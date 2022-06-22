 北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情” | 经济纵横 | DW | 05.09.2022

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经济纵横

北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情”

北约成员国土耳其和俄罗斯眉来眼去，暗通款曲。这样的“婚外情”是否会破坏西方对俄制裁？

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加里宁格勒是一片俄罗斯飞地，被欧盟成员国波兰和立陶宛包围。最新的欧盟制裁协议禁运俄罗斯的建材、钢铁等物资，往来俄罗斯本土与飞地的货物运输也被截断。俄罗斯威胁称，将对这种“敌意封锁”采取行动，德国等欧洲邻国则向立陶宛许诺军事支持。

加里宁格勒飞地遭封锁?俄罗斯立陶宛打嘴仗 22.06.2022

印度正处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对它以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第二部分：来自中国的威胁。

印度的困境之二：来自中国的威胁 16.07.2022

印度处于戏剧性的地缘政治困境之中：中国对印度的威胁变得越来越明显，但老朋友莫斯科却日益向北京靠拢。俄乌战争迫使印度重新思考所有对外关系，面对以前从未做过的选择。德国之声推出三集分析报道，以下是第一部分：走火入魔的老友。

印度的困境之一：走火入魔的老友 14.07.2022

俄罗斯至少技术上违约了。虽然俄罗斯坐拥6000亿外汇和黄金储备，但因西方制裁无法转账。

俄罗斯债务违约：这究竟意味着什么？ 30.06.2022

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如果地上交通繁忙，常常堵车，在地下凿开隧道怎么样？瑞士计划打造一个保护环境，节约能源的地底货运交通工程。猜猜看，打造这样一个总长70公里的地下隧道要投资多少欧元？

未来货运在地下穿梭？ 瑞士打造地下物流隧道 04.09.2022

美国FDA批准了针对奥密克戎变种的新冠疫苗加强针，经过调整后的升级版疫苗或在未来几天上市。面对新冠病毒变异株，关于疫苗升级的研究一直在进行之中，它的更新应跟上病毒的变异吗？

新冠疫苗是怎样升级的？ 02.09.2022

Taiwan's military conducts artillery live-fire drills at Fangshan township in Pingtung, southern Taiwan, Tuesday, Aug. 9, 2022. Taiwan's official Central News Agency reported that Taiwan's army will conduct live-fire artillery drills in southern Pingtung county on Tuesday and Thursday, in response to the Chinese exercises. (AP Photo/Johnson Lai)

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