欧盟委员会周五正式提交建议，赋予乌克兰入盟候选国的地位。不过布鲁塞尔方面强调不会提供特殊优待，基辅必须符合所有标准之后才能成为正式成员国。德、法、意三国领导人周四访问基辅，重申对乌克兰的支持。法国总统马克龙还表示将继续和普京进行沟通。

广告

媒体看中国

Afrika - China | Chinesische Firma baut Strassen in Kenia

德语媒体：疫情笼罩下的"一带一路"

七国集团宣布将在今后五年内，将投入六千亿美元巨额资金，促进发展中国家的基本设施建设。西方此举的目的显然是要同中国的一带一路展开竞争，那么2013年启动的"一带一路"倡议究竟进展如何呢？  