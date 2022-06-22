北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情”

德媒：普京小女儿曾频繁飞慕尼黑约会

在被欧盟列入制裁名单之前，俄罗斯总统普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃曾经多次飞往慕尼黑与男友相会，而德国安全部门则毫无察觉？——根据“明镜在线”的调查，这位“小公主”每次赴德国都会有总统卫队的贴身保镖随从。