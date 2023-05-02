北约拟开设日本办公室促进印太磋商

（德国之声中文网）日经新闻周三（5月3日）报道，为因应中国和俄罗斯构成的地缘政治挑战，北约计划在日本开设一个联络办公室，促进韩国、澳大利亚和新西兰等北约安全伙伴的磋商。

北约和日本外交部发言人尚未回复路透社的置评请求。

据日经新闻报道，拟议的联络办公室初步规划只有一人，将于明年在东京投入运行，但日方是否会提供资金，以及是否由北约提供资金等细节仍在商议中。

报道称，北约在纽约、维也纳、乌克兰等地也设有类似办公室。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）今年一月曾访问日本并与日本首相岸田文雄会晤。两人会后发表联合声明表示，俄罗斯对乌克兰的侵略以及莫斯科同北京加深军事合作，制造了自二战以来全球最危险的紧张情势。双方承诺加强关系以应对历史性的安全挑战。

日经新闻报道，日本和北约正在寻求深化在应对网路威胁、破坏性技术和虚假信息方面的合作，旨在7月举行的北约峰会之前，签署一份单独定制的伙伴关系方案。

（路透社）

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