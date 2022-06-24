北约扩增快速反应部队

（德国之声中文网）在俄罗斯侵乌战争背景下，北约决定成倍扩增其快速反应部队，从目前的约4万人增至30万人以上。北约马德里峰会前夕，秘书长斯托尔滕贝格周一（6月27日）宣布，将为此目的重组快速反应部队。鉴于与俄罗斯关系紧张，数月来，该部队已处于高度戒备状态。

重组计划属于整个联盟地区新部队模式的一部分，意味着将有更多部队进入高度戒备状态。此外，部队将调遣至特定地区。据此，德国部队将可被确切纳入计划，在俄罗斯入侵时向立陶宛军队提供支持。

联盟目前有30个成员国。斯托尔滕贝格称，保护东翼是联盟的首要任务。他说，他预期，周二开幕的北约峰会将明确这一点：联盟将俄罗斯视为“最重要和最直接的威胁”。 他表示，因此，北约东翼成员国的现有多国战斗群应扩至旅级。目前，在立陶宛的战斗群规模为1600人。旅级规模部队通常由3000至5000名士兵组成。

德国已宣布愿意指挥立陶宛作战旅。在这个与俄罗斯飞地加里宁格勒接壤的国家，德国国防军目前在现有北约战斗群中居领先地位，派驻有约1000名士兵。该战斗群现编入立陶宛 "铁狼 "步兵旅。

30万人以上规模的这支北约未来快速反应部队在和平时期分由各相关国家指挥，但在紧急情况下，可由北约驻欧洲部队最高指挥官请求派遣。对该部队还将为其部署准备预设固定时间。尚在磋商的是，某些部队需具备在最多10天内被派遣的能力，其它部队则能在30天或50天内被派遣。

紧急情况细节将在新区域防御计划中确定。该计划明年完成。 本周二，主要工业化民主国家领导人在德国埃尔茂峰会后数小时，北约马德里峰会就将开幕。北约将在此次峰会上通过新战略理念。现行理念制定于2010年。当时，联盟尚希冀与俄罗斯的紧张关系时代已然结束，能和该国建起“真正的战略伙伴关系”。

在这一理念中，也未提中国。这一点现将改变。斯托尔滕贝格周一表示，新理念将首次提及中国、及其对北约的安全、利益和价值观构成的挑战。

此次峰会是否会因土耳其继续拒绝同意与芬兰和瑞典启动加入北约的谈判而蒙上阴影，目前仍不清楚。上月中旬，芬、瑞两国正式申请加入北约，并希望能以被邀请入盟国家的身份出席马德里峰会。然而，土耳其迄今阻挠接纳程序，理由是，芬兰和瑞典支持“恐怖组织”，如遭禁的库尔德工人党和叙利亚库尔德民兵。——两国均予否认。

观看视频 01:33 芬兰和瑞典：要不要火速加入北约？

（德新社）

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