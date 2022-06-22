北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情”

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北约成员国土耳其和俄罗斯眉来眼去，暗通款曲。这样的“婚外情”是否会破坏西方对俄制裁？
中国官方9月4日披露消息：全国人大常委会委员长栗战书将于9月7日至17日，对俄罗斯、蒙古、尼泊尔和韩国进行正式友好访问，并在俄罗斯出席东方经济论坛。栗战书被看作中国政界第三号人物，将是俄乌战争以来访俄的中国最高级别官员。
在被欧盟列入制裁名单之前，俄罗斯总统普京的小女儿卡捷琳娜·吉洪诺娃曾经多次飞往慕尼黑与男友相会，而德国安全部门则毫无察觉？——根据“明镜在线”的调查，这位“小公主”每次赴德国都会有总统卫队的贴身保镖随从。
苏联末位领导人戈尔巴乔夫的葬礼周六于莫斯科举行。虽然有“国葬元素”和仪仗队，但并不是国葬。大批俄罗斯民众手持鲜花向戈尔巴乔夫告别。匈牙利总理奥尔班也现身葬礼，而普京并未出席。
俄烏戰爭邁入第175天，德國之聲整理最新戰事，包含俄羅斯國防部承認克里米亞一個軍事倉庫遭「蓄意破壞」導致爆炸，位於烏克蘭境內、歐洲最大核電站的事故風險正受到高度關注，以及第一艘開往非洲的穀物船從黑海港口啟程。
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